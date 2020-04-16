Не только на Руси. О половцах и их влиянии на многие государства мира

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16 апреля 2020, 02:06 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Ужасные и жестокие половцы, о которых в своё время упомянул наш президент, вторгались не только в древнюю Русь. Их опустошительные набеги случались во многих областях Европы и Азии.

Да и не только набеги они устраивали. Половцы ещё и помогали различным державам побеждать своих врагов. В случае с Хорезмом, например, военных действий практически не было. Более того, хорезмийский правитель Ала-ад-Дин Текеш даже женился на половецкой княжне Теркен-Хатун, которая потом стала едва ли не владычицей всей империи Хорезмшахов. Половецкая знать заняла высокое положение в этом могучем средневековом государстве. Брат Теркен-Хатун, звавшийся Каир-ханом, стал могущественным человеком во всём Хорезме и наместником в крупнейшем городе Оттар. Интересен и факт об уходе некоторых половцев в арабский Египет. Некоторые из них навечно приняли ислам. Впоследствии, один из их представителей даже стал полноправным султаном Египта.

Половцы помогали и болгарам в военных конфликтах с Византией. Царь Иван Асень I заключил с ними официальный союз. Для Византии это стало настоящим ударом, так как кыпчакские конные лучники не знали себе равных в стрелковой атаке. Тяжёлые катафракты (аналоги рыцарей) Ромейской империи были бессильны против бесстрашных лёгких всадников. Во времена правления царя Калояна Грекобойцы, половцы, как и в случае с Хорезмом, занимали высочайшие посты в Болгарии и составили значительную часть аристократии. Но многие католические державы считали кыпчаков за язычников. К примеру, венгерский король Имре жаловался на обилие языческих войск у болгар. Он даже писал Папе Римскому официальное письмо с упоминанием множества «неверующих» при дворе у царя Калояна. Половцы принимали участие и в Крестовых походах, только косвенно. В 1205 году во время раскола Византии, половцы выступали на стороне болгар. Они наголову разбили войска Латинской империи, марионеточного государства крестоносцев.

Уже позже в XIII столетии представители половецких народностей вели опустошительные войны с монголами. В середине века многие из них подались на службу к венгерским королям и даже приняли христианство. Однако перед монгольским наступлением, венгры предательски убили половецкого хана Котяна и его семью. Раздосадованные и разгневанные кыпчаки навечно ушли в Болгарию ко дворам местных царей. Половцы воевали и на Кавказе, как правило, на стороне грузинских царей. Грузинские властители активно использовали их конницу в своих междоусобных войнах.