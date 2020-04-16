Мамлюки – «половцы» на египетском троне

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16 апреля 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Пресловутые половцы, угрожавшие существованию Руси, в своё время успели поправить Египтом. Похоже на анахронизм, не правда ли? Степняки с далёкого Причерноморья у власти в могущественной арабской стране! Но тем не менее, это не вымысел, а самая настоящая правда.

Легендарные мамлюки набирались из юношей-рабов, как правило, тюркского или кыпчакского происхождения. Кыпчаки были жителями великого государства, существовавшего в Причерноморье. По-русски, они назывались половцы. Множество половецких воинов несли военную службу при дворе Айюбидских султанов. Они обращались в ислам, изучали арабские языки и тренировались в закрытых лагерях.

В 1250 году мамлюки впервые завладели целым государством. Это произошло при правлении султана Египта Аль-Ашрафа II. Тогда династия Айюбидов навечно прекратила своё правление. Власть вначале перешла к Шаджар-ар-Дурр, жене бывшего айюбидского властителя Ас-Салиха II, а затем досталась Айбеку. Стоит отметить, что Шаджар и Айбек по многим версиям были половецкого происхождения. Хотя некоторые причисляют Шаджар к армянам, а Айбека к огузам. После падения Айюбидов в Египте надолго воцарилась мамлюкская династия. Половецкие наследники ещё сильнее укрепились в могучей и древней державе.

При Айбеке и последующих властителях новой династии мамлюкская армия считалась самой профессиональной не только в Египте, но и во всём востоке. В 1260 году кыпчакские полки нанесли сокрушительное поражение Золотой Орде. Сражение произошло при Айн-Джалуте. Китбука-нойон, считавшийся одним из доблестных монгольских воителей, не сумел противостоять мамлюкам во главе с полководцами Бейбарсом и Кутузом. Позднее мамлюки уже шагали по Сирии и Палестине. Был отвоёван Дамаск и все близлежащие территории. Об отважных мамлюках прознали не только люди Востока, но и европейские рыцари. Даже крестоносцы страшились их невероятной мощи и ярости.

Мамлюкская династия просуществовала вплоть до 1517 года, когда в Египет вторглись полчища из Османской империи. Армия султана Селима I наголову разгромила бывших половцев в нескольких сражениях. Однако никаких этнических чисток турки не устраивали. Напротив, мамлюки сохранили свой статус и привилегии, и оставались могучей силой на востоке. Турецкие султаны не раз призывали их на службу. Почти полное уничтожение мамлюков случилось уже в XIX веке, когда паша Мухаммад Али приказал убить всех беев на пиру. Резня на ужине повлекла за собой дальнейшие расправы и зверские убийства. Оставшиеся мамлюки бежали в Судан и другие африканские страны. Более угрозы для остального мира они уже не представляли.

Сами мамлюки были прекрасными кавалеристами. Об их мастерстве ходили легенды не только на Востоке, но и пожалуй, по всей Европе. Свои великолепные навыки они взяли от предков из степей. Ведь половецкие всадники всегда считались лучшими из лучших в плане обращения с лошадьми.