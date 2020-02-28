Свободное волеизъявление граждан по-наполеоновски

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28 февраля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Нечаев, ]

император Наполеон,художник Франсуа_Жерар

Наполеон любил говорить: «Я не узурпировал корону, я нашел ее в ручье». А потом он всегда добавлял: «Народ сам возложил мне ее на голову, и пусть теперь все уважают это решение».

В самом деле, 18 марта 1804 года французы официально провозгласили Наполеона своим императором.

Следует отметить, что поначалу слово «империя» даже не произносилось, а Сенат лишь назвал пожизненного первого консула Наполеона Бонапарта «столь же бессмертным, как и его слава». А через несколько дней некий малоизвестный депутат по имени Кюре впервые озвучил тезис о том, что Наполеон Бонапарт может стать императором французов с правом наследования этого титула для членов его семьи.

Публично выступил против империи лишь Лазар Карно, бывший член Конвента и Комитета Общественного Спасения, бывший президент Директории и бывший военный министр. Против был и бывший консул Эмманюэль де Сийес, но к мнению этих «героев вчерашних дней» уже никто не прислушивался.

Специальная сенатская комиссия быстро сформулировала вопрос к французскому народу: «Согласен ли народ с наследованием императорской власти по прямой, естественной, легитимной и приемной линиям наследования Наполеона Бонапарта?»

Вопрос о том, а желают ли вообще французы установления империи, был дипломатично обойден.

6 ноября 1804 года были обнародованы результаты так называемого плебисцита XII года: «за» проголосовало 3572329 человек (99,9% голосовавших), «против» осмелилось высказаться лишь 2569 человек.

В 11 департаментах не было ни одного голоса «против». Сказочное единодушие! Также ни одного голоса «против» не было отмечено среди 400000 голосовавших в сухопутной армии и среди 50000 голосовавших во флоте. В это тоже верится с трудом, ибо республиканцев по духу в вооруженных силах оставалось еще более чем достаточно. По оценкам историка Фредерика Блюша, в сухопутной армии проголосовало «за» лишь 120302 человека, а во флоте - 16224 человека. И эти результаты просто взяли и «округлили»…

Так при помощи «свободного волеизъявления граждан» Наполеон стал императором французов. Опытные юристы, умеющие «растягивать и поворачивать законы подобно тому, как сапожники вытягивают и выворачивают кожу», быстро оформили все эти изменения. Ну а Наполеон, посчитавший себя после этого единственным правомочным представителем всей нации, за все годы своего императорства никогда больше не беспокоил свой народ какими бы то ни было голосованиям.

Но при этом референдум 1804 года не был первым. Незадолго до этого, после государственного переворота 18-19 брюмера (9-10 ноября 1799 года), Директория была упразднена, и власть во Франции была вверена трем консулам. Через месяц была подготовлена соответствующая конституция, но ее необходимо было провести через процедуру всенародного голосования. Необходимо - нет проблем. По словам историков Эрнеста Лависса и Альфреда Рамбо, «были пущены в ход все средства, чтобы обеспечить успех этого плебисцита. Вместо того чтобы созвать первичные собрания, на которых когда-то подавались голоса за конституцию 1793 года и конституцию III года (1795), их признали фактически упраздненными, опасаясь прений, которые могли бы возникнуть в них, и решили заставить граждан вотировать поодиночке, безмолвно, путем открытой письменной подачи голосов».

Результат такого подхода: за новую конституцию, сделанную под трех консулов во главе с Наполеоном, проголосовало 3011007 человек, против - всего 1562 человека.

Следует отметить, что реальных голосов «за» было подало лишь чуть больше полутора миллионов. Эти цифры показались тогдашнему министру внутренних дел Люсьену Бонапарту

слишком несерьезными, и он добавил к ним численность сухопутной армии и флота, подразумевая, что все военные, конечно же, проголосовали бы «за». Кроме того, Люсьен Бонапарт добавил к проголосовавшим «за» еще неких 900000 человек. Главной задачей хитроумного брата Наполеона было всеми правдами и неправдами «перевалить» через трехмиллионный рубеж, что и было успешно сделано: вместо имевших место 1550000 голосов было показано 3011007 голосов «за».

После объявления официальных результатов плебисцита Наполеон первым делом закрыл 160 из существовавших в стране 173 газет (через некоторое время их останется лишь четыре). Сделав это и обеспечив себе недоступность для критики снизу, он «убрал» всех неугодных, стал первым консулом, затем – пожизненным консулом.

Удивительно, но существовавшая в то время в стране конституция ничего подобного не предусматривала. Однако был проведен так называемый плебисцит Х года,

и его результаты, официально оглашенные 2 августа 1802 года, оказались следующими: за пожизненное консульство Наполеона «проголосовало» 3653600 человек (99,8% голосовавших), против - лишь 8272 человека (0,2%).

Как проводилось голосование? В своих «Воспоминаниях» Станислас де Жирарден рассказывает об одном генерале, который созвал своих солдат и заявил им: «Сегодня стоит вопрос о провозглашении генерала Бонапарта пожизненным консулом. Все свободны в своих мнениях, но я должен предупредить, что первый из вас, кто не проголосует за пожизненное консульство, будет мною расстрелян прямо перед строем».

Первый консул, пожизненный консул, император - такова удивительная эволюция человека, которому якобы «всегда были ненавистны преступления, даже оправданные интересами государства».

А что было потом – хорошо известно…