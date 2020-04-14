Половцы: разбитые, но не сломленные

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14 апреля 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Половцы, фото: соцсети

Ещё в XII веке Половецкая держава, прозванная как Дешт-И-Кыпчак, угрожала спокойствию Древней Руси. Постоянные вторжения, набеги и войны всячески ослабляли многие княжества.

Люди гибли тысячами, в особенности мирные жители. А ведь эти самые княжества ещё воевали друг с другом и с ещё большей беспощадностью уничтожали собственный народ. Однако в 1223 году в битве при Калке Половцы уже сражались бок о бок с Русичами. Русско-половецкая армия была наголову разгромлена ордами Чингисхана. Маленький конный корпус победил 80-тысячные полки. Ведь единства в стане половцев и русичей не было и в помине.

Главными виновниками уничтожения Половецкой державы можно считать Монголов. Золотая Орда продвинулась слишком далеко и расширила свои владения вплоть до русских земель. Уже в середине XIII века некогда могучее Кыпчакское ханство уже не существовало, как независимое государство. В своё время половцы наводили ужас на своих врагов, особенно в Восточной Европе. Половцы регулярно вторгались не только в земли Руси, но и даже в Венгрию или в восточные империи, вроде Хорезма. Битва при Калке знатно потрепала могучих степняков. Тогда в пух и прах рассыпались надежды на сдерживание монголов. Но самое страшное из поражений случилось в 1229 году во время Уральского противостояния. Тогда кыпчаки потеряли почти всю свою имеющуюся армию.

Однако не стоит полагать, что народ Половецкого ханства был подвергнут геноциду и полностью уничтожен. Возможно, монголы и убивали немало людей, но с кыпчаками они так не поступили. К примеру, донские племена, названные Токсобичами, вступили с Золотой Ордой в военный союз. Эти народы тоже были половецкого происхождения. Остальные сородичи кыпчаков стали жить под монгольским игом и вскоре ассимилировались. Отдельные группы половцев ушли в Грузию и даже в Египет. Не стоит удивляться, что известный султан Египта Бейбарс был половецкого происхождения. Да и легендарные мамлюки, как говорят некоторые учёные, тоже ведут своё происхождение от наших с вами древних врагов.