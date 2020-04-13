Падение Волжской Булгарии. Краткая хроника

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13 апреля 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Могучая Волжская Булгария считалась величайшим государством средневековья. Раскинувшаяся в Поволжье прекрасная империя с уникальной культурой, собственным образом жизни и армией.

Всё началось ещё в VII веке, когда в Повольжье оседают кутригурские племена, также известные как протоболгары. В 922 году владыка Булгарии Алмуш принимает ислам и называет себя великим эмиром. Он заключает союз с правительством Багдада, тогда уже состоящим из арабской знати. Булгары какое-то время находились в вассалитете Хазарского каганата. Но уже после падения Хазарии в Х веке они объявили о создании независимого государства. Киевляне совершали множество военных походов против Булгар, но ответных действий со стороны Волжского государства за этим не следовало. Так продолжалось примерно до наступления XI столетия.

Булгария начала свои активные действия против Руси с конца 11-го века. Тогда в 1088 году армия, пришедшая с Поволжья, захватила Муром. В 1107 году был уже предпринят поход на Суздаль. Булгарские войска стояли во многих территориях Суздальского княжества. В 1120 году с булгарами воевал сам Юрий Долгорукий, легендарный основатель Москвы. Он совершил поход в Поволжье, пользуясь союзом с половцами.

Половцы охотно помогли Юрию в борьбе с булгарами. На протяжении всего 12-го века русичи и Волжская Булгария нередко сталкивались друг с другом. В войнах гибли тысячи славных воинов с обеих сторон. Боевые действия продолжались даже в начале 13-го столетия, когда над всеми уже нависла угроза монгольского вторжения. В 1221 году между Волжской Булгарией и Владимиром был подписан мирный договор на 6 лет. Впоследствии, в 1229 году ещё на 6 лет.

После победы над русичами в 1223 году монгольская армия вторглась в земли Волжской Булгарии. К удивлению монголов, они оказались наголову разгромлены местными силами. Это поражение было настолько недопустимым, что многие военачальники Золотой Орды дорого за это заплатили. Лишь к 1230-м годам Булгария уже оказалась на грани уничтожения. Монголы разгромили булгаров и половцев в нескольких сражениях и продвинулись в самый центр великой державы.

В 1236 году полководец Золотой Орды Субедэй полностью разорил все Волжско-Камские земли. В 1240-х годах Булгария была полностью ликвидирована, как независимое государство, и стала частью монгольского улуса Джучи. Но тем не менее, некоторые элементы булгарской культуры были заимствованы Золотой Ордой. Таким образом, сама цивилизация вполне уцелела, хоть уже и не являлась независимой державой.