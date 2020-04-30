Кризис Екатерининского периода: о крупной эпидемии чумы, захлестнувшей Россию в 1770-х годах

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30 апреля 2020, 07:30 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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XVIII век стал для России весьма непростым периодом. Вначале Пётр I и его завоевания, потом эпоха дворцовых переворотов, затем уже правление Екатерины и ухудшение ситуации с крепостничеством. Худшим событием за всё столетие можно назвать эпидемию чумы, вспыхнувшую в России в 1770 году.

Болезнь была привезена военными с османских фронтов. Ведь именно тогда происходило жестокое противостояние между Российской империей и турками. Бои шли едва ли не каждый день. Чума пришла в Москву через вернувшихся с войны солдат, а также через захваченную добычу. Есть и теория, утверждающая, что болезнь распространилась путём торговли. Источниками заражения стали шёлк и шерсть, ввозимые на фабрики из Османской империи. Началось всё с Московского генерального госпиталя, где вначале умер один из офицеров, а потом уже его лечащий врач. В госпитале тогда скончались до 30 человек. Генеральный штаб-доктор Афанасий Шафонский первым поднял тревогу и сообщил правительству об эпидемии «моровой язвы».

Поначалу власти убеждали народ, что пришедшая болезнь не опасна. Но вскоре скрывать распространение инфекции уже было невозможно. Чума начала стремительно продвигаться по многим территориям России. Должные меры были приняты слишком поздно, и это едва не привело к глобальной катастрофе. На одной только фабрике, стоявшей в Замоскворечье, умерло 130 человек. Хуже всего пришлось крестьянам, слугам, рабочим и городской бедноте. Они жили в основном в условиях страшной антисанитарии. Мусор тогда тоже не выбрасывался в специально отведённые места, а сливался в реку или и вовсе был сложен на улицах. Это и повлияло на увеличение численности заражённых. Пик самой эпидемии пришёлся на вторую половину 1771 года. В день в одной только Москве умирало по тысяче человек. Их трупы даже не были похоронены. Тела умерших вываливали на улицу или зарывали в ближайших садах. Московское начальство либо запиралось в домах, либо вовсе покидало город. В самый разгар эпидемии из Москвы уехали важнейшие люди страны. Ситуация ухудшалась с каждым днём.

Руководство города перешло к Петру Еропкину, московскому дворянину и сенатору. Главной задачей было сдерживание чумы. Очень многие боялись, что болезнь дойдёт до столицы империи – Санкт-Петербурга. Паника в Москве была просто чудовищная. Люди чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. У стражей порядка не хватало сил для быстрого вывоза умерших. Вместе с чумой пришли и другие напасти, вроде голода и кошмарной безработицы. Естественно, ни о каких выплатах населению ввиду эпидемии, тогда никто и не заговаривал. Помимо голода и лишения работы люди испытали на себе и произвол чиновников. Всеобщий хаос и эпидемиологическая катастрофа породили настоящее восстание. В сентябре 1771 года в Москве вспыхнул бунт. Всё началось из-за того, что архиепископ Амвросий запретил молебны по всему городу, и призвал запечатать в надёжном месте Боголюбскую икону Божьей Матери, по многим легендам, способную избавлять от «моровой язвы». Народ посчитал действия Амвросия за произвол. Москвичи подняли восстание и взяли штурмом Донской монастырь, где укрывался архиепископ. Священнослужитель не уцелел. Его долго избивали, а затем зверски убили.

Вспыхнувшее восстание едва не стоило жизни многим аристократам Москвы. Но Пётр Еропкин сумел призвать войска и подавить выступления. По его словам, в городских боях были убиты больше сотни человек. Договориться с бунтовщиками так и не удалось. Голод, нищета, массовые смерти и произвол властей пробудили в народе невиданную ярость. Но эта ярость была погашена силой оружия. Впоследствии, бунтовщиков судили, а зачинщиков мятежа предали казни. Делами эпидемии стал заниматься видный военачальник Империи и фаворит Екатерины, светлейший князь Григорий Орлов. Он составил целый план по противодействию опасной болезни. По некоторым сведениям, он лично посещал больницы с инфицированными и следил за их состоянием. Для борьбы с чумой Орлов приказал создать специальные инфекционные больницы и изоляторы, увеличить их число и поднять жалование докторам. Также был проведён учёт больных и в срочном порядке организован вывоз умерших.

Поздней осенью эпидемия пошла на убыль, а уже ближе к зиме и вовсе начала исчезать. Общее число умерших за всю катастрофу переваливало за 50 000. Правда есть и сведения, утверждающие, что погибших было 100 000 человек. Без сомнения, это явление стало одной из самых крупных трагедий, случившихся за всю историю существования Москвы. Эпидемия подняла серьёзные вопросы в российском государстве. Стало больше внимания уделяться проблемам здравоохранения, а вскоре был запущен и проект строительства первого московского водопровода. Улучшение системы водоснабжения было завершено уже в XIX веке.