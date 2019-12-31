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31 декабря 2019, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

зеленая капуста,pixabay.com

Осенняя пора – это большое количество урожая. Вкусный инжир, сладкий виноград, много лесных ягод, фасоли, помидоров, баклажан. Но осенний сбор с капустных грядок особенно разнообразен. Ведь осенью может дозревать аж 8 видов капусты.

Капустка существует в нашем мире уже больше 5.000 лет. Как утверждают археологические раскопки, она появилась на территории Средиземноморского побережья. Изначально капуста славилась не самым сладким вкусом. Была слегка горьковатой и рыхлой. Со временем, люди интерпретировали ее в 8 различных видов, которые мы любим и активно используем в свой рацион.

Такой овощ неприхотливый к условиям его выращивания. Растет и дозревает в осеннюю пору. Состоит из витаминов группы: В, А, С, К, РР, железо, сера, йод, фосфор, магний. Обладает свойствами, которые убирают опухлость поврежденных тканей, болезненные ощущения. Повышает скорость работы метаболизма, и позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Чтобы определить, какой капустный овощ, является самым полезным из всех 8, мы расскажем вам про:

Зеленую цветную капусту .

. Виды маленькой капусты.

Капуста фиолетового цвета, как называется?

Какого цвета капуста считается самой полезной?

Блюда из зеленой капусты и не только.

и не только. Где может пригодиться маленькая, круглая капуста?

Поэтому перед тем, как хрустеть вкусным овощем - прочитайте нашу информацию, благодаря ей вы узнаете много интересного!

Капуста соцветия. Все 8 видов

Большинство людей покупают, и кушают обычную белокочанную капусту. Но далеко не все знают, что она имеет различные подвиды и является многообразной огородной культурой. Давайте разберемся с каждым видом по отдельности с помощью таблицы. В ней вы узнаете особенности выращивания и свойства этих овощей.

№ Названия капусты Свойства, где применяется, как растет 1 Белокочанная капуста Круглая капустка, которая очень любит влагу и свет. Выдерживает температуру до -2 гарусов. Прорастает на любых землях, но не переносит большое количество органики, повышенную кислотность почвы. Ее чаще всего употребляют, как продукт питания. Варят борщи, делают закваски, различные картофельно-капустные блюда. Цена 16 рублей за килограмм в Москве. 2 Брюссельская капуста Капуста маленькими шариками - брюссельская. Она прорастает на стебле, формируется в небольшие, но сочне кружочки. Морозостойкая, держится при температуре -7 градусов, при этом любит сухость. Растет очень долго, в течение 150-180 дней. Ее используют в салаты, супы, отваривают и перетирают для детского питания. 3 Краснокочанная капуста Как называется красная капуста, она же фиолетовая - краснокочанная. Имеет темно-фиолетовый оттенок. Приятные условия для нее - жара и влага. Но любовь к жаре, не мешает выдерживать ей температуру до -7 градусов. Чаще всего ее кушают в сыром виде, но если кочан не дозрел - будет горьким и слегка острым. 4 Брокколи Капуста зеленая похожа на цветную - это брокколи. Иногда ее соцветия