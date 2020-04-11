Легенды о Русской Атлантиде. Краткая история могучей Тьмутаракани

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11 апреля 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Великий город Гермонасса был основан ещё лесбийскими греками задолго до нашей эры. Какое-то время он входил в состав Боспорского царства, эллинистического государства в Причерноморье. Потом уже в 6-м веке от нашей эры Боспор потерял независимость и попал в состав Византийской империи. Однако уже в этом же столетии территорию Гермонассы захватил Тюркский каганат. После вторжения тюрков город был переименован в Тумен-Тархан, или по-славянски, в ту самую легендарную Тьмутаракань.

Когда Тюркский каганат распался на две части, из Западно-тюркской империи выделилось государство, управляемое хазарами, гунно-булгарским народом. Хазарский каганат тут же распространил своё влияние на земли Тьмутараканя. Но уже после уничтожения державы хазар в 965 году, город переходит под власть Киевской Руси. Относительную независимость Тьмутаракань получила уже в начале XI века. В 1024 году великий князь Мстислав нанёс поражение киевлянам, и окончательно закрепил статус своего государства на всех русских землях. Тогда произошла великая Лиственская битва, унёсшая жизни многих славных мужей.

Однако, с 1054 года Тьмутаракань уже попадает под зависимость Черниговского княжества. В древнем городе начинают править сыновья черниговского князя. Вскоре сама Тьмутаракань была отрезана от остальной Руси наступающими половецкими ордами. Последним князем великой земли был легендарный Олег «Гориславич», также известный, как архонт Тамархи. «Гориславич» управлял Тьмутараканью вплоть до 1115 году, в котором он преставился. Многие его войска состояли из византийцев и различных наёмников. После смерти князя Олега сведения о Тьмутараканском княжестве пропадают из летописей.

По некоторым сведениям историков, в XII веке область Таматарха (или Тьмутаракань) принадлежала Византийской империи. Во многих греческих источниках об этих землях говорилось, как о византийских. Но точной информации учёные так и не получили. В 13-м и 14-м веке город стал колонией Генуэзской республики. Также есть сведения, что им управляли князья из Адыгеи. Так продолжалось до 1475 года, когда эта область попала под власть Османской империи. После вторжения турок этот город уже получил другое название – Таман.

Вот, что можно сказать про некогда великий город, построенный во времена античности древними греками. Слишком часто он переходил из рук в руки. Вначале им владели боспорцы, потом тюрки, затем уже и русичи, а позже и итальянцы. До сих пор нет сведений о том, что случилось с самим русским княжеством после смерти последнего владыки. Информации так и не поступало. Возможно, некоторые тайны навсегда могут остаться неразгаданными. Ведь в те времена не было ни компьютеров, ни планшетов, ни иных других технологических источников. Да и сами летописи, как правило, писались в основном для тех, кому это было выгодно.