Воскрешение Западного Рима. «Чудесное помазание» Карла Великого

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24 апреля 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Карл Великий считается одним из самых могущественных правителей за всю историю человечества. Его подвиги недаром приравнивают к деяниям Юлия Цезаря и Александра Македонского. Став франкским королём, он сумел добиться абсолютной христианизации на всех подконтрольных землях. Он воевал не только с саксами и викингами, но и со множеством других государств.

Известны его походы в Испанию, итальянские завоевания и опустошительная война с Аварским каганатом. Это был один из тех королей, который навечно вписал своё имя в историю Европы. Величайший из величайших завоевателей. Но как же он всё-таки сумел оказаться на престоле Западной Римской империи?

Начнём с того, что сама Западная Империя была уничтожена ещё в 476 году. Тогда последний император Ромул Августул был низложен, и к власти пришёл могучий король Одоакр, предположительно из народа скиров или герулов. На смену цезарям пришли необузданные и суровые варварские короли. Ни о каком восстановлении Западного Рима никто не помышлял. Лангобардские или остготские правители никак не претендовали на титул цезарей. Лишь только Римские Папы сохраняли память о предыдущих режимах. При Карле Великом Ватикан получил ещё больше власти. Ведь франкский король не только заступился за верховного понтифика, но и выручил его в трудную минуту, спас его жизнь от злобных патрициев.

В 800 году знатные вельможи Рима попытались сместить папу Льва III с поста. Они угрожали ему зверской расправой и требовали отречения. Папа был захвачен в плен прямо во время церемонии. Патриции хотели заполучить свою власть над Вечным городом, но Лев III сумел вырваться из их лап и сбежать. Папа отправился в Падерборн, где как раз находился Карл Великий вместе со своим войском. Франкский король немедленно отреагировал, и вскоре вступил в Рим вместе с бесчисленной армией. Патриции уже не смели угрожать господству Верховного Понтифика. Никто не знает, как именно договорились Карл и Римский Папа. Точных исторических документов нет. Но есть теории, что Карл прекрасно знал о том, что Лев III объявит его Римским императором уже в ближайшем будущем.

Полгода Карл Великий провёл в Риме и полностью обезопасил папский престол от посягательств патрициев. Однажды во время мессы Лев III приблизился к сидящему франкскому королю и возложил на его голову корону цезарей. Все находившиеся рядом патриции и франкские вельможи тут же воскликнули «Да здравствует Император Карл Август! Великий и миротворящий!». Карл же сделал вид, что ничего не знал, и даже изобразил недовольство. Но впоследствии он уже не скрывал своей радости от получения нового титула владыки Запада. Ведь он стал равным византийским базилевсам, истинным наследникам величия Рима. Теперь он мог уже разговаривать с ними без должного почтения. Византийцы долго сопротивлялись и не желали терпеть «варвара» на Римском троне, но вскоре им пришлось уступить.

Карл Великий не хотел останавливаться. Он стал грезить о воссоздании Единой Римской империи, и для этого предложил императрице Константинополя Ирине выйти за него замуж. Это бы объединило Империю Запада и Византию. Однако в Царьграде произошёл переворот, и правящая власть сменилась. Новый властитель Востока Никифор был ярым противником Карла и наотрез отказался признавать его главенство над Европой. В 812 году титул Императора Запада всё же признали. Михаил I объявил о согласии именовать Карла Августом и самодержцем Рима. Но это признание было скорее формальным, чем официальным. На деле же Карл оставался для многих лишь неистовым и необузданным франком, который никак не может претендовать на наследие цезарей.