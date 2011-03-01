Маленькому Илье Глазову нужна помощь

Илья Глазов, маленький мужественный мальчик из Керчи, проходит лечение в лондонской клинике. У Илюши рак, диагноз - альвеолярная рабдомиосаркома. Его родители не смирились с приговором, который вынесли ребёнку украинские врачи – и обратились за помощью в европейские клиники.

Всего необходимо было 40 тысяч фунтов. Деньги просили везде, где только можно: и у чиновников, и у бизнесменов, и у добрых людей. 16 февраля Илюша вместе с папой улетел в Лондон. Нужной суммы на тот момент собрать не удалось, на счету было меньше половины, но лечение уже можно было начинать.



Сейчас Илюша вместе с папой в Лондоне. Первая неделя ушла на диагностику: английские врачи полностью обследовали мальчика, не доверяя привезенным из Украины результатам исследований. Английские врачи вместе с коллегами из США назначили схему лечения. В понедельник, 28 февраля Илье Глазову начнут делать химиотерапию. Два препарата, которые назначили Илье, известны в Украине. Третий – абсолютно новый, он недавно прошел клинические испытания и разрешен к применению в Великобритании и США. В Украине этот препарат появится не скоро. Это только укрепляет уверенность Евгения Глазова в том, что он поступил правильно, увезя сына в Лондон.



За диагностику и установку подключичного катетера заплатили 11 тыс. фунтов. На сегодняшний день долг Глазовых перед клиникой составляет 11200 фунтов. Правда, 7 тысяч в наличии есть.



О том, что Илюше нужна помощь, постепенно узнают за рубежом: кто-то уже перечислил на счёт клиники 3200 фунтов. По словам папы Илюши, Евгения, в общей сложности собрано 260 000 грн. Эти деньги были собраны без участия официальных благотворительных организаций. Украинские фонды в помощи отказали. Евгений обратился в международные фонды и к волонтёрам в Лондоне. Обещали помочь.



Мы тоже просим помочь семье Глазовых. Эти люди делают невозможное в надежде спасти ребенка. И если европейская медицина может дать Илюше шанс на выздоровление, то давайте и мы дадим шанс этому мужественному мальчику.



Евгений Глазов в письме из Лондона написал: «Спасибо, за то, что вы нам помогаете! Надежда - только на Бога. Спасибо добрым людям, которые помогают нам».



Напоминаем реквизиты для благотворительной помощи.



Керченское отделение 4552 ОАО Ощадбанк, МФО 384061, ОКПО 02761996, Р/C 2924201, P/C 26255507512078, получатель: Глазова Елена.



WebMoney:

U310428210242

E147519835336

Z246066041215



Теперь деньги можно перечислять и напрямую – на счёт клиники в Лондоне.



Банковский перевод:

Account name: Harley Street Clinic

Barclays Bank plc

St Johns Wood and Swiss Cottage Branch

PO Box 2764

London NW3 6JD

Sort Code: 20-74-63

Account number: 80933279

International Swift Code number: BARCGB22

E-BAN number: GB92BARC20746380933279

REF: H478488

GLAZOV ILYA