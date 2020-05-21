Борьба за Крым идёт тысячи лет​

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21 мая 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Мало кто знает, что морские налёты германцев на разные прибрежные города происходили ещё во времена легендарной Скифской (или Готской) войны, случившейся в III веке от нашей эры.

Задолго до эпохи викингов и саксов германцы совершали грабительские набеги, используя быстроходные корабли. Скифская война началась ещё в 238 году, когда на римскую провинцию Мёзия (нынешняя Болгария) напали племена карпов. В то же самое время началось масштабное наступление готских племён. Готы разорили множество прибрежных городов в Причерноморье, в том числе и богатую Ольвию, крупнейший из портовых городов, выстроенных греками. Тогда же они начали серьёзно угрожать и Боспорскому царству, союзному государству для Римской империи. Основные владения Боспора охватывали как восточную часть Крыма, так и некоторую часть Приазовья, включая регионы нынешнего Краснодара.

Стратеги Боспорского царства полагались в основном на греко-скифскую тактику. В боях они использовали как конных лучников, так и тяжёлую копейную пехоту, сохранявшую подобие древней фаланги. Но всё же против бесчисленных армий готов и боранов им выстоять не удалось. Боспорское царство находилось в серьёзном кризисе. Постоянная борьба за власть и заговоры вельмож слишком усилились к середине III столетия. Боспору чудом удалось не повторить судьбу Римской империи во время Великого Кризиса и не расколоться на несколько различных царств. Однако государство попало в серьёзную зависимость от ненавистных захватчиков. Готы и бораны при поддержке аланов разбили боспорцев несколько раз, и вскоре разорили многие города эллинских наследников. Горгиппия и Танаис оказались полностью сожжены. Часть местных продали в рабство, другую же попросту вырезали. Ни о каких конвенциях и правах человека речь тогда не шла. Готы спокойно убивали мирных боспорцев даже после капитуляции их городов.

К 256 году Боспорское царство едва не разрушилось под ударами готов и боранов. Жители этой страны не смогли сдержать наступление варваров. Посему царям Крыма пришлось отдать свой флот в распоряжение чужаков. Прекрасно сделанные боспорские галеры пришлись захватчикам по нраву. Готы и бораны заставляли боспорцев переправлять их к заветным целям через всё Чёрное море. Первый набег варваров оказался неудачным. Высадившись в землях современной Абхазии, бораны предприняли атаку на крепость Питиунт (нын. Пицунда). Но римский полководец, руководивший обороной, сумел отразить их удар и отправить обратно в море. Но вскоре бораны снова совершили набег на Питиунт. На этот раз их уже было куда больше, чем в предыдущий раз. Удача благоволила варварам и их боспорским «рабам». Питиунт был захвачен и разграблен, а всё его сопротивление уничтожено. Далее последовала атака на ещё один крупный город под названием Трапезунд. Впоследствии, готы и бораны прошлись огнём и мечом по многим землям Малой Азии. Боспорцы же некоторое время продолжали им помогать в переправлении через моря. За это их нередко проклинали жители всей Анатолии.

Царём-неудачником Боспора можно смело называть Рескупорида V. При господстве этого правителя бораны едва не захватили всё государство. Они силой вынуждали царя играть по их правилам, всё время угрожая полным разрушением Боспора. При его правлении варвары не раз совершали набеги на земли Рима, пользуясь боспорскими кораблями. Рескупорид был вынужден давать врагам не только корабли, но и экипажи, включая лучших из своих капитанов. Конечно, сами боспорцы шли на службу к варварам с великой неохотой. Не раз они поносили своего царя неблагими словами. Вплоть до 275 года корабли Боспорского царства были в полном распоряжении жестоких иноземцев. Лишь после смерти Рескупорида V и после сокрушительного поражения во Фракии, готы и бораны перестали использовать флотилию крымчан. К тому же боспорцы обратились за помощью непосредственно к Риму, в надежде на то, что его императоры обеспечат им должную безопасность. Более под варваров они уже не прогибались.

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