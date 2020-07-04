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В этот день в 1773 году два российских боевых корабля обратили в бегство турецкую эскадру

, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1773 году два российских боевых корабля обратили в бегство турецкую эскадру
фото: соцсети

4 июля 1773 года близ города Балаклавы два русских корабля (всего при 32 пушках) вступили в бой с отрядом турецкого флота (4 крупных корабля, в том числе 3 линейных с десантом, все при около 170 пушках).

В ходе шестичасового боя русским кораблям удалось нанести тяжелые повреждения турецким парусникам и вынудить их отступить, не высадив десанта. Это был лишь один из эпизодов русско-турецкой войны 1768-1773 годов.

АОл

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