Эра Великой Болгарии: ещё одна империя тюрков в Эру Тёмных Веков

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22 апреля 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Тюркское вторжение, случившееся в тёмные века, принесло немало бед для всей Европы. Всё началось ещё со времён нашествия Гуннов. Тогда свирепая и яростная орда, нахлынувшая из земель Монголия или Китая, едва не смела все варварские королевства вместе с обеими Римскими империями.

Булгаров так же стоит относить к периоду тюркских вторжений. Первые упоминания о них возникли ещё в IV веке. Римский хронограф упоминал о новых народностях, живших в Прикаспийских областях. Он называл их «вулгарами». Самые ранние упоминания об этих народностях присутствуют у Мовсеса Хоренаци, историографа Персармении времён V века. По его словам, народ с именем «булгаров» поселился в армянских землях ещё в I веке от нашей эры. Более поздние источники говорят, что на протяжении всего V века булгары входили в гуннскую орду и вскоре выделились в единую группу.

К булгарам причисляют и гуннский народ, известный под именем кутригуров. На протяжении всего VI столетия самих булгаров именуют именно кутригурами, но уже ближе к концу века появляется их более знакомое наименование. В VII веке их называют уже булгарами, а позже болгарами, и это название сохраняется на все последующие века. Кутригуры устраивали набеги, ровно как и другие их сородичи. В первую очередь они были кочевниками. Пропитание добывали с помощью набегов на плодородные земли Восточного Рима. Впоследствии, вражда с Византией у них затянулась едва ли не на тысячу лет. В конце V столетия кутригуры появляются во Фракии, столичной провинции Византии. Местные императоры ведут с ними ожесточённую борьбу. Кочевников чаще всего разбивали и отсеивали. Но они предпочитали не сдаваться. Отсиживались в своих владениях, набирали сил, а потом наступали снова. В VI столетии они вторгались уже в союзе со славянскими племенами. Византия терпела громадные убытки от их бесчисленных набегов. Убийства шли практически везде, и кровь лилась реками.

В 558 году булгары подошли к Константинополю, планируя взять его и разрушить до основания. Хан Заберган рассчитывал как можно скорее расправиться с ненавистными ромеями. Его мечтой было - увидеть Царьград пылающим, как факел. Но ценой огромных усилий булгары были разбиты и оттеснены из Фракии. Византийцы тогда потеряли немалое количество воинов. Ещё всё осложнялось свирепствующей Юстиниановой чумой, которая уносила тысячи жизней ежедневно по всему земному шару. После поражения у Царьграда, булгары предпочли не нападать на Византию. Есть версия, что уйти их заставили не только ромеи и чума, но и подступающие аварские орды. Эту версию поддерживает большинство историков. По некоторым данным, булгары были вассалами Аварского каганата, а некоторые из их племён даже попали в зависимость от наступающих тюркютов, создавших в те времена громадную империю на востоке.

Первые булгарские государства появились уже в VII столетии. В 632 году хан Кубрат, воспитывающийся при константинопольском дворе, объявил о создание независимого царства. Он также объявил о неподчинении Аварскому каганату, который тогда уже начинал расшатываться. При Кубрате булгарам удалось создать большое государство, раскинувшееся едва ли не на всё побережье Азовского моря. Государство получило название Великой Болгарии с вероятной столицей в Фанагории. Многие тогда поражались его размерам и могуществу. Булгарская конница считалась лучшей на всём востоке, и лишь авары с тюрками превосходили её по мощи. Но царство Кубрата просуществовало недолго. Вскоре хан умер, а его сыновьям не удалось сохранить единство. Царство было расколото и разбито на несколько частей.

Впоследствии, от Великой Болгарии остались лишь только легенды. Но сама булгарская государственность возникла уже в других местах. Хан Аспарух создал свою империю в Дунайских областях. Новообразованная страна получила название Первым Болгарским ханством. В его состав вошли и славянские племена, жившие в округе. Это хорошо объясняет последующие изменения в болгарском народе. Другие же сыновья Кубрата и их сородичи стали данниками различных тюркских государств. Некоторые булгары даже попали в Италию не без помощи франкского короля Дагоберта. Во второй половине VIII века часть булгарских племён осела в Среднем Поволжье и Прикамье, так же провозгласив своё государство. Так зародилась великая и могучая Волжская Булгария.