В этот день в 1661 году состоялось подписание мирного договора между Москвой и Стокгольмом
1 июля 2020, 12:24[ «Аргументы Недели» ]
Был заключён Кардисский мирный договор между Россией и Швецией 1 июля 1661 года, и официально завершена Русско-шведская война 1656—1658.
Был заключён Кардисский мирный договор между Россией и Швецией 1 июля 1661 года, и официально завершена Русско-шведская война 1656—1658. Москва вернула противнику ранее отвоеванные города: Юрьев (Депт), Кокенгаузен(Кокнесе), Мариенбург(Алыст), Новгородок(Нейгаузен), Адзель, , Сыренск(Васкинава); отошедшие к ней по Валиесарскому перемирию.
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