Восстание Багаудов и борьба за независимость. Немного о галло-римской государственности в начале нашей эры

Аргументы Недели → История 13+

27 апреля 2020, 06:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Галльская государственность была полностью ликвидирована римлянами уже к концу I века до нашей эры. После покорения западной Европы римское руководство учредило политику романизации местного населения. Все неиталийские народы подвергались особым процессам ассимиляции и аккультуризации.

Галлов после поражений от римских легионов ждала та же самая участь. Уже ко II веку нашей эры местное кельтское население начало превращение в так называемых галло-римлян. Многие галлы становились римскими полководцами, воинами и чиновниками, а в некоторых случаях даже сенаторами. Но не все кельты принимали романизацию с одобрением и не все забывали про великое прошлое Галлии. Легендарные багауды как раз были теми, кто отчаянно боролся с римским владычеством. Они в совершенстве знали, что такое Римская империя, прекрасно понимали латынь и даже думали, как римляне, но глубоко внутри они никогда не забывали про подвиги великих вождей независимой Галлии.

Особенно всё осложнилось во время первого распада Римской империи на множество государств (Второй распад случился уже в конце 4-го столетия). В 187 году наступил тяжёлый аграрный кризис в западной Европе, и в частности в Галлии. Ухудшилось положение ещё и благодаря восстанию полководца Матерна против императора Коммода. Также есть и сведения про вспыхнувшую эпидемию чумы, занесённую купцами и солдатами из областей Парфии. В конце II столетия галльские крестьяне, дезертиры и рабы стали собираться в ватаги и нападать на римские военные лагеря. Атакам подвергались и виллы крупных землевладельцев. Грабежи и убийства шли практически по всей Галлии. Но вскоре мятежники были разгромлены легионерами Септимия Севера, нового римского императора. По его приказу были организованы специальные группы лазутчиков, которые обыскивали галльские леса и сообщали о тайных лагерях повстанцев непосредственно командирам легионов.

Следующее восстание багаудов вспыхнуло уже во времена галло-римской государственности. Римская империя переживала Кризис и распадалась на несколько разных объединений. Когда возникла Галльская империя, багауды не спешили к ней присоединяться к её властителям. При императоре Тетрике повстанцы даже захватили целый город.

Они взяли штурмом Августодунум, считавшимся крупным городом в Галлии. Там разбойники учинили безжалостную бойню. Они убивали не только римлян, но и даже собственных кельтских соплеменников. Уже после того, как Тетрик сдался на милость императору Аврелиану, восстание багаудов сошло на нет. Аврелиан собрал все имеющиеся легионы и жестоко подавил мятеж. По его приказу, были устроены жесточайшие расправы над всеми галльскими повстанцами. Инсургенты ушли в леса и затаились, вплоть до середины III века.

В 283-286 годах произошло новое восстание багаудов, которые впервые создали подобие своего государства. Рим тогда снова стал единым, и его государи отреагировали молниеносно. Мятеж начался при правлении властителя Карина, представителя так называемых Иллирийских императоров. Тогда Аманд и Элиан, багаудские вожди, подняли на войну против римлян не только крестьян, но и даже легионеров. По приказу двух самопровозглашённых королей была реформирована багаудская армия. Теперь и у них имелись легионеры, вооружённые по римскому образцу. Также начали чеканиться и монеты с изображениями Аманда и Элиана, провозгласившими себя императорами всех багаудов. Восстание было жестоко подавлено римским полководцем Караузием, галлом по происхождению. Багаудов совершенно не щадили. Римляне предпочитали не брать пленных, а убивали мятежников на месте безо всякой жалости. К тому же устраивались и массовые казни в городах для подчёркивания могущества империи. Самопровозглашённое королевство багаудов было уничтожено, а его лидеры, по некоторым данным, пали в боях. Впоследствии, против Рима восстал и Караузий, подавивший восстание в Галлии. Он попытался объявить себя властителем Британии, но вскоре был убит своим же соратником.

Багауды восставали против поработителей и в IV и в V веке. Бунты случались из-за высоких налогов и экономического кризиса, не дававшего людям спокойствия в жизни. С обрушением Западной Римской империи против мятежных групп стали действовать вестготские и франкские короли. Галло-римские государства не успевали даже сформировываться. Их, как правило, тут же уничтожали всевозможные враги. Сами багауды продолжали свою деятельность не только в Галлии, но и в Испании. Они нередко устраивали «партизанские атаки». Разбойники считались мастерами засад, ловушек и внезапных нападений. Но всё же им не хватало профессионализма и сплочённости. Если Элиан и Аманд пытались вводить в войсках подобие дисциплины и тренировать солдат, то уже в последующие века багауды представляли собой лишь сплошные крестьянские ополчения. Эти крестьяне никак не тягались с тяжеловооруженными римскими легионами, и уж тем более с легендарной конницей вестготов. Уже к концу V века движение багаудов навечно прекратило своё существование.





