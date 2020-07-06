В этот день в 1918 году в Москве начался мятеж левых эсеров

Июльскому 1918-го года восстанию левых эсеров предшествовало убийство немецкого посла Фон Мирбаха. Подавляли мятеж латышские стрелки и слушатели военных курсов.

6 июля 1918 года часть руководства партии левых эсеров предприняло попытку захватить власть. Многие представители этой партии служили в ВЧК и в РККА. Выступлению предшествовало убийство германского посла Фон Мирбаха, которое приписывают эсеру-чекисту Якову Блюмкину. Большевики бросили на подавление мятежа части Латышской стрелковой дивизии и слушателей курсов красных командиров. Уже 7 июля восстание было подавлено.

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