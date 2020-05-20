За тысячи лет до «крымнаш».​ Боспорское царство в позднюю античность

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20 мая 2020, 00:47 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Могучее Боспорское царство образовалось из слияния греческих колоний и местных скифских племён, обитавших в районе нынешних Крыма и Краснодара.

Столицей долгое время являлся великий город Пантикапей, нынешний Керчь. Впоследствии, государство было расширено вдоль Азовского моря до устья самого Дона. Поначалу это было типичное эллинистическое государство со строгой централизованной властью. В античную эпоху оно неплохо процветало, наращивало своё богатство на морской торговле. Независимость Боспора пошатнулась лишь с приходом Понтийских царей. Силой оружия они заставили скифо-эллинов присягнуть им на верность. Но с I века до н.э. Боспорское царство вновь «ожило» и получило немало привилегий. После падения Понта, оно находилось в некоторой зависимости от Рима, но при этом автономной державой не являлось. Государство обладало собственной монархической системой управления, сильной экономикой и надёжными вооружёнными силами.



В первых веках нашей эры боспорцы активно помогали Риму в войне с пиратами. К тому же они наносили немало поражений скифам и воинственным таврам. На границах царства было выстроено множество укреплённых цитаделей, на которых денно и нощно дежурили воины. Армии Боспора состояли, как из сарматских племён, так и из потомков древних эллинов. В боях они полагалась на конных лучников и тяжёлую пехоту в стиле античных гоплитов. К тому же они считались настоящими виртуозами морского дела. Их корабли бороздили Чёрное и Азовское моря. Торговля шла вполне успешно. А если появлялись пираты, то навархи из Пантикапея сразу же организовывали карательные экспедиции. В морских боях боспорцы не знали равных. Они уничтожили многие пиратские кланы, не дававшие покоя купцам и мореходам.

Но всё изменилось с наступлением III века от нашей эры. Нашествие готов и аланов (нынешних осетин) серьёзно пошатнуло господство Боспора. Готские орды полностью разорили Горгиппию, один из крупных городов, а затем вторглись в Танаис. Танаис был опустошён и разграблен.

Помимо готов в пределах царства появились ещё и бораны, язык которых так и не был изучен. Армии боранов нахлынули подобно тропическому ливню. Боспорцы пытались организовывать сопротивление, но часто терпели поражения. Царство оказалось на грани полного уничтожения. Добавились ещё и междоусобицы, вспыхнувшие после кончины Рескупорида IV. Гражданская война едва не положило конец этому государству ещё в конце III века.

Уже в IV столетии положение Боспора ухудшилось в разы. Появились новые захватчики, прибывшие из далёких степей Востока. Но всё же жители царства чудом уцелели во время чудовищной опасности. Огромные орды Гуннов прошли мимо Боспора и не стали разрушать его города. Они обрушились на готское государство, полностью сокрушив его. Боспорцы праздновали победу и радовались чудесному спасению. Ведь и они могли стать жертвами жестокой гуннской орды. Все прекрасно понимали масштабы зверств, устраиваемые кочевниками в захваченных городах. Китайские пытки гуннов были лишь малым злом, обрушившимся на несчастных жителей тех земель.

Ближе к концу IV столетия в Боспоре распространяется христианство. Начинают строиться храмы и базилики. Также идут реформы в плане государственных преобразований. Появляются новые звания и титулы, более соответствующие Римской империи. Пантикапей по-прежнему сохраняет статус крупного города и столицы всего государства. С наступлением VI века Боспор переходит под владения Византии. И здесь же начинается его резкое увядание. Независимость некогда могучего царства навечно отправляется на страницы истории. Но под властью ромеев Боспор существует недолго. В 576 году Тюркский каганат уничтожает множество государств на Кавказе и в Крымском регионе. Боспорское царство прекращает своё существование. Его армия проигрывает в первых же сражениях с тюрками. И вскоре от некогда могучего государства остаются лишь только руины. Однако память о Боспоре живёт до сих пор. И поныне находятся многие исторические документы и артефакты, рассказывающие нам полезные сведения о великом царстве скифо-эллинов.