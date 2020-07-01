В этот день в 1661 году состоялось подписание мирного договора между Москвой и Стокгольмом

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1 июля 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

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Был заключён Кардисский мирный договор между Россией и Швецией 1 июля 1661 года, и официально завершена Русско-шведская война 1656—1658.

Был заключён Кардисский мирный договор между Россией и Швецией 1 июля 1661 года, и официально завершена Русско-шведская война 1656—1658. Москва вернула противнику ранее отвоеванные города: Юрьев (Депт), Кокенгаузен(Кокнесе), Мариенбург(Алыст), Новгородок(Нейгаузен), Адзель, , Сыренск(Васкинава); отошедшие к ней по Валиесарскому перемирию.