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В этот день в 1661 году состоялось подписание мирного договора между Москвой и Стокгольмом

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1661 году состоялось подписание мирного договора между Москвой и Стокгольмом
фото: соцсети

Был заключён Кардисский мирный договор между Россией и Швецией 1 июля 1661 года, и официально завершена Русско-шведская война 1656—1658. 

Был заключён Кардисский мирный договор между Россией и Швецией 1 июля 1661 года, и официально завершена Русско-шведская война 1656—1658. Москва вернула противнику ранее отвоеванные города: Юрьев (Депт), Кокенгаузен(Кокнесе), Мариенбург(Алыст), Новгородок(Нейгаузен), Адзель, , Сыренск(Васкинава); отошедшие к ней по Валиесарскому перемирию.

АОл

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