Неофициальные герои войны. О них мало знают, но подвиги их бесценны

Аргументы Недели → История 13+

7 мая 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Почему мы не знаем всех своих героев? Есть, конечно, те, кто олицетворяет своими ратными делами весь подвиг народа в Великой Отечественной. Их имена известны, в советских школьных учебниках им посвящены параграфы и главки. В современных российских – не знаю. Честно. Нет желания изучать историю «по Соросу» – фонд миллиардера спонсировал создание школьных учебников в России. Но существует поистине гигантское количество героев, чьи имена неизвестны широким массам, и многие даже не имеют почётных званий, орденов и всеобщего почёта.



Накануне 75-летия Великой Победы "Аргументы недели" рассказывают о героях Великой Отечественной войны, не известных широкой публике. Да и не все они имеют звание Героя, героями они были по сути. Официальная история не всегда хранит память о таких людях, в послевоенное время было достаточно кумиров. Но благодаря воспоминаниям самих участников войны, их детей и внуков, архивам, газетчики находят спустя 75 лет всё новых и новых бойцов, достойных звания Героя Советского Союза. Да вот только нет уже самого Советского Союза, да и героев этих в живых уже почти не осталось.



Настоящих героев было столько, что всех знать и в самом деле невозможно. Помнить должны малая Родина и потомки. Отсюда «Бессмертный полк», отсюда ставшее классикой: «Подвиг народа в Великой Отечественной войне».



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