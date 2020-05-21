Как культурная революция Мао уничтожила миллион китайцев​

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21 мая 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Китай издавна славился жестокими тиранами, но Мао Цзэдун превзошёл их всех. Аналитики спорят, кто же всё-таки страшнее, Пол Пот или вышеупомянутый неофициальный император.

Замашки у Мао ведь были самые что ни есть имперские. Полный контроль надо всем обществом, полное подчинение и просто зашкаливающий культ личности. Даже сталинский период мог бы показаться настоящим раем на Земле по сравнению с режимом «дядюшки Мао». Правление Председателя ЦК КП Китая нередко напоминает маньчжурскую монархию, в которой, как правило, самодержец являлся едва ли не Богом во плоти. Недаром ведь он считался верным союзником для Северной Кореи. Даже в СССР о нём говорили, как о кровавом тиране. Жена Мао Цзэдуна Цзян Цин считалась у критиков настоящей императрицей. Она диктовала условия всему правительству, формировала маоистские идеи и продвигала их в обществе. При этом жила она весьма неплохо, будучи супругой лидера КПК, да и жестокость её была ещё более изощрённой, чем у многих китайских пытарей.

Мао Цзэдун умело пользовался собственными полномочиями. Имперская безграничная власть, существовавшая во времена маньчжурского правления, невольно прельщала китайского лидера. Под предлогом «избавления страны от ревизионистов и пособников капитализма», он расширил своё влияние в государстве. Культурная революция, устроенная Мао, считается одним из самых страшных преступлений в истории Поднебесной. В СССР эти деяния яро осуждались.

А вот Пол Пот, управлявший недалекой Кампучией, как раз поддерживал режим кровавого тирана и даже превзошёл его по уничтожению собственного народа. Что вышеупомянутый камбоджийский деспот, что Мао Цзэдун на деле страдали ещё и некоторыми формами психических заболеваний. Ведь люди в здравом уме вряд ли смогли бы устроить подобный геноцид, причём руками самих же жителей страны. То, что учинили сумасшедшие последователи Мао – не что иное, как тот самый геноцид. Своими кровавыми расправами и злодеяниями они переплюнули даже японцев, устроившими Нанкинскую резню в 30-х годах.

Ухудшение ситуации с так называемой культурной революцией началось уже после 1966 года. Тогда Мао совершил заплыв на Янцзы, показав всему народу свою отличную форму и «готовность сражаться с врагами коммунизма». Диктатор всеми силами стремился избавиться от своих оппонентов в КПК. Эти люди мешали его нарастающей тиранической власти. Первыми, кого он отправил на тот свет, была группировка Лю Шаоци, относительно адекватных идеологов коммунизма, рассчитывающих идти по новому пути для Китая. Проще говоря, они стремились преобразовать экономику Поднебесной в подобие того, что существует в нынешние дни. К тому же замыслы Лю Шаоци нередко совпадали с идеями Хрущёва, публично заявившего о Сталине, как о кровавом деспоте. Мао быстро расправился с недовольными его властью. Многие из виднейших политиков были обречены на смерть. Их дети подвергались страшным унижениям и побоям.

В те же времена возникло и движение хунвэйбинов, местных «пионеров», а на деле малолетних преступников. Дело дошло до того, что Мао и его руководство отдал государство во власть хунвэйбинских шаек. Это привело к массовым убийствам по всей территории Китая. Идеология об уничтожении «врагов коммунизма» разрасталась с каждым днём. Хунвэйбины спокойно причисляли к «пособникам капитализма» не только школьных и институтских педагогов, но и почти всех представителей интеллигенции. Избиениям, пыткам и террору подверглось почти всё население Поднебесной. Хунвэйбины шастали по улицам города при оружии. Могли спокойно остановить любого человека и потребовать от него прочтения маоистских цитат. При отсутствии должного ответа, могли подвергнуть жутким пыткам и убить. Не стоит забывать, что подобные мучения испытал и нынешний предводитель Китая – Си Цзиньпин. Его семья в 60-е годы была обвинена в пособничестве капиталистам. Несмотря на деспотичные наклонности Цзиньпина, он всё же не поддерживает маоизм в должной мере.

Помимо хунвэйбинов сформировались и группировки «цзаофаней», представителей рабочей молодёжи. Все эти варвары безжалостно расправлялись с культурным наследием Китая. Были сожжены сотни монастырей и храмов. Многие монахи и ламы были безжалостно убиты. Миллионы книг подверглись сожжению. Под самым ничтожным предлогом преступники уничтожали тысячи людей на своём пути. Вскоре эти бандиты начали враждовать и между собой. Цзаофани объявили войну хунвэйбинам. По всей стране пошли ожесточённые столкновения преступных группировок. Стрельба была слышна почти в каждой деревне. И вскоре Мао Цзэдун отчётливо понял, что дело сделано. Всё, на что он надеялся, было выполнено. Хунвэйбины и цзаофани ему стали попросту не нужны. Посему он послал против них войска и истребил сотни тысяч своих же сторонников. Вместе с хунвэйбинами солдаты Мао отправили на тот свет и всевозможных бунтовщиков, выступавших против насилия и жестокости.

После Культурной революции власть Мао Цзэдуна укрепилась. Благодаря запугиванию и массовому террору, диктатор чувствовал себя настоящим императором. Но вскоре за его деяния пришла расплата. Мао стал часто болеть, а вскоре и вовсе прекратил появляться на людях. Среди его самых преданных сторонников развязалась внутренняя борьба. Усобицы и вражда усилились к окончанию правления Мао Цзэдуна. После смерти тирана его супруга Цзян Цин за попытку установления собственного режима была отправлена на пожизненное заключение. К власти в Китае пришли более «мягкие» политики, впоследствии воплотившие в явь многие идеи Лю Шаоци, в том числе и экономические преобразование.