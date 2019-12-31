Династия Романовы правила Россией более трехсот лет. За столь долгий период царствования произошло много событий, в результате которых коренным образом изменился облик страны. Династией было сделано многое для нашего государства: Россия стала сильной державой, эталоном для подражания. Правление столь сильной династии закончилось трагически: в 17 году прошлого столетия власть под свой контроль взяли большевики, а император и его семья были убиты.
Династия Романовы: три века правления
Властвование Романовых принято делить на 3 периода.
- Первый приходится на правление Михаила Романова, его сына и внука.
- Второй начинается со вступления на престол Петра Первого и заканчивается правлением Екатерины Великой.
- Последний период берет свое начало от даты вступления на трон Павла Первого и заканчивается свержением великой династии с престола.
На троне за все годы правления Романовых сменилось несколько десятков государей. Каждый из них имел свой характер, тайны и легенды.
В отношении того, как правили представители рода Романовых, трудно сделать какие-либо обобщения, поскольку они жили в разные эпохи. Среди правителей династии Романовых были мужчины и женщины, успешные и не очень управленцы. Некоторые из них приходили к власти законным способом, другие вступали на престол, строя заговоры против соперников. Были даже такие, которые шли на убийство, и занимали трон после смерти предшественника.
Таблица. Генеалогическое древо Романовых
|Даты правления
|Под каким именем государь вошел в историю
|Чем запомнилось правление
|1613–1645 гг.
|Михаил Федорович Романов
|Прекратились войны со Швецией и Речью Посполитой, возобновились отношения с иностранными государствами. Была осуществлена реорганизация армии.
|1645–1676 гг.
|Алексей Михайлович Романов
|Получил прозвище «тишайший» из-за своего мягкого нрава. Во время его царствования было много беспорядков, в том числе, Соляной бунт и восстание Степана Разина.
|1676–1682 гг.
|Федор III Алексеевич
|Отменена казнь в виде ампутации конечностей. Принят указ в 1862 году о ликвидации местничества.
|1682–1696 гг.
|Иван V
|Царевич был физически нездоров и слабоумен, поэтому не мог править страной. Он передал свои полномочия брату Петру.
|1682–1725 гг.
|Петр Первый
|Занял вместе с братом престол в возрасте 15 лет. Провел ряд реформ, создал Сенат, подчинил церковь государству, построил северную столицу. Во время его правления страна стала называться Российской Империей, а глава государства — императором.
|1725–1727 гг.
|Екатерина I
|Сама не руководила государственными делами: страной правил ее фаворит Меншиков.
|1727–1730 гг.
|Петр II
|При вступлении на престол царевичу было всего 11 лет. Он не уделял внимания государственным делам, предпочитая развлечения и забавы.
|1730–1740 гг.
|Анна Иоанновна
|Во время ее царствования в стране господствовал политический террор и пренебрежение русским традициям.
|1740–1741 гг.
|Иван VI Антонович
|Вступил на престол младенцем. Всю жизнь провел в заключении. Был убит в возрасте 23 лет, так и не завладев троном.
|1741–1761 гг.
|Елизавета Петровна
|Положила начало эпохи Просвещения.
|1761–1762 гг.
|Петр III Федорович
|Возглавлял страну всего полгода: он был убит по заговору супруги.
|1762–1796 гг.
|Екатерина II «Великая»
|Во время ее правления были сильно расширены границы страны. Императрица провела земельную реформу. При ней много внимания уделялось науке и образованию.
|1796–1801 гг.
|Павел I
|Издал указ о запрете престолонаследия по женской линии.
|1801–1825 гг.
|Александр I
|Издал указ о «вольных хлебопашцах», по которому крестьяне могли выкупать себя вместе с землёй у помещика. Сделал образование доступным для всех сословий.
|1825–1855 гг.
|Николай I
|За время его правления улучшилась жизнь крестьян, было построено много заводов и дорог.
|1855–1881 гг.
|Александр II
|Отменил крепостное право, провел судебную, военную, образовательную реформы.
|1881–1894 гг.
|Александр III
|Отличительной чертой его царствования было отсутствие войн.
|1894–1917 гг.
|Николай II
|Последний российский император. Большую роль сыграл в церковной жизни страны: построил несколько сотен храмов.
Несколько фактов об отдельных представителях
Правление Петра Первого запомнилось многим его современникам. Петр Великий провел реформы государственного управления, подчинил церковь государству, использовал европейский опыт в строительстве мануфактур. Но мало кто знает, что государь был хорошим дантистом. Ремеслу зубодерства он обучился в Голландии, и всегда при себе имел кофр с инструментами, чтобы удалять больные зубы придворным. До наших дней сохранилась коллекция вырванных Петром Первым зубов. Она находится в Кунсткамере, и любой желающий может посмотреть ее.
Павел I запомнился тем, что упорядочил жизнь в столице. Он отдал приказ начинать обед ровно в час и ложиться спать не позднее восьми вечера. Офицерам император предписал ездить верхом на лошади, а не в каретах. Кроме того, он запретил круглые шляпы, и сократил количество модных магазинов в Санкт-Петербурге до 7: по числу смертных грехов.
Большими физическими способностями обладал Александр Третий. Он мог с лёгкостью разорвать колоду карт или завязать железный прут узлом. Физическая сила помогла императору во время крушения поезда в Борках: Александр Михайлович Романов держал на плечах крышу вагона, пока его семья выбиралась наружу.
Интересное о Романовых
Династию не относят к долгожителям. Многие государи из династии Романовых ушли из жизни, не дожив до пятидесяти лет, некоторые — в юном возрасте.
Престолонаследование по прямой линии у Романовых прервалась еще в 18 столетии на Елизавете Петровне. Она была бездетной, поэтому наследником престола императрица назначила племянника.
В конце 18 столетия на трон взошли сразу два государя. После кончины Федора Романова царем должен был стать его старший сын Иван, но он был нездоров и слабоумен. Поэтому решили отдать власть сразу двум братьям: Ивану и Петру. Специально для такого события впервые в истории страны изготовили двойной трон.
Многим представителям династии Романовых очень нравилось охотиться. Так, при царствовании Алексея Михайловича Романова в столице был создан Сокольничий двор. При Елизавете построили павильон для охоты под Петербургом, а Петр Второй перенес столицу в Москву, где ему лучше было заниматься любимым делом. Среди других увлечений членов семьи Романовых были: игра на барабанах, изготовление гравюр, а также изделий из стекла.
Династию Романовых считали одной из самых влиятельных и обеспеченных в мире. Украшения представители этой фамилии заказывали у самых известных ювелиров того времени. Сегодня лишь небольшая часть драгоценностей, некогда принадлежащих царской семье, хранится в музеях России. Многие украшения знаменитой фамилии были распроданы на аукционах после Гражданской войны и попали в частные коллекции.
Романовы уделяли много внимания своему досугу. Зимой они предпочитали кататься на коньках и санках, строить снежные крепости. Лето государи проводили в Крыму. Так, в распоряжении Николая II было два поезда и большая яхта, на которых он любил путешествовать с семьей.
Династия Романовы оставила большой след в российской истории. Династией было сделано многое для государства. За время царствования Романовых внешние границы нашей страны расширились. По размеру она увеличилась почти в 5 раз. Благодаря мудрой политике этого рода было упразднено крепостное право, а также запущены важные реформы.