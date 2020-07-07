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Сегодня Россия отмечает день воинской славы

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня Россия отмечает день воинской славы
Фото: Pixabay
В этот день Чесменской бухте(Эгейское море) турецкий флот был атакован двумя эскадрами Русского флота, одной командовал адмирал Григорий Спиридов, другой - контр-адмирал Джон Эльфинстон, общее руководство осуществлял граф Алексей Орлов.
Сражение завершилось полной победой русского флота, Османская империя потеряла 15 линкоров, 6 фрегатов и большое количество вспомогательных судов. Россия потеряла линкор "Св. Евстафий", взорвавшийся при взятии на абордаж горящего турецкого флагмана.
АОл

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