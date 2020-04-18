Между половцами и печенегами. Расцвет и гибель Хазарского каганата

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18 апреля 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Известный Хазарский каганат возник ещё в середине 7-го столетия, отколовшись от Западно-Тюркского государства. Его владения распространялись на земли Предкавказья, Нижнее и Среднее Поволжье, Северо-западный Казахстан, восточную часть Крыма, а также и на степи Европы.

Поначалу местные правители (каганы) сохраняли тюркские верования, но уже в VIII веке перешли в иудаизм. Иудейскую веру приняла целая династия, получившая название Буланидов. Расцветом Хазарского каганата принято считать период с 8-го по конец 9-го века. Могущественные хазарские всадники равнялись в мастерстве лишь с печенегами и огузами. Столицей каганата являлся величественный город Итиль. Бывало, что некоторые правители переносили столицу государства в не менее прекрасный город Семендер.

В 8-м столетии хазары уже владели обширными территориями. К ним даже обращался свергнутый византийский император Юстиниан II. Каган даровал ему в жёны свою сестру и обещал поддержку, однако потом резко изменил своё решение в сторону законного властителя ромеев. Официальный союз между Византией и Хазарией был заключён только в 732 году. Тогда хазарская принцесса Чичак вышла замуж за будущего ромейского императора Константина V. Однако сами владыки каганата хоть и держали союз с Византией, но всё же жёстко подавляли христианские восстания на своих территориях. Многих зачинщиков бунта, греков по происхождению, нещадно казнили. Хазарские палачи не знали равных в своих изощрённых искусствах пыток. Ведь большую часть пытарских искусств они переняли у своих родственников – тюрков. Многие государи боялись хазарской ярости. И многие племена, жившие в окрестностях, платили своим поработителям из Итиля непомерную дань.

В 9-х и 10-х веках Хазарский каганат ослабел. Чёрные его дни настали, когда хазары стали главными врагами русичей. В 9-м веке каганату объявил войну князь Олег, прославившийся своими походами к Константинополю. Хазарию нещадно побеждали и арабы. Мусульманская религия с удвоенной силой проникала на территорию державы. Многие представители государства охотно принимали ислам. На протяжении всего 10-го столетия Хазария подвергалась атакам русов. Славяно-варяжские дружины прекрасно противостояли коннице каганата, а в пешем бою и вовсе не знали равных. Хазаров бивали и мусульманские эмираты, которым в 10-м веке уже не было числа. Вскоре каганат оказался окружённым со всех сторон многочисленными врагами. Алания, Волжская Булгария, эмираты Кавказа, Византия и русичи не слишком терпели властителей Итиля.

В 964 году великий князь Святослав освободил от дани хазаров последнее славянское племя вятичей, а уже в 965-м захватил Саркел, крупнейший город восточной державы. Объединившись с огузскими племенами и другими тюрками, русичи разорили Итиль и Семендер. Хазарский каганат зашатался, и трон его разбился вдребезги. Какое-то время властители Хазарии ещё держались на территориях Казахстана. Они попытались при помощи Хорезма отвоевать свои территории, но это им так и не удалось.

Уже в 985 году Хазария оказалась данником Киевской Руси. Полное уничтожение каганата произошло уже во время Половецкого вторжения. По многим историческим хроникам, могучие кыпчаки не оставили от державы и следа. О независимости уже можно было и не мечтать. Большая часть хазарского населения была обращена в ислам и расселилась по всем окрестным землям. Слава могучих наследников Западно-Тюркского каганата навеки осталась лишь на страницах древних текстов.