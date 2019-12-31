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31 декабря 2019, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

семья романовых,фото соцсетей

Династия Романовы правила Россией более трехсот лет. За столь долгий период царствования произошло много событий, в результате которых коренным образом изменился облик страны. Династией было сделано многое для нашего государства: Россия стала сильной державой, эталоном для подражания. Правление столь сильной династии закончилось трагически: в 17 году прошлого столетия власть под свой контроль взяли большевики, а император и его семья были убиты.

Династия Романовы: три века правления

Властвование Романовых принято делить на 3 периода.

Первый приходится на правление Михаила Романова, его сына и внука. Второй начинается со вступления на престол Петра Первого и заканчивается правлением Екатерины Великой. Последний период берет свое начало от даты вступления на трон Павла Первого и заканчивается свержением великой династии с престола.

На троне за все годы правления Романовых сменилось несколько десятков государей. Каждый из них имел свой характер, тайны и легенды.

В отношении того, как правили представители рода Романовых, трудно сделать какие-либо обобщения, поскольку они жили в разные эпохи. Среди правителей династии Романовых были мужчины и женщины, успешные и не очень управленцы. Некоторые из них приходили к власти законным способом, другие вступали на престол, строя заговоры против соперников. Были даже такие, которые шли на убийство, и занимали трон после смерти предшественника.

Таблица. Генеалогическое древо Романовых

Даты правления Под каким именем государь вошел в историю Чем запомнилось правление 1613–1645 гг. Михаил Федорович Романов Прекратились войны со Швецией и Речью Посполитой, возобновились отношения с иностранными государствами. Была осуществлена реорганизация армии. 1645–1676 гг. Алексей Михайлович Романов Получил прозвище «тишайший» из-за своего мягкого нрава. Во время его царствования было много беспорядков, в том числе, Соляной бунт и восстание Степана Разина. 1676–1682 гг. Федор III Алексеевич Отменена казнь в виде ампутации конечностей. Принят указ в 1862 году о ликвидации местничества. 1682–1696 гг. Иван V Царевич был физически нездоров и слабоумен, поэтому не мог править страной. Он передал свои полномочия брату Петру. 1682–1725 гг. Петр Первый Занял вместе с братом престол в возрасте 15 лет. Провел ряд реформ, создал Сенат, подчинил церковь государству, построил северную столицу. Во время его правления страна стала называться Российской Империей, а глава государства — императором. 1725–1727 гг. Екатерина I Сама не руководила государственными делами: страной правил ее фаворит Меншиков. 1727–1730 гг. Петр II При вступлении на престол царевичу было всего 11 лет. Он не уделял внимания государственным делам, предпочитая развлечения и забавы. 1730–1740 гг. Анна Иоанновна Во время ее царствования в стране господствовал политический террор и пренебрежение русским традициям. 1740–1741 гг. Иван VI Антонович Вступил на престол младенцем. Всю жизнь провел в заключении. Был убит в возрасте 23 лет, так и не завладев троном. 1741–1761 гг. Елизавета Петровна Положила начало эпохи Просвещения. 1761–1762 гг. Петр III Федорович Возглавлял страну всего полгода: он был убит по заговору супруги. 1762–1796 гг. Екатерина II «Великая» Во время ее правления были сильно расширены границы страны. Императрица провела земельную реформу. При ней много внимания уделялось науке и образованию. 1796–1801 гг. Павел I Издал указ о запрете престолонаследия по женской линии. 1801–1825 гг. Александр I Издал указ о «вольных хлебопашцах», по которому крестьяне могли выкупать себя вместе с землёй у помещика. Сделал образование доступным для всех сословий. 1825–1855 гг. Николай I За время его правления улучшилась жизнь крестьян, было построено много заводов и дорог. 1855–1881 гг. Александр II Отменил крепостное право, провел судебную, военную, образовательную реформы. 1881–1894 гг. Александр III Отличительной чертой его царствования было отсутствие войн. 1894–1917 гг. Николай II Последний российский император. Большую роль сыграл в церковной жизни страны: построил несколько сотен храмов.

Несколько фактов об отдельных представителях

Правление Петра Первого запомнилось многим его современникам. Петр Великий провел реформы государственного управления, подчинил церковь государству, использовал европейский опыт в строительстве мануфактур. Но мало кто знает, что государь был хорошим дантистом. Ремеслу зубодерства он обучился в Голландии, и всегда при себе имел кофр с инструментами, чтобы удалять больные зубы придворным. До наших дней сохранилась коллекция вырванных Петром Первым зубов. Она находится в Кунсткамере, и любой желающий может посмотреть ее.

Павел I запомнился тем, что упорядочил жизнь в столице. Он отдал приказ начинать обед ровно в час и ложиться спать не позднее восьми вечера. Офицерам император предписал ездить верхом на лошади, а не в каретах. Кроме того, он запретил круглые шляпы, и сократил количество модных магазинов в Санкт-Петербурге до 7: по числу смертных грехов.

Большими физическими способностями обладал Александр Третий. Он мог с лёгкостью разорвать колоду карт или завязать железный прут узлом. Физическая сила помогла императору во время крушения поезда в Борках: Александр Михайлович Романов держал на плечах крышу вагона, пока его семья выбиралась наружу.

Интересное о Романовых

Династию не относят к долгожителям. Многие государи из династии Романовых ушли из жизни, не дожив до пятидесяти лет, некоторые — в юном возрасте.

Престолонаследование по прямой линии у Романовых прервалась еще в 18 столетии на Елизавете Петровне. Она была бездетной, поэтому наследником престола императрица назначила племянника.

В конце 18 столетия на трон взошли сразу два государя. После кончины Федора Романова царем должен был стать его старший сын Иван, но он был нездоров и слабоумен. Поэтому решили отдать власть сразу двум братьям: Ивану и Петру. Специально для такого события впервые в истории страны изготовили двойной трон.

Многим представителям династии Романовых очень нравилось охотиться. Так, при царствовании Алексея Михайловича Романова в столице был создан Сокольничий двор. При Елизавете построили павильон для охоты под Петербургом, а Петр Второй перенес столицу в Москву, где ему лучше было заниматься любимым делом. Среди других увлечений членов семьи Романовых были: игра на барабанах, изготовление гравюр, а также изделий из стекла.

Династию Романовых считали одной из самых влиятельных и обеспеченных в мире. Украшения представители этой фамилии заказывали у самых известных ювелиров того времени. Сегодня лишь небольшая часть драгоценностей, некогда принадлежащих царской семье, хранится в музеях России. Многие украшения знаменитой фамилии были распроданы на аукционах после Гражданской войны и попали в частные коллекции.

Романовы уделяли много внимания своему досугу. Зимой они предпочитали кататься на коньках и санках, строить снежные крепости. Лето государи проводили в Крыму. Так, в распоряжении Николая II было два поезда и большая яхта, на которых он любил путешествовать с семьей.

Династия Романовы оставила большой след в российской истории. Династией было сделано многое для государства. За время царствования Романовых внешние границы нашей страны расширились. По размеру она увеличилась почти в 5 раз. Благодаря мудрой политике этого рода было упразднено крепостное право, а также запущены важные реформы.