До половцев и печенегов. Краткая история Аварского каганата

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10 апреля 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Гуннское вторжение в IV веке повлекло за собой полное разорение Европы. Но ещё оно привело в «зелёные земли» и другие орды из центральной Азии. Одним из таких «ордынских» народов были Авары. Учёными до сих пор изучается их точное происхождение. Одни относят их к тюркоязычным народностям, другие причисляют к жужаням, пришедшим из северного Китая, третьи же говорят о связи с эфталитами, покорившими Индию.

Авары начали своё продвижение в Европу ещё в начале VI столетия. Уже в 562 году они основали собственное государство в Паннонии, получившее название – Аварский каганат. Это было весьма влиятельное государство, в котором проживали не только пришедшие чужаки, но ещё и другие народы, вроде славян, потомков сарматов и племён, некогда ассимилированных римлянами.

Авары обкладывали данью такую могущественную державу, как Византийская империя. К середине VI века они стали хозяевами всей Паннонии со столицей в Сегеде. Помимо Паннонии они покорили и другие земли Европы. Их самым могущественным правителем был Баян, сокрушивший Гепидское королевство, а также воевавший с франками, византийцами и тюрингами. Этот каган прославился едва ли не как аварский Александр Македонский. Его завоевания зашли слишком далеко. Именно при его правлении авары наголову разбили войска Франкского королевства и даже пленили короля Сигиберта. Баян постоянно угрожал Византийской империи, вынуждая выплачивать непомерную дань. Его известная фраза того периода – «Я таких людей пошлю на землю вашу, потеря которых будет для меня не чувствительна, пусть все они и погибнут». Она говорит о протоболгарах, что состояли в войсках каганата. Баян прослыл жестоким и злобным правителем. Его не волновала судьба людей. Для него главными целями были лишь завоевания и собственная слава.

В начале VII века сила Аварского каганата крепнет. Его правители становятся влиятельными лицами во всём окрестном мире. Несмотря на восстания покорённых народов (в основном славян), Авары не теряют своё могущество вплоть до финальной схватки с наследниками Рима. В 620-х годах они помогают империи Сасанидов воевать с Византией. Войска каганата подходят к Константинополю и осаждают его. Каганы надеются покорить великий Царьград и сровнять его с землёй. Но удача от них отворачивается. Из-за того, что по необъяснимым причинам погибает весь славянский флот «вассалов», Авары оказываются наголову разбитыми. После этого разгрома византийцы долго праздновали победу. Празднества устраивались едва ли не по всему Восточному Риму. Так же были нанесены поражения и Сасанидам. Византия своё лицо так и не потеряла, как бы кто этого ни желал. После сокрушительного поражения под стенами «второго Рима», удача начала отворачиваться от Аваров.

В середине VII века Аварский каганат сотрясает волна национальных восстаний. Покорённые народы более не желают склоняться перед иноземцами. Мятежи поднимаются и среди нелояльных тюрков, уставших носить стяги каганата. Окончательный крах Авары потерпели уже в VIII столетии, когда к власти во Франкской империи пришёл могущественный Карл Великий. В 796 году маркграф Эрик, один из полководцев Карла, сумел наголову разбить чужеземцев и взять их столицу в Паннонии. Но больше всего каганат пострадал не от франков, а от внутренних распрей и усобиц. В начале IX века аваров атаковали болгары, некогда бывшие в составе их державы. Все аварские земли вплоть до Среднего Дуная были захвачены болгарскими силами. После серии сокрушительных поражений Аварский каганат прекращает своё существование, как независимое государство. Конечно, их отдельные восстания против покорителей продолжались и в IX веке, но все они терпели крах.

В «Повести Временных лет» говорится о том, что Авары полностью исчезли. Однако по некоторым данным они ассимилировались со своими завоевателями, а позднее и с пришедшими мадьярами. Их угроза навечно исчезает. Но и без них в Европу пришло множество проблем в лице печенегов и половцев, которые стали новой реальной угрозой.