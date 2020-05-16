Бесчеловечная бойня. О кровопролитном Пантайском восстании в Китае

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16 мая 2020, 00:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Многие знают про легендарное Тайпинское восстание, произошедшее в Китае во времена династии Цин.

Всё началось с 1855 года, когда власть маньчжуров серьёзно пошатнулась. На севере вспыхнула целая серия мятежей, впоследствии переросшая в самую кровопролитную гражданскую войну на планете. По многим данным, за всю войну было убито не менее 20 миллионов человек. Всюду шли расправы и казни, кровь лилась реками. Но в те времена произошло и ещё одно восстание, возглавляемое китайскими мусульманами под названием Хуэй. Они тоже желали создания своего государства и жаждали освободиться от тиранической власти Цин. Цин для них были и остались самыми страшными врагами на Земле.



В самом Китае всегда притесняли мусульман. Они подвергались всевозможным гонениям со стороны местных властей. В Юньнане противоречия между теми, кто исповедовал ислам, и представителями Цин начались ещё в 1840-х годах. Всё усугубилось тогда, когда восстали Тайпины. В мае 1856-го в Юньнань произошла целая серия конфликтов между китайцами, представителями хуэй (мусульманами) и ханьскими народностями. Цинский сановник Циншэн ввёл на территорию провинции подконтрольные войска. По его приказу была устроена настоящая мясорубка. Более 2000 человек было убито в первые же дни. Самая кровавая расправа произошла над мусульманами. Циншэн и его палачи прибегали к ужасающим пыткам и казням. Этих жутких расправ представители хуэй не забывают до сих пор.



Ханьцы и хуэй были вынуждены объединиться, ввиду общей угрозы. Во второй половине 1856 года появился один из руководителей восстания, звавшийся Ду Вэньсю. Он представлял собой этнического ханьца и исповедовал ислам. Вера в Аллаха была для него дороже собственной жизни. Собрав неплохие силы из ханьцев и хуэй, он нанёс ряд поражений цинской армии. В сентябре месяце он занял город Дали, где провозгласил себя султаном. Было сформировано собственное правительство, состоящее из ханьцев и хуэй. Юньнань почти превратилось в полноценное мусульманское государство. Никто из мятежников тогда не притеснял иноверцев. В состав повстанческого объединения входили не только мусульмане, но и конфуцианцы, а также приверженцы других религий. Успехи начали сопутствовать Ду Вэньсю практически во всём, и уже к 1860-м годам они владели 50-ми городами провинции. Юньнаньский султанат продвигался вперёд, рассчитывая на скорую победу.

Но в 1862 году один из вождей китайских мусульман предал своих сторонников и переметнулся к Цин. Это был Ма Цзюйлун, представители группы хуэй и соперник Ду Вэньсю. Как раз после измены многих военачальников, и началось быстрое падение Юньнаньского султаната. Удача начала стремительно отворачиваться от повстанцев. Ду Вэньсю на какое-то время занял крупный город под названием Куньмин, но вскоре был отброшен назад цинскими войсками. В 1871 году огромная армия маньчжурской династии начала масштабное наступление на владения мятежников. Главной целью операции было полное возвращения контроля над Юньнань. К тому же Цин получили на вооружение европейские орудия и винтовки. У повстанцев просто не было шансов противостоять правительственным войскам.

В 1873 году осаждённый в Дали Ду Вэньсю покончил жизнь самоубийством вместе со своей семьёй. Его армия была наголову разгромлена превосходящими силами Цин. Многие повстанцы были безжалостно убиты в той кровавой резне. Китайцы не щадили никого: ни женщин, ни детей, ни стариков. Убивали всех подряд, причём крайне изощрёнными способами. Несмотря на капитуляцию города Дали, армия Цин не пощадила ни одного из его жителей. Они устроили расправы над всеми проживающими там мусульманами. Благодаря жестокому геноциду, голоду и эпидемии чумы население провинции Юньнань едва не вымерло в те дни окончательно.



Многие мусульмане до сих пор не прощают Китай за те безжалостные убийства, устроенные при правлении императрицы Цыси. Хуэй и в наши дни ненавидят китайское правительство. То же самое стоит сказать и про живущих в Синьцзяне уйгуров.