Первый день войны. События 22 июня 1941 года

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29 декабря 2019, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

война,pixabay.com

Война. Страшное слово для современного общества и ужасные воспоминания для старшего поколения.

«Голод, холод и смерть» - три слова, которые могут полностью охарактеризовать события Второй Мировой Войны, случившейся 78 лет назад. Такие происшествия не забудутся ни одной страной, ведь практически каждое государство стало ее участником.

Нашей статьей мы хотим напомнить об этом ужасном событии. Почтить память погибших героев. Выразить свою благодарность за их отчаянность, смелость и верность своей родине.

Для вас, мы представим интересные факты, расскажем о серьезных решениях и поступках входе первого дня.

Вы узнаете:

Как началась война?

Что испытывало население в первый день войны 1941 года?

Как прошел первый год войны 1941 года?

Где началась война 1941 года и почему немцы напали именно на тот регион?

и почему немцы напали именно на тот регион? Что случилось в первые часы войны?

Именно Вторая Мировая война полностью перевернула привычную жизнь, еще неустоявшегося советского народа. Наша история не должна быть забытой. Мы должны помнить о действиях, которые разразили злобу между сильнейшими нациями, чтобы в будущем избежать смертельных кровопролитий.

Начало войны 1941 года. 22 июня 41

Первый факт истории, который бросается в глаза, то, что война началась внезапно и без предупреждений. 22 июня 1941 года немецко-фашистская армия напала на Советский Союз. Их действия были радикальными, ведь это было не простое вторжение солдат на территорию СССР, а авиа удары. Под атаку попали западные границы СССР. Немцы произвели нападение в 03:00 часа ночи. Были нанесены удары на железнодорожные пути, порты, склады с боеприпасами, линии связи. Но самым ужасным было, что больше всего пострадали обычные, мирно спящие города.

В ближайшие 3 часа досталась городам Киев, Севастополь, Рига, Вильнюс, Житомир, Гродно. Уже за один час, к 4 утра, немцы добрались до Киева и разгромили мосты и авиа полосы. Пехотная немецкая армия первым делом атаковала Брестскую крепость. Нападение началось в 3.23 утра, застав наш батальон врасплох. Полуторатысячное немецкое войско боролось с нашими красноармейцами более 8 дней. Это 2000 войско героев сумело удержать фашистов до 14.00 30 июня, после чего состоялся полный захват крепости Брест.

В этот же день немцы уничтожили нашу авиа военную базу из 1200 самолетов, 400 из которых были уничтожены в полете. В 12.00 советским правительством по всем радиоканалам было объявлено, что началась Вторая Мировая Война, с этого момента СССР вступает в бой с агрессорской немецкой армией. Сказано, что наши войска готовы и будут защищать и исполнять свой долг перед родиной.

В 17.00 фашисты успели пригнать на нашу территорию более 4000 танков, 48000 орудий и минометов, 190 дивизий и 5 миллионов солдат. Война набирала необратимые обороты. Гитлер планировал захватить весь СССР до осени 1941 года.

В первый день погибло более 16.000 человек по всему СССР.

«Мы служили пушечным мясом для фюрера и фатерланда», «Спасайся, кто может!» - именно такие воспоминания всплывают у Ветеранов про первый день войны.

Интересный факт: Входе послевоенного расследования, эксперты обнаружили невероятные записи на стенах брестской крепости. Одной из них была: «Я умираю, но не сдаюсь, прощай Родина!» - дата 20 июля. В экспедиции были найдены и более ранние цифры – 15 июля. Это свидетельствует о том, что война началась намного раньше, а оборона крепости держалась более 29 дней.

1 день Великой Отечественной Войны перерос в 5 лет страданий и страха

Что же произошло уже в первый год войны?

Великую Отечественную Войну разделяют на несколько периодов. Первый период припадает на даты 22 июня 1941 года – 18 ноября 1942 года. Он считается самым трудным, поскольку ситуации для нашей армии складывалась в край ужасно и неизвестно. Тем не менее, военно-политические планы Гитлера потерпели крах. Было убито более 2.6 миллионов фашистов, разбомблено 11 тысяч самолетов, 5.5 тысяч танков. СССР приобрело опыт борьбы с врагом и начало вести войну с оборонительной стратегией.

Основная битва в период с 22 июня 1941 г по 20 апреля 1942 г:

Битва за Москву – 30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 – включала в себя 5 битв.

Стратегическую Московскую оборонительную операцию. Московскую наступательную операцию. Ржевско-Вяземскую операцию. Фронтовую Торопецко-Холмскую операцию.

В первый год войны немецкая армия, несмотря на свои большие потери, сумела максимально близко подобраться к Москве. На тот момент уже было захвачено: часть Украины, Белоруссию, Молдавию, Прибалтику. Но Гитлеру не удалось захватить Москву в первую же неделю, поскольку оборона была достаточно сильно. Он назначил операцию «Тайфун», что вело за собой тяжелые удары танковых батальонов по всем границам Москвы. Группа немецкой армии «Центр» приступило к захвату 30 сентября 1941 года.

На тот момент Москва успела провести особую подготовку, она была не только военной. Архитектор Борис Иофан создал проект, который смог полностью замаскировать Москву и сделать ее неузнаваемой.

Они начали перерисовывать, красить, закрывать парками и пустыми жилыми кварталами территорию всей Москвы. Были убраны кресты, крыши закрашивали в нейтральные цвета, пририсовывали окна и двери, на особо важные здания одевались макеты. Создавались зеленые зоны в виде парков. Делалось все, чтобы полностью запутать врага и вывести его из строя. Бомбежка с неба стала не актуальной для немцев. Они не могли приблизиться к земле ниже, чем на 4 км, а увидеть здания Москвы, которые надо было бомбить – было нереально.

Тактическим, стратегическим и оборонительным методом СССР в первый же год войны показало, что просто так не отдадут свои земли. Советский Союз, в период 1941-1942 года, понес невероятные потери, о которых до сих пор большинство источников умалчивают.

Рассвет 22 июня 1941 года, нападение 22 июня 1941 года, дни войны – не забудет ни один ребенок, взрослый, солдат. Это то, что осталось в нашей истории навсегда. При этом в очередной раз доказав, что все страны СССР являлись несокрушимыми перед таким сильным врагом, как Германия.

Помните, цените, изучайте историю своей страны – именно мы, то поколение, которое еще знает и проносит воспоминания 1941-1945 годов.