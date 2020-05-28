Как деспотия и династические распри погубили Корейскую империю

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28 мая 2020, 02:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Государство Чосон, фото: соцсети

Корейская Династия Чосон начала тираническое правление над полуостровом с 1392 года. Больше пятисот лет великие ваны (короли) властвовали над Кореей, погружая её в эпоху жестокой деспотии.

Огромная разница, существовавшая между богатыми и бедными, сохранялась вплоть до конца XIX столетия. Феодализм процветал и распространялся по всем землям полуострова. Неравенство народа перед властью превратилось в норму. Отсталость в экономике и общем развитии наблюдалась даже в начале ХХ века. Но погубили деспотичную династию вовсе не народный гнев и не вражеские вторжения, а неимоверная жажда власти.



Кризис в стране начался ещё с 1863 года после смерти вана Чхольджона. Правящая королева предложила возвести на трон его дальнего родича, получившего имя Коджон. Пока король был ещё ребёнком, в стране властвовал Ли Хаын, принц-регент, стремящийся к развитию и процветанию Кореи. В этом ему охотно помогал местный «Столыпин», чиновник-реформатор по имени Пак Кю Су. Сановник был инициатором прозападных реформ. В страну начали медленно проникать технологии из Европы.

Стали видны и преобразования вооружённых сил. Лучники и арбалетчики отошли на второй план. В армии Кореи появились винтовки и пулемёты. Ушла на второй план роль кавалерии. Пак Кю Су мечтал преобразовать Корею по плану Мэйдзи, который успешно сработал в Японии. Но после смерти реформатора преобразования остановились.



В 1873 Ли Хаын был отстранён от власти, и правительство перешло к королеве Мин, главной жене Коджона. Многие идеи и задумки прежнего режима так и не претворились в явь. Два года спустя едва не разразилась полномасштабная война с Японией. Произошло сражение у острова Канхвадо. Корейцы обстреляли из орудий японские корабли. Но армии из Страны Восходящего Солнца всё же удалось преуспеть. Японцы почти не получили повреждений. А вот корейцев было взято в плен немало. 36 человек погибли от пуль и снарядов. Уже в 1876 году премьер-министр Японии Курода Киётаки с огромной флотилией приплыл к берегам Кореи. Возникла угроза военного вторжения и полного завоевания полуострова. Но полноценной войны всё же удалось избежать. Был подписан неравноправный Канхванский мирный договор, согласно которому японцы получили права по передвижению, как в территориальных водах Кореи, так и в некоторых частях её земли. Японцы фактически превратились в сильнейшую державу Дальнего Востока.

В 1882 году произошла новая попытка захвата власти в Корее со стороны бывшего регента Ли Хаына. Но переворот обернулся неудачей. Королева Мин и её супруг Коджон успешно сохранили своё правление. Ли Хаыну пришлось бежать в Поднебесную, находившуюся тогда под гнётом династии Цин. Уже в 90-х годах XIX века в Корее возникла новая опасность. Гражданская война, случившаяся между движением революционеров-тонхак и правящей династией, затронула не только сам полуостров, но и окрестные ведущие державы. Коджон обратился за помощью к Китаю, что привело к вторжению и японских сил. Трения привели к масштабной Японо-китайской войне. Династия Цин и её войска были наголову разгромлены. Японцы, гордясь своим превосходством, устроили в Корее настоящие бесчинства. В 1895 году они бесцеремонно расправились с королевой Мин.



Королю Коджону в итоге надоело прислуживать двум гигантским империям, и он решился сам провозгласить себя императором. Но это ему стоило, как минимум, потери власти. Династия Чосон обрушилась, как карточный домик. Её влияние над Кореей начало угасать. 11 февраля 1896 года Коджон бежал из собственного дворца и долгое время укрывался в посольстве России. В 1897 году он вернулся обратно в столицу, где снова предпринял попытку создания Корейской империи. Империя была провозглашена, вот только монарх почти не обладал никакой властью. Он оказался на положении своих предшественников во времена маньчжурского вторжения.



В начале ХХ века, в 1910 году Корея официально присоединяется к Японии. Это событие знаменует окончательное падение династии Чосон и полноценный захват полуострова чужаками. Независимость Кореи была провозглашена лишь только полвека спустя, да и то это привело к масштабной гражданской войне. На сегодня Корея разделена на Северную и Южную. В Южной сохраняется демократическое правление союзников США. В Северной же свирепствует диктатура и тирания на уровне династии Чосон.