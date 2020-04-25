Ещё одни половецкие родственники. Огузские племена на территории Руси

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25 апреля 2020, 23:32 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Мало кто знает, что помимо половцев и печенегов на Русь ходили и другие тюркские племена. Некоторые из них даже были вассалами древнерусских князей. Огузы были известны ещё в Х веке. Проживали они в степях нынешней Сырдарьи.

Огузские территории по сведениям историков распространялись от Каспийского моря до дальних земель Бухары. Эти народы участвовали в формировании казахов, татар, башкир и туркменов, а также по некоторым данным и узбеков. Поначалу огузы были вассалами могучего Хазарского каганата, осколка Западно-Тюркской державы. Потом же они стали более независимыми и возжелали создать собственные объединения, уже не подчиняющиеся никому.

Одно из масштабных деяний этих племён было вытеснение печенегов в земли нынешней Украины. Кстати сами печенеги так же являлись родственниками огузских народов тюркоязычного происхождения. Впоследствии, кочевники-огузы сами явились в Причерноморские степи. На Руси они стали известны, как торки. Их нередко брали к себе в наёмники русские князья. К примеру, в конце Х века князь Владимир Красное Солнышко организовал поход против остатков хазар и наращивающих своё могущество булгар. В его войсках состояли торкские наёмники, славящиеся своими конными стрелками. В стрельбе из лука эти воители не знали равных. Торки враждовали с другими своими родичами. Особенно ярым было их противостояние с племенами буртасов, живших в областях средней Волги.

Киевская Русь нередко использовала огузов в борьбе с врагами. Князья предпочитали пользоваться их услугами даже в междоусобицах. Торков-наёмников называли «чёрными клобуками» или «колпаками» за их необычные головные уборы. Вскоре огузские вассалы надолго поселились в русских землях. Область, которую они заселили, была названа Черноклобукской Поросью. Столицами выступали такие города, как Канев или Торческ. Вся эта так называемая «государственность» была организована под строгим контролем Киевской Руси. Торки не раз поднимали вопросы о независимости и вассалитете. А Русским князьям слишком не нравилось их высокомерное отношение и постоянные требования. Противоречий имелось много, но тем не менее, огузы продолжали служить в киевском войске.

Уже после монгольского завоевания наследники Чингисхана переселили часть торков в Повольжье и Молдавию. Их нынешними потомками по некоторым сведениями считаются тюрки-каракалпаки. Какие-то огузские вельможи перешли на монгольскую сторону. Те, что жили в Поросье, со временем полностью ассимилировались со славянами.