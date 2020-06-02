«Король в тяжёлых латах». Ошибочность представлений об Артуре Пендрагоне и Рыцарях Круглого стола

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2 июня 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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На дворе уже 2020-й, но тайна о великом и могучем короле Артуре так и не раскрыта. Существуют десятки разных легенд и мифов, повествующих об этом персонаже.

Официальная версия гласит о том, что это был один из бриттских вождей, бросивших вызов саксонскому вторжению. Точное время жизни Артура неизвестно. По одним источникам, он жил в начале V столетия в самую эпоху заката Рима. Другие говорят про середину и конец V века, когда римляне уже покинули Британию. Есть и сведения, утверждающие, что Артур Пендрагон правил в начале VI века и активно боролся с саксонским завоеванием. История Британии полна всевозможных тайн, загадок и расходящихся хронологий.

Артур входит в число мифических и легендарных правителей Британии. Мало кто знает, что в XII столетии была написана целая хроника мифических королей. Её автором является Гальфрид Монмутский, священник и писатель, живший в Англии. Именно он заложил основы артуровских традиций, о которой известно и по сей день. Правда жил он уже в средние века, и посему многие элементы британского прошлого воспринимал, как современные. К примеру, его работы говорят о существовании централизованной королевской власти на островах ещё в XI веке до нашей эры. По легендам, троянский герой по имени Брут прибыл из разрушенного Илиона к берегам Британии, где и заложил начало новой династии. Рассказывая про доантичный период, Гальфрид уже упоминает о рыцарях, королях и многих средневековых порядках.

Не стоит считать Артура Пендрагона тем самым западноевропейским монархом, которого мы привыкли видеть в фильмах. Сразу стоит отметить, что кинофильмы «Первый рыцарь» или «Рыцари Круглого Стола», о которых мы все знаем, на самом деле не более, чем вымысел режиссёров. Ведь в V столетии и в помине быть не могло никаких рыцарских доспехов. В фильмах часто фигурируют легендарные рыцари Камелота, облачённые в броню, как минимум, века XV-го. Перед нашими глазами предстают средневековые устои и порядки, сильная власть короля, феодальные отношения и рыцарство. Так вот, рыцарство официально начало появляться лишь во Франкском королевстве. То же самое можно сказать и про феодализм. Всё это развилось уже в VII-VIII веках, когда возникла реальная угроза арабского вторжения. Общественные реформы проходили не сразу, а постепенно.

Никаких рыцарей Круглого стола в тяжёлых латах и в шлемах армэ (или бацинетах) просто не существовало. Те самые рыцари были на деле лишь обычными королевскими дружинниками, исполняющими приказы своего вождя. После ухода римлян Британия осталась в худшем положении. Она буквально была обречена. И потому к власти во многих городах и замках приходили местные жители, в том числе и представители знати. Кто-то был чистокровным кельтом, кто-то наполовину римлянином, а кто-то и вовсе представлял собой человека сарматского происхождения. Ведь сарматские конники нередко служили Риму в самых разных частях Европы. Король Артур был одним из тех правителей, который решился не допустить падения Британии и её разграбления варварами. Существует больше десяти прототипов легендарного короля. Одни говорят про римского наместника Луция Артория Каста, другие про короля бриттов Аврелиана, третьи про Кадваладра из Мейрионнида. Точные сведения так и не были обнаружены.

Не стоит ни в коем случае доверять фильмам и легендам. Нужно ориентироваться на строго исторические источники, в которых много ценного материала. Естественно, ни о каких западноевропейских доспехах не идёт и речи. Максимум, что носили легендарные британские короли – это были позднеримские доспехи вместе с кельтскими или даже германскими элементами брони. Кто же именно был Артур Пендрагон, и кем же всё-таки на самом деле являлись его рыцари, остаётся загадкой. Правду мы, вероятно, никогда не узнаем. Ведь сведения тех же историков и писателей нередко расходятся. Неизвестно, и где точно находился Камелот, легендарная столица Артура. Историки считают, что это мог быть древний бриттский город Камулодунум, считавшийся прародиной кельтских королей. Но это опять же лишь теории и домыслы.