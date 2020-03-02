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2 марта 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Красное солнышко, фото: соцсети

Молодой и жестокий, развратный и грозный – так можно было описать нрав юного царя Владимира. Но до определенного периода в его жизни. После того, как правитель принял христианство, характерные черты князя совершенно изменились. Он словно переродился и проникся любовью к божеским канонам. Перестал казнить разбойников и раздавал королевскую казну бедным жителям княжеств. Внук великой княгини Ольги прославился доброй душой и справедливыми решениями, стал яркой исторической личностью, которую до сих пор упоминают в былинах про древнюю Русь. Но так ли все на самом деле?

История Владимира Красное Солнышко начинается с юных годов. Дата рождения королевского дитя – не установлена, но известно, что это были 955-960 года. Он походит из рода Рюриковичей, сын Святослава Игоревича и Ольги Малуши.

И первая тайна жизни начинается именно с рождения Владимира. Он не королевский сын, а ребенок любовницы царя Святослава. Ольга, мать Святослава, узнав, что рабыня их палаца забеременела от ее сына, послала женщину «с глаз долой». При этом не отказалась воспитывать будущего внука. По исполнению мальчику трех лет, княгиня забрала его в Киев. В 4 года отдала на воспитание своему брату Добрыне, он был воеводой. Поскольку отец Владимира оставался жестким и постоянно проводил время в военных походах, до внутреннего состояние государства ему не было дела. Родных сыновей Святослав также видел изредка. Тем не менее, грозный правитель принял решение раздать завоеванные земли детям своим. Ярополку был отдан Киев, Олегу досталась современная Беларусь, а Владимиру подарил Новгород.

С тем, как началось правление великого новгородского князя, что он сделал для Киевской Руси и, какие тайны жизни похоронил со своим светлым именем - нам предстоит узнать.

Содержание:

Князь Владимир на Руси.

Братья Владимира Красное Солнышко.

Князь Владимир история жизни.

Личная жизнь князя Владимира.

Что сделал Владимир Красное Солнышко для Руси.

Юность, история князя Владимира Красное Солнышко

Каким был Владимир Красное Солнышко в детстве? – таким же, как и все княжеские дети. Слегка избалованным, с хорошим воспитанием и пониманием, что в будущем власть перейдет в его руки. Ходит легенда, что играясь на берегу реки Череха, мальчика снесло течением. Река была полноводной, с сильным потоком. Чудом мальчишке удалось зацепиться за камень и спасти свою жизнь.

«Сейчас этот камень-спаситель является историческим и легендарным местом. Туристы приезжают на реку, чтобы дотронуться до него и осветить свою душу. Верят, что он придает внутренний силы и крепкого здоровья».

В возрасте 12-15 лет Владимир остался без отца, а мать и подавно забыл. Святослав погиб в очередном походе, борясь против войска печенег. Теперь Красное Солнышко стал полноправным правителем Новгорода. Но не забывайте, что молодой царь имел еще двух братьев. Казалось бы, что их семейная структура могла объединить государство в идеальную и независимую державу. Но нет. Между братьями началась междоусобная война за территории. Красное Солнышко всегда пытался оставаться в стороне от конфликта и примерить жадность старших братьев. Но после того как Ярополк перешёл все границы позволенного и собирался убить всех законных владельцев территории, Владимир бежал к варягам. В возрасте 18-22 года, в 978 году он вернулся на свои земли, и с помощью войска сверг правление старшего брата. Теперь, когда он остался последним наследником, власть огромного государства стало принадлежать только ему.

С первых годов правления Владимир собирался сделать христианство единой верой Киевской Руси. Но из-за того что к державе постоянно присоединялись новые племена со своими верованиями, ввести культуру сразу – не удалось. В 983 году князь создал пантеон самых важных славянских богов. Показывая, что его позиция по поводу новой веры - непоколебима.

Владимир Красное Солнышко, история тайны его братьев

Территориальный рост князя Владимира случился по причине смерти брата Олега и Ярополка. Перед смертью отец Святослав приказал младшим братьям беспрекословно слушаться старшего Ярополка. Но молодые и амбициозные не хотели подавлять свои взгляды на управление государством и не подчинялись приказу отца. Первыми поссорились Олег и Ярополк.

