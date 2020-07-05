В этот день в 1701 шведская эскадра села на мель близ Архангельска

Кормщик, русский помор Иван Рябов, оказавшись в плену у шведов, обманным путем завел их военные корабли на мель в виду цитадели Архангельска.
Обездвиженные шведские корабли стали хорошей мишенью для российской береговой артиллерии. Шведы не в состоянии были высадить десант и гибли под ядрами русских пушек. Таким образом был сорван план захвата города Архангельска.
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