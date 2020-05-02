Нелёгкое Крещение Руси. О том, что именно происходило при князе Владимире во время «христианизации»

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2 мая 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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В конце Х века новообразованное государство, известное как Киевская Русь, стояла перед тяжким выбором.

На севере свирепствовали викинги, последователи Одина и скандинавских верований. На востоке лежали земли иудаистского Хазарского каганата, уже начинающего разрушаться от постоянных ударов врагов. Восточнее каганата простиралась Волжская Булгария, а с юга подступали арабы-мусульмане. На западе находилась грозная Византийская империя, обитель православной христианской веры, а чуть дальше уже распростёрлись земли латинян, последователей Римского папы. В итоге, у киевского князя Владимира возник нелёгкий выбор – с кем ему быть. Судя по его деяниям и решениям, сам Владимир Красное Солнышко едва ли верил в Бога. И потому по одной из теорий, Крещение Руси является скорее политическим решением князя.

Стоит сразу отметить, что всё, показываемое на экранах в фильме «Викинг», представленном в 2016 году, не более чем сплошной анахронизм. Вышедшее кино является лишь фантазией сценаристов и режиссёров. Реальная история того времени была совершенно иная.

Летом 988 года Владимир сделал окончательные выводы насчёт своих союзников и врагов. Византия нередко строила козни против русских князей. Но всё же Владимир понимал, что вечное противостояние с ромеями ничем хорошим не кончится. Можно привести в пример Святослава Игоревича, воевавшего с Иоанном Цимисхием. Тогда закончилось всё весьма печально. По некоторым данным, именно император Константинополя заплатил печенегам за убийство русского князя. Владимир понимал, к чему могут привести постоянные дрязги с ромеями. А вот женитьба на царевне Анне, сестре императора Василия II, была для него весьма по душе. К тому же ему нравились многие аспекты православного христианства. В остальных религиях он видел лишь жёсткие запреты.

После официального принятия христианства Владимир стал едва ли не родным братом для Византийского императора. Крестился он под именем Василий, в честь своего восприемника Василия II, константинопольского правителя из Македонской династии. А вот сама царевна Анна воспринимала своего супруга, как рабовладельца. До сих пор можно вспомнить её слова, адресованные к близким по поводу бракосочетания: «Иду как в полон, лучше бы мне здесь умереть». И это не удивительно, ведь Владимир был вовсе даже не славянином, а настоящим варягом. Выходить замуж за «варвара» было всегда унизительно для венценосных особ Византии. После оформления брака с августейшей Анной, Владимир наконец-то приступил к крещению всей Киевской Руси. Сестра императора усердно участвовала в массовой христианизации населения. Она ведь первая потребовала от Владимира принятия новой веры.

На большей части территорий христианство насаждалось с помощью оружия. Даже легендарное крещение на Днепре происходило не без помощи княжеских стражей. Людей насильно загоняли в Днепр и приказывали отречься от старой веры. Тех, кто воспрепятствовал власти, безжалостно убивали. Насильственная христианизация вызвала немало бунтов по всем территориям русских княжеств. Последователи старой языческой веры поднимали оружие против Владимира. Дело дошло даже до убийства священников и изгнаний архиепископов из городов. Введение новой веры продолжалось как минимум до XII столетия. Даже в конце XI века по всей территории Руси ещё сохранялось множество разных племён, не собиравшихся расставаться со своими богами. Священники же считали язычников за пособников дьявола. Сопротивлявшихся приравнивали к сатанистам и уничтожали без всякой жалости.



Самым тяжёлым из всех был процесс крещения Новгорода. Новгородцы ожесточённо сопротивлялись введению новых порядков. Попытка насаждения христианства привела к настоящей бойне. Разъярённые горожане много дней громили и сжигали дома «иноверцев». На вече было принято решение об отказе в принятии новой веры. Вече поддержали и новгородские бояре. Дело закончилось тем, что к Новгороду подошли крупные силы киевлян во главе с полководцем Добрыней. Возможно, этот военачальник и стал прообразом легендарного богатыря Добрыни Никитича. Добрыня приказал своим воинам взять город в осаду, а затем распорядился поджечь множество домов на западной стороне города. Замысел киевлян удался, и тайная операция увенчалась успехом. Обезумевшие от страха и паники местные жители бросились тушить пожары. Вскоре сопротивление было подавлено, и Новгород открыл ворота для христианизации. Воины Добрыни принялись уничтожать все языческие капища в самом городе и в его окрестностях. Огромный идол Перуна был снят со своего места и сброшен в Волхов. Его участь разделили и другие славянские святилища. Вскоре подобное стало случаться и в других княжествах. Местные жители реагировали по-разному. Одни принимали новую веру с охотой, другие же делали это лишь из-за страха. Оставалось и немалое количество сопротивляющихся.

Окончательный процесс внедрения христианства был завершён лишь только в XII столетии. Отдельные языческие жрецы ещё оставались на территории Руси вплоть до позднего средневековья. Отсюда пошли легенды о Леших или о таинственной Бабе-Яге. Все независимые племена, отказывавшиеся принимать христианство, были либо обращены насильно, либо полностью уничтожены княжескими войсками. Вот что можно сказать про нелёгкий и кровавый процесс насаждения новой веры по всей территории Древней Руси.