Тайной № 1 является история ссоры. Воевода Свенельд ненавидел среднего наследника Святослава – Олега. Поскольку тот во время охоты убил его сына Люта. Нарочно или случайно – неизвестно. Но с тех пор воевода стал настраивать старшего брата против Олега и его принципов правления. Когда Свенельду удалось убедить Ярополка, что Олег ему не соратник и стоит забрать земли – начался первый конфликт между родной кровью.

Поход старшего увенчался весьма странным, но удачным стечением обстоятельств. Ярополк согнал войско Олега около его города Овруча. Вокруг городка был вырыт глубокий ров и, когда битва продолжилась, Олег вместе с лошадьми и солдатами упал прямо в него. Травмы были настолько серьёзными, что средний брат умер сразу после окончания битвы. Ярополк, который не желал убивать брата, а лишь хотел забрать принадлежавшую ему территорию – испугался. Он приказал достать израненное тело и показать ему. Увидев погибшего, Ярополк пришёл в ужас от самого себя. Никакие земли, гордые крики его войска и радость победы не смогли закрыть душевную рану и горесть потери брата.

Ситуация, которая сложилась со старшими братьями - очень напугала Владимира Солнышко. Он решился бежать из Новгорода к варягам. Ярополк не стал искать брата и вскоре забыл о его существовании. А на пустые земли Новгорода отправил бояр. Они управляли областью 2 года. Спустя 2 года Владимир собрал сильное войско, состоящее из варяг. Ворвавшись на свои земли, ему удалось изгнать марионеток брата и вновь взять борозды правления.

Почувствовав вкус власти и силы, он захотел большего и положил взгляд на невесту старшего брата Рогнеду. Та отказала Владимиру в предложении выйти за него замуж. Новгородский князь настолько разозлился, что пошёл с войной на Киев, убил братьев и отца Рогнеды. Насильно заставил выйти за него. Ярополк не осмелился пойти против брата и заперся внутри Киева. После чего, послушав советы своих бояр, бежал в маленький город Родню. Владимир зашёл в Киев и занял престол. Когда-то могущественный Ярополк – стал никем. Бывший киевский князь хотел помириться с неожиданно жестоким братом. Он пришёл в киевский палац, но, не успев дойти до престола, был убит варягами вместе со своим советником.

Князь Владимир Красное Солнышко, крещение Киевской Руси

Всем известно, что именно Владимир официально крестил Киевскую Русь, но на его верование повлияла бабка Ольга, когда-то великая правительница большого государства.

Изначально, Красное Солнышко был убежденным католиком. Католические постройки, вера в различных Богов, несколько жён за пазухой. Удивительно, что он решился принять столь жесткие божеские каноны. Но это все же случилось в 988 году. После ряда великих побед и присоединения многих заграничных земель Владимир почувствовал полную уверенность в своих силах. Следующая задача - захватить Византию, а вместе с ней забрать христианскую веру. Было собрано внушительное войско. Красное Солнышко пошёл на христианское государство вдоль Днепра. Целью завоевания стал город Херсонес, который находился в Крыму. Одержать успех в битве не составило труда. Киевские корабли окружили небольшой городок. Местные жители остались без доступа к основному роднику, а значит, готовились провести последние дни в жажде, или сдаться. Спустя 3 дня удержания Херсонеса, к ногам князя выпустили стрелу. К ней была прикреплена записка, с указанным местом источника воды. Владимир приказал найти воду, а когда ему это удалось, разрушил трубу и однозначно захотел креститься.

После захвата, Киевская Русь отправила послание в Византию, о том что их город захвачен. Также, киевский князь указал, что желает жениться на сестре византийского короля Анне. Правительство христианского государства дало добро. При условии если князь Руси окрестится. План Красного Солнышка прошёл успешно и он с удовольствием принял веру. После своего крещения, правитель крестил все государство и естественно население никто не спрашивал.

Где крестился Владимир Красное Солнышко: Киевский князь крестился в Византии, сразу после атаки Херсонеса он согласился принять верование на землях христианского государства. По приезду в Киев, Владимир надавил на народ и фактически заставил принять веру каждому и забыть о католических Богах.

Владимир Креститель Руси или разоблачитель женских сердец. Интересные факты про личную жизнь Владимира Ясно Солнышко.

Великий распутник и тот ещё балабол – так в тихую о правителе отзывался каждый служитель дворца и весь народ. Он не скрывал, что имел отношения со многими женщинами из разных стран. Да и как тут скрыть, если у него было 22 ребенка. До принятия христианства состоял в католических браках. А после убийства родного брата забрал его беременную жену и сделал наложницей.

Крещение не особо изменило его любовь к нескольким жёнам. Первый христианский брак был заключён с византийской королевой Анной. А после ее смерти в 1011 году, князь моментально женился на неизвестной женщине, которая имела прозвище «мачеха Ярослава». Но дохристианская жизнь принесла киевскому князю 10 детей от различных официальных католических жён. Интересно, что сам Владимир и исторические данные его жизни – полностью запутаны, кто чей сын понять весьма трудно. Со временем он перестал знать, кто на самом деле кровный наследник, а кто подкидыш. Посчитал правильным наградить каждого ребёнка отведённым куском земли.

Возникает вопрос: Зная, что случилось после того, как их отец разделил территорию между 3-мя сыновьями, зачем повторять его ошибки? Ведь положение Владимира ещё больше усугубляло количество детей-наследников – 13 человек. Почему он не задумался, о том что междоусобным войнам быть – неизвестно.

Но случилось все намного хуже. Великому правителю пришла идея изменить весь принцип передачи наследства и завещать все владения любимому сыну Борису. Как только новоиспеченные князи отдельных областей узнали о планах отца – принялись вести с ним войну. В частности, сын Святополк решил устроить заговор против Красного Солнышка. Он перестал перечислять дань в казну киевского княжества. Отец не воспринял столь наглые действия от родного воспитанника, и собрав дружину, хотел идти в военный поход. Его удержала смерть. Возможно, причиной таких противодействий от Святополка стало его собственное положение, поскольку молодой князь предполагал, что Владимир ему не родной отец. Считал, что его родной кровью является мертвый Ярополк, брат Владимира.

Владимир святой или не святой?

Конечно, при правлении Владимира Великого было принято много различных реформ, которые так или иначе повлияли на состояние Киевской Руси. Но принятие законов – обычное дело для каждого князя, их долг и обязанность. Да, Красное Солнышко был отличным воеводой, умел выстраивать торговые отношения с заграничными странами. При нем начали изготавливать первые золотые и серебреные монеты, была построена Десятинская церковь, которая пережила основателя на 125 лет. Но самым выдающимся и значимым действием стало присоединение Руси к христианской вере.

Только представьте себе, что вера, о которой мы не всегда задумываемся, живет на наших землях больше 1000 лет. Множество племён, народов и государств сумели сохранить ее и передать в чистом виде современному миру. Если бы Владимир не пошёл в поход на завоевание Херсонеса, то о христианстве явно можно было бы забыть. Поскольку после смерти владыки его наследники уже не горели идей распространить христианство. Вероятнее всего культура христианства просто бы пропала со временем, а не вошла в ТОП-3 верований по количеству верующих людей.

История России, князь Владимир и интересные факты про него

Эксперты и ученые имеют много мнений по поводу Владимира, как личности и правителя. Большинство из них негативные. Почему?- все просто. Жестокость.

Жестокость, которую он проявлял даже после принятия христианства - удивляет и возмущает. Убийства собственных детей, брата, распутность личной жизни, о какой чистоте души говорить? Он делал все, что хотел и изредка решал вопросы дипломатическим путём. Всегда было два варианта: война или полное подчинение.

Мы подобрали ТОП-3 малоизвестных негативных фактов о правлении Владимира Великого:

Большинство былин того времени рисуют князя, как «славный», «светлый», «милостивый». Но исторические факты говорят совершенно об обратном. Зависть, жадность, жёсткость, корыстность, вероломность – это тоже про святого владыку. Исторический эксперт Орест Миллер, считает, что прозвище князя «Красное Солнышко» - вовсе не из добрых побуждений. Ученый озвучил мысль: «Солнце ведь бывает не только тёплым, ласкающим и добрым. Оно обжигает, сжигает и высушивает все живое. Красный цвет – цвет войны и крови». Тот же исторический эксперт отмечает, что Владимир редко был участником настоящей битвы в отличие от византийских правителей. Он любил отсидеться и дождаться окончания войны, речь о боях «бок об бок» со своим войском – естественно не шла.

Вряд ли кто может рассказать обратную сторону выдающейся личности, перекрыть его хорошие поступки реальными фактами. Но мы это сделали. Судить о том, насколько Красное Солнышко был хорошим правителем, каждый может по-разному.