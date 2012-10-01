Король засад

//Диалог поколений

1 октября 2012, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Петр Евсеевич Брайко

Герой Советского Союза Петр Евсеевич Брайко командовал партизанским полком в соединении Ковпака. Его боевой товарищ, писатель П. Вершигора заметил: Брайко «уничтожил три полнокровные дивизии вермахта». Брайко дрался умно, изобретательно, дерзко – не зря потом написал научную монографию об искусстве партизанской войны. А начал войну 22 июня бойцом-пограничником на румынской границе. Дальше – отступление, бои под Киевом, лагерь военнопленных в Дарнице, побег, поиски партизан…

Вы говорили, что поначалу партизаны думали вас расстрелять…

– Это я потом узнал. А вышло так. Я, когда бежал из плена, стал искать партизанский отряд. В селе Уздица Глуховского района наткнулся на группу вооруженных людей. Поначалу принял их за полицаев. По часовому же не поймешь: сапоги русские, шинель мадьярская… При разговоре со старшим стал темнить: я студент, семья расстреляна, иду к дедушке. Он мне: «В полицию пойдешь? В казаки? А в партизаны?» На все отвечаю: «Нет». Махнули рукой. Когда старший ушел, я спросил у мальчишки, который был с группой: «Это господин комендант полиции?» В ответ: «Ты, кулацкая морда, получишь такого коменданта, что мозги не соберешь! Это командир партизанской роты, капитан Лысенко!» Я тут же попросил вернуть его. Но меня уже сочли за опасного человека. Усадили в сани, повезли в штаб отряда. Благо, дело мое разбирали сам Ковпак и Руднев (комиссар у Ковпака. – Ред.). Мудрейшие люди! Я провел под караулом два дня. Уже хлопцы приходили присматривать мою одежду... Хорошо, что в отряде нашелся человек, который узнал меня. А через полгода, во время рейда по Сумской области, Ковпак сказал мне, своему заместителю по разведке: «Я ж тебя тогда шлепнуть хотел!»

– Всего у вас было семь рейдов. И все удачные…

– Особенно удачный и весомый – Карпатский, летом 1943-го. Ковпаковцы парализовали железную дорогу, по которой шли эшелоны к Орлу и Курску. За 1500 км от фронта остановили переброску пятисот танков, идущих к Курску. Чтобы уничтожить полторы тысячи ковпаковцев, Гитлер бросил 60-тысячную группировку, которая тоже должна была воевать под Курском.

– Это тогда вышло, что вам с 200 бойцами пришлось останавливать 15 тысяч гитлеровцев?

– Да. Первая мысль, когда получил приказ: «Батюшки, смерть наша пришла!» У них же еще танки, артиллерия. Но с другой стороны – это же Карпаты, горы! Местность нам поможет. Немцы должны были наступать у райцентра Надворное между селами Пасечна и Зелена. А это узкое пятикилометровое ущелье. К нему вела дорога, на ней мосты через реку. Мы мосты взорвали – так остановили танки и артиллерию. А пехота по ущелью вынуждена была продвигаться колоннами. Мы их «принимали» из засад. Десять-пятнадцать минут шквального огня – и отходим. Движение останавливается. Снова двигаются лишь через несколько часов. Мы опять встречаем. Кочуя по ущелью, за три дня перебили семь батальонов.

– Вы постоянно подчеркиваете: свои потери были минимальны. Как это удавалось?

– Я всегда старался действовать из засад. В армейском бою потери неизбежны, там для боя разворачиваются обе стороны. А я терять людей не хотел. Человеческую жизнь ценить надо!