Героизм маршала Конева. О великом советском полководце и освободителе Европы

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10 мая 2020, 02:04 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Нынешняя ситуация в Чехии не поддаётся никакому здравому смыслу. Мало того, что памятник великого маршала Конева, защищавшего весь мир от нацистской угрозы, демонтировали, так ещё и на место пьедестала какие-то вандалы поставили унитаз. Эти люди явно не понимают, кем именно был величайший маршал, и каковы его истинные заслуги.

Иван Степанович Конев родился в 1897 году в Вологодской губернии в семье крестьянина. Вначале он окончил церковно-приходскую школу, а затем поступил в Николо-Пушемское земское училище. Ему ещё не было 15-ти, а он уже был умелым работником. Он не раз отличался на лесных биржах в Подосиновце и Архангельске. В 1914 году началась Первая Мировая война. В мае 1916 года Конева уже призвали в армию. В армии он прославился не меньше. Служил в тяжёлой артиллерийской бригаде, получил звание младшего унтер-офицера. Прекрасно сражался с врагами на Юго-Западном фронте. Но уже в январе 1918-го был демобилизован. Далее начался новый период в истории жизни будущего маршала. В 1918 году он присоединился к коммунистической партии, стал одним из её комиссаров. Прошёл всю Гражданскую войну. Участвовал и в подавлении антисоветских восстаний.



К началу Великой Отечественный Иван Степанович был уже генерал-лейтенантом и доверенным лицом советского правительства. Он вступил в войну в должности командующего 19-й армии, которая была создана в Северо-Кавказском военном округе. Когда германцы впервые вторглись на территорию СССР, многие советские армии оказывались в «котлах». Коневу удалось выйти из такого «котла» и вывести из окружения управление армии, включая связистов. Будучи командующим Калининским фронтом Конев участвовал и в битве под Москвой. Провёл как наступательную операцию, так и оборонительную. В 1942 году начался период неудач у будущего маршала. Он потерпел несколько поражений от германских войск. Самая тяжёлая из его битв случилась во время операции «Зейдлиц». Тогда советские войска понесли огромные потери.



В июле 1943 года Конев участвовал в трёх успешных сражениях, будучи командующим войсками Степного фронта. Во время Курской битвы и сражении при Днепре ему удалось нанести поражения силам вермахта. Эти победы вновь подняли репутацию Конева на высокий уровень. Уже к концу 1943 года во время Полтавско-Кременчугской операции Ивану Степановичу удалось разгромить крупные силы противника. Германцы бежали в ужасе и страшились гнева советских воинов. Конев продолжал наступать и безжалостно расправляться с врагами. В январе 1944 года была успешно проведена Кировоградская операция, которая принесла СССР новые победы. Самым громким успехом Конева была Корсунь-Шевченковская кампания. В результате кампании была окружена и наголову разбита крупная войсковая группировка Третьего Рейха. За умелое руководство подконтрольными силами Иван Степанович Конев получил звание Маршала Советского Союза.



К концу 1944 года Украина была полностью очищена от германцев. Советские войска приступили к освобождению Европы. В январе 1945-го в результате Висло-Одерской операции была уничтожена вся промышленность Силезии. И это было сделано не без участия великого маршала. В феврале-марте 1945-го армия Конева блестяще действовала на территориях врага. Им удалось нанести ещё несколько поражений силам Вермахта. Блестяще действовали его войска во время Пражской и Берлинской операций. Благодаря усилиям Конева, от нацистов была полностью освобождена нынешняя Чехия. Многие местные жители благодарили советского маршала за спасение и помощь. Конев закончил войну с множеством орденов и медалей. За образцовое руководство и прекрасную стратегию он был награждён званием Героя СССР, орденом Ленина и медалями «Золотая звезда». Великий маршал навечно вошёл в историю, как выдающийся полководец и тактик, участвовавший в освобождении Европы от гнёта Гитлера. В те дни его считали героем не только в СССР, но и во всех европейских странах.



Увы, не все сейчас ценят великих полководцев и спасителей. Действия чехов – результат простого невежества. Жители этой страны начинают забывать про подвиги советских воинов, про то, что они рисковали жизнью, ради того, чтобы спасти их всех от злобной тирании. А ведь если на секунду представить, что было бы, если бы СССР проиграл ту войну, становится ужасно не по себе. Чехия должна тщательно изучить дела и подвиги маршала Конева и ещё раз всё переосмыслить. Возможно тогда, они уже будут думать совершенно по-другому, и никогда не посмеют сквернословить в адрес великого спасителя Европы.