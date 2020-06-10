100 лет Ивану Кожедубу. Он не дожил две недели до распада страны, за которую сражался

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10 июня 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

Ровно век назад на Украине, 8 июня 1920 года, в селе Ображиевка Черниговской губернии (ныне Шосткинский район Сумской области) в полунищей семье церковного старосты родился пятый, младший ребёнок. Суждено было мальчику вполне официально стать самым результативным лётчиком-истребителем антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. И Великой Отечественной, само собой, тоже.



Иван Никитович Кожедуб начал воевать с сержантскими лычками, закончил войну гвардии майором и дважды Героем. Третью Звезду Героя Советского Союза он получил в августе 1945-го. Таких трижды Героев было на всю страну всего три: маршал Георгий Константинович Жуков (четвёртую Звезду он получил в 1956 году), «коллега по цеху» истребитель Александр Иванович Покрышкин и собственно он, Кожедуб.



В Музее ВВС в Монино стоит последний боевой жеребец Кожедуба в Великой Отечественной войне – истребитель Ла-7. Так он сам его назвал. Военный историк Алексей Исаев цитирует слова лётчика о других известных самолётах, в частности, об истребителе «P-39N Аэрокобра»: «Что «Кобра»? Она как трамвай – хорошо тянет, просторно, удобно. А «Лавочкин», тот как жеребец!» И это несмотря на кабину, в которой от пышущего жаром мотора воздушного охлаждения АШ-82ФН с лётчиков за время боевого вылета сходило по семь потов. Плюс заброс в кабину выхлопных газов. Конструкторы так и не смогли победить эти проблемы у Ла-5 и Ла-7. Вдобавок никакой автоматики, управление радиаторами, жалюзи, триммерами и так далее – ручное при помощи различных тяг. И всё равно это самолёт лучшего советского аса! Кожедуб на «Лавочкиных» наносил разящие пушечные залпы из любых положений самолёта в небе, он был настоящим лётчиком-снайпером.



Ивану Кожедубу пришлось повоевать и в Корее, под псевдонимом «Крылов». Там он командовал 324-й истребительной авиадивизией на реактивных МиГ-15. Вылетать на боевые задания ему было категорически запрещено – ещё не хватало потерять легендарного воздушного бойца на необъявленной войне. Лётчики его дивизии с апреля 1951 по январь 1952-го одержали над бывшими союзниками 216 воздушных побед, потеряв 27 машин и 9 пилотов.



В 1961-м, после полёта Юрия Гагарина, Иван Кожедуб засобирался в космос. Ему тогда было всего-то 40 лет. Даже курить бросил! Но трижды Героем рисковать не стали. Тем не менее летал до 1970 года, освоил сверхзвуковые МиГ-21 и успел полетать на МиГ-23.



В августе 1991-го Кожедуба не стало – ему шёл 72-й год, совсем не преклонный возраст. И через пару недель не стало страны, за которую он сражался.



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