В этот день в 1701 шведская эскадра села на мель близ Архангельска

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5 июля 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Кормщик, русский помор Иван Рябов, оказавшись в плену у шведов, обманным путем завел их военные корабли на мель в виду цитадели Архангельска.

Обездвиженные шведские корабли стали хорошей мишенью для российской береговой артиллерии. Шведы не в состоянии были высадить десант и гибли под ядрами русских пушек. Таким образом был сорван план захвата города Архангельска.