Хорезм до ислама. Немного о тысячелетней Империи Востока

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22 апреля 2020, 23:34 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Могущественная Империя Хорезмшахов, стоявшая на месте современного Узбекистана, была уничтожена монгольской ордой в XIII столетии. Последующим государствам в этих местах было очень далеко до истинного величия Хорезма. Но мало кто знает, что сама история этой страны началась ещё задолго до ислама и даже до империи Ахеменидов, за сотни лет до пришествия к власти Кира Великого.

По древним легендам Хорезм существовал как государство ещё во времена Троянской войны. Наиболее мощным объединением он стал в периоде с VIII по VII века до нашей эры. Царство обладало сильной централизованной властью в лице шаха (государя) и продвинутыми по тем временам технологиями. Археологи не раз обнаруживали грандиозные ирригационные постройки в областях нынешнего Узбекистана. Их возраст уже довольно древний, почти три тысячи лет. Сами хорезмийцы принадлежат то ли к тюркам, то ли к индоиранским народностям. Точное их происхождение пока не определили. Лишь только их язык был более-менее изучен и его отнесли к индоиранской группе.

Хорезм долгое время был независимым государством, пока не пришли персидские войска. Кир Великий в результате своих походов подчинил себе эту страну. Он не стал устраивать полное истребление местных жителей, а лишь установил там персидский контроль, и заодно распространил зороастризм. Наместником Хорезма стал Таноксиарх, сын Кира. Он обладал контролем ещё и над другими провинциями, вроде Бактрии и Парфии. С тех пор хорезмийцы пополняли ряды могучей персидской армии. Их воины участвовали во многих сражениях. Известно то, что жители Хорезма принимали участие в походах на Грецию и Египет, а также участвовали в строительстве Персеполя, великой столицы Ахеменидов. Они противостояли и могучему Александру Македонскому, сражаясь за Дария Кодомана.

Вот только после убийства Дария шах Хорезма Фаразман пошёл на сотрудничество с македонянами. Он даже предлагал Александру совершить с ним совместный поход на Кавказ, но у эллинского царя имелись собственные планы, и потому он отказался. После смерти самого правителя Македонии Хорезм так и оставался независимым государством. Он снова обрёл былое могущество, обзавёлся хорошей армией по персидскому образцу. Но уже ко II веку до н.э. появились множество других угроз. Селевкиды и Греко-Бактрийское царство разумеется вступали с Хорезмом в конфронтации. Но вскоре пришли орды кочевников из тюркских земель. Тюрки какое-то время правили Хорезмом и даже создали там своё государство под названием Кангюй. Но уже к I веку нашей эры влияние Кангюя слабеет. Хорезм оказывается под властью правителей Юечжи, создавших великое Кушанское царство.

При Кушанах в Хорезме было построено немало крепостей и фортов, в которых можно было выдержать даже многолетние осады. Но правители Юечжи имели врагов во всех частях света, и потому долго они не выдержали и вскоре пали под их ударами. После уничтожения Кушанского царства Хорезм был снова предоставлен сам себе. В начале IV века в государстве воцаряется династия падишахов Афригидов, которая ведёт осторожную политику и старается не воевать с могущественными империями. Им постоянно угрожают гуннские и тюркские народности. Опасность уничтожения государства нависает над Хорезмом многие века. Держава попадает под сюзеренитет империи Эфталитов, стремящейся расширить свои владения над всей Азией.

В VI-VII веках Хорезм оказывается в зависимости от Тюркского каганата, признавая его владык своими сюзеренами. Впоследствии, начался уже иной период в истории великого государства. Арабы под знаменем Мухаммеда стремились распространить свою веру на все окрестные земли. Их первые набеги на зороастрийское царство Хорезма начались ещё в VII столетии. Но хорезмийцы при поддержке союзников отбивали атаки. Полнейшее завоевание Хорезма арабами произошло уже век спустя. В 712 году арабский полководец Кутейба ибн Муслим захватывает это древнее царство и подчиняет его себе. В отличие от Кира Великого, Кутейба не щадит никого из хорезмийской аристократии и устраивает резню. Особенно страшные казни обрушились на научных мужей Хорезма, знатно продвинувшихся в своих знаниях о вселенной. Начиная с VIII-IX веков Хорезм вступает в новую эру, эру Ислама. Отныне и впредь, эта страна становится мусульманским государством. Зороастрийское влияние ослабевает, а вскоре и вовсе сходит на нет. Так называемый древний период державы заканчивается.

Многие персидские сказки, известные общественности, повествуют о событиях в Хорезме. Из этой страны были родом многие известные учёные, вроде Ибн-Ирака или Аль-Бируни. Империя Хорезмшахов, возглавляемая мусульманскими правителями (в основном тюрками), какое-то время пыталась восстановить своё былое могущество, однако планам помешала Монгольская орда. В 1220 году Хорезм окончательно вошёл в Монгольскую империю, став частью улуса Джучи.