Фаланга – убийственная сила античности

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23 апреля 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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П лотный строй копейщиков с длиннющими пиками – это ужасно. А если ещё и копейщики – высококвалифицированные профессионалы, тогда это уже не ужасно, а просто убийственно.

Фаланга античности была по-настоящему страшным оружием, придуманным греческими стратегами. Напрасно кто-то полагает, что основоположником плотного копейного строя стал Александр Македонский. Фаланги были ещё задолго до его рождения.

Вообще понятие фаланги встречалось ещё в «Илиаде» Гомера. Тогда так называлась просто сомкнутая боевая линия. Но впервые тот самый копейный строй использовал аргосский автократор Фидон во время войны со Спартой в VII веке до нашей эры. Спартанцы были обескуражены столь мощной линией аргосцев и бежали с поля боя в ужасе. Куда подевалась их невероятная доблесть – точно неизвестно. Видимо они потеряли её, как только увидели соратников, насаженных на острые пики. Правда по некоторым данным, фаланги имелись и у самих спартанцев, возможно даже со времён дорийского вторжения. История ведь наука не точная, и стопроцентной информации нигде не найдёшь.

Усовершенствование фаланги произошло уже в IV веке до нашей эры во время жизни полководца Эпаминонда, видного деятеля Фив. Его армия гоплитов наступала на врагов с особыми приёмами, как бы находясь под углом. Поэтому фалангитов Эпаминонда можно по праву окрестить «косыми». Первая линия гоплитов обладала более короткими копьями, но уже другие линии, следующие за товарищами, держали пики подлиннее. Во время Беотийской войны против Спарты фиванские копейщики считались лучшими воинами Эллады. Их по праву называли благословленными самим Аресом, богов войны древнегреческого пантеона. При Эпаминонде Фивы достигли небывалого величия.

Первые фалангиты, которые нам уже знакомы по фильму «Александр», появились при правлении Филиппа II, македонского царя и отца легендарного повелителя мира. Сражаться в рядах фаланги было велено многим воинам Македонии, некогда скромного иллиро-фракийского государства в северной Греции. Благодаря реформам Филиппа, местные пастухи и крестьяне научились мастерски обращаться с пиками, и вскоре превратились в угрожающую силу. Вначале они сражались едва ли не в одних туниках, но потом получили хорошее вооружение, надёжные щиты и длинные пики-сариссы. Вскоре их уже стали называть не просто ополченцами-пиконосцами, а сариссофорами в честь копий-сарисс, длина которых достигала от 6 до 8 метров. Основной целью создания фаланги было более эффективное противодействие греческим гоплитам. Ведь македонцы считались варварами по мнению многих жителей Эллады.

Филипп II создал знаменитую фалангу и усовершенствовал её до предела. Солдаты тренировались денно и нощно. Македонцам конечно же было далеко до тренировок агоге, как это делали в Спарте, но тем не менее им всё же удалось превратиться в могущественную силу, грозящую смести всю Грецию и её города-государства. Александр воспользовался силой отца и превратил армию Македонии в самое лучшее войско во всех окрестных землях, знатно усилив подготовку бойцов. Многие посчитали фалангитов едва ли не сильнейшими людьми на планете. Фаланга спокойно противостояла как кавалерии, так и пехоте. Эти воины отлично сражались и с колесницами и даже со слонами. Плотный копейный строй, высочайший уровень тренировок, взаимопомощь, отличный боевой дух и надёжные доспехи – вот ключевые факторы легендарной македонской фаланги. Дарий III Кодоман пускал на македонян всех своих рабов в надежде, что они задавят эллинов числом и сметут их. Но все его попытки обернулись фиаско.

После смерти Александра фалангу продолжали использовать все эллинистические государства античности. Во время войн Диадохов (III-II вв. до н.э.) нередко можно было видеть столкновения копейных фаланг. Особенно в этом отличились могущественные Селевкиды, правители Сирии и Ирана, и их вечные противники Птолемеи, властвовавшие над Египтом. По приказу эллинистических царей фалангитами становились не только греки и македонцы, но и жители Азии, подчинившиеся новой власти. Впоследствии, фаланга стала неэффективной, особенно когда им бросили вызов профессиональные римские легионы. Её положение намного ухудшилось после уничтожения Карфагена. Против новейшей римской тактики легендарные копейщики оказались слабы. И вскоре от эллинистических государств остались лишь только одни летописи. Свирепые железнобокие легионеры пришли на смену некогда могучим пиконосцам.