Задолго до Пугачева. Как крестьяне подняли бунт против Петра Первого

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31 мая 2020, 23:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Кондратий Булавин – один из самых известных в нашей стране мятежников-казаков. Он был ещё задолго до крестьянской войны Пугачёва и пытался сопротивляться Петру I. Но всё же, изучая исторические материалы, невольно становится жаль Булавина и его сослуживцев. Ведь бунт, устроенный ими в начале 18 века, произошёл вовсе не из-за желания повластвовать над матушкой Россией. Причина была в банальном вопросе о справедливости.

Всё началось с 1707 года, когда царь Пётр официально издал указ о сыске всех беглых крестьян в городках донского казачества. Ответственным за это дело стал князь Юрий Владимирович Долгоруков, армейский полковник. Именно с него и началось одно из масштабных восстаний в истории России.

В июле 1707 года князь вместе с верными солдатами прибыл в Черкасскую станицу для объявления царской воли. Он сразу же сообщил о приказе Петра местному атаману Лукьяну Максимову. Атаман позволил Долгорукову начать облавы. Но облавы вышли из-под контроля и превратились в издевательства над местным населением. Солдаты Петра начали не только разыскивать беглецов, но и свершать злодеяния. Многие из беглых прятались в степях и оврагах, лишь бы не попадаться царским посланникам. Более 2000 крестьян и дезертиров удалось вернуть обратно, но другие чудом уцелели. Местные рассказывали про жестокие расправы царских воинов над населением. Многих казаков пытали и били кнутами. Женщин зверски избивали и насиловали. Подобные бесчинства пришлись не к лицу свободолюбивым обитателям станицы.

Булавин безуспешно пытался сообщать об этом в высшие инстанции казачества, надеясь добиться справедливости. Когда Кондратий понял, что всякие жалобы бесполезны, то решил действовать вооружённым путём. 9 августа 1707 года он вместе с верными товарищами атаковал поисковые отряды князя Долгорукова, заночевавшими на реке Айдаре. Самого князя прикончили вместе с солдатами. Крестьяне и окрестные казаки тут же узнали о нападениях на царских посланцев. Они подхватили боевые кличи мятежников и решились им помочь. Вскоре уже почти каждый местный житель обрушивался на царёвых бойцов с вилами наперерез. Казацкие старшины осуждали нападения и утверждали о мести Петра. Многие из высших представителей боялись карательной экспедиции из Москвы. Булавин же был полон решимости и объявил казакам о решение открыто восстать против власти царя. Ему претила жестокая деспотия, устраиваемая государем на всей Русской земле. К тому же Кондратий яро осуждал политику царя по всеобщей «европеизации».

Впоследствии, бунт вылился в крупномасштабное противостояние мятежников и армии Петра. Поначалу Булавину удалось нанести ряд поражений своим же соплеменникам, выступавшим за правительство России. Ему посчастливилось даже объединиться с запорожскими казаками. Но потом прибыли профессиональные войска вместе с братом убитого князя Долгорукова. Против регулярных царских сил плохо вооружённым казакам выстоять так и не удалось. Сам же Булавин был убит заговорщиками, очевидно желавшими захватить власть над казацкими сообществами. Царёвой армии удалось наголову разгромить бунтовщиков. Некоторые из мятежных шаек продолжали скрываться вплоть до окончания 1708 года, но вскоре были найдены войсками Петра и перебиты все до одного.