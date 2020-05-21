Яд или болезнь? Тайна смерти Александра Македонского до сих пор не раскрыта

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21 мая 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Многие учёные спорят, что же стало причиной смерти великого македонского царя, завоевавшего половину известного мира.

Одни утверждают, что это лихорадка Западного Нила, известная и по нынешний день. Другие заявляют про малярию вместе с острой пневмонией, атаковавшей величайшего из героев древности. Есть сведения и о возможной раковой опухоли или по прогрессирующем лейшманиозе. Но судя по многим историческим хроникам, детально описывающих жизнь Александра, царь Половины Мира умер исключительно из-за собственного высокомерия. Версия об отравлении величайшего из царей со стороны заговорщиков – вполне реальна. Именно о ней говорилось в одноимённом фильме «Александр» с Колином Фаррелом в главной роли. Эта теория как раз наиболее вероятна и весьма реалистична. Яд вполне могли подсыпать Александру прямо в пищу. Но истинный виновник заговора, пожалуй, никогда не раскроется историкам. Есть предположение, что заговорщиком мог быть Кассандр, один из полководцев, впоследствии убивших мать Александра, но точных данных по поводу его крамолы по-прежнему не существует.



Благодаря своему высокомерию Александр Македонский возомнил себя едва ли не живым Богом. Взойдя на трон в Вавилоне и завоевав обширное количество земель, он ощутил свою практически безграничную власть. «Только лишь секс и сон заставляют меня вспоминать, что я смертен», - сказал однажды македонский властитель. К концу жизни, а может и задолго до этого, в нём проснулись тиранические замашки, свойственные обыденным диктаторам. Он стал походить на своих бывших врагов из династии Ахеменидов. Главными признаками настоящего деспота всегда являются паранойя и наивысший уровень подозрительности. Дело закончилось тем, что Александр видел врагов буквально в каждом своём соратнике. Именно это заставило государя пойти на казнь своего ближайшего сторонника Пармениона, желавшего лишь блага для самого Александра. Филот, сын Пармениона, был также убит по подозрению в измене. Многих соратников царя претила его отчуждённость и желание дружить с персами, которые хоть и были покорены, но всё равно оставались врагами для македонян. От этого и возникала враждебность. Но всё же не каждый был готов пойти на настоящее убийство. Тот, кто решился на предание царя мучительной смерти, явно его ненавидел, причём ненависть его была лютой и зашкаливающей.

Кто именно совершил заговор против Александра – никто не знает, да и вряд ли эти сведения когда-либо откроются людям. Легендарный македонский царь жил в IV веке до нашей эры. Нам крупно повезло, что мы вообще имеем хоть какие-то знания о тех временах. Пожалуй, вопрос о смерти великого царя так и останется для нас всех нераскрытой тайной.