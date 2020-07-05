В этот день в 1941 году Иосиф Броз Тито призвал югославов к всеобщему антинацистскому восстанию
5 июля 2020, 19:48[ «Аргументы Недели» ]
5 июля 1941 года прозвучал призыв лидера югославских коммунистов Броз Тито к своему народу – подняться на борьбу с оккупантами и их приспешниками.
Война югославских партизан за освобождение Югославии от немецких, итальянских, венгерских оккупантов и их союзников-коллаборационистов велась с июля 1941года по 15 мая 1945 года и завершилась полной победой югославских партизан и освобождением страны от оккупации. Среди партизан коммунистов были представители всех народов Югославии. Тито - хорват, Коча Попович - серб, а были еще и словенцы, и черногорцы... Казненный предателями герой Югославии Степан Филипович - тоже хорват, а убили его сербы - из местных коллаборационистов.
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