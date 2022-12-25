Россиян предупредили об опасности слишком разнообразного меню на Новый год

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25 декабря 2022, 19:31 Источник: Lenta.ru

Фото: Global Look Press

По мнению профессора из Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона Анчи Барановой, множество новогодних блюд, которые россияне готовят на новогодний стол, могут представлять опасность для их здоровья.

Специалист утверждает, что опасность для организма представляет именно разнообразие блюд. Они увеличивают калорийную нагрузку, и это негативно отражается на состоянии ЖКТ (желудочно-кишечного тракта). На важный момент, касающийся нашего здоровья, обращают внимание «Народные новости».

По словам эксперта Барановой, употребление множества совершенно разных блюд рано или поздно может привести к развитию синдрома раздражённого кишечника. Но ухудшения здоровья на пышных застольях вполне возможно избежать. Биолог советует россиянам перед употреблением блюд принимать различные ферменты. Только делать это нужно в меру, так как постоянное употребление ферментов так же вредоносно для организма.