Пушкин стрелял не в Дантеса, а в императора Николая I

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10 февраля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

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10 февраля 1837 года в возрасте 37 лет после дуэли с Дантесом умер русский поэт Александр Пушкин. До сих пор учёные гадают, в кого же на самом деле целился Пушкин. И ответ на этот вопрос дал писатель, критик, исследователь литературных мистификаций Владимир Козаровецкий.



Всем известно, что жену поэта Наталью Гончарову усиленно обхаживал известный бабник император Николай I. Гончарова, не понимая пушкинского беспокойства о чести, на волне успеха вовсю флиртует с царём. На этом фоне Александру Сергеевичу присылают «диплом рогоносца» - это анонимные письма, где говорилось, что Пушкин принимается в ряды «Светлейшего Ордена Всех Рогоносцев» на должность историографа «Ордена» и помощника при «Великом Магистре Ордена» Д. Нарышкине, придворном Александра I. Автор «диплома» так и не был найден до самого последнего времени. Уже в наши дни разгадал эту загадку академик Николай Петраков, математик и экономист, который убедительно показал, что автором «диплома» был… Сам Пушкин.



После получения этого письма Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. Но зная сексуальную ориентацию Дантеса, о его интересе к женщинам говорить сложно. Одно несомненно: он понимал, что прикрывает Николая. Пытаясь сохранить лицо, Дантес ухаживал за Натальей Николаевной шаржированно, как бы делая вид, и это, разумеется, приводило Пушкина в бешенство. Поэт презирал Дантеса за участие в позорных играх вокруг жены. И, поскольку вызвать монарха на дуэль было невозможно, Пушкин вызвал Дантеса.



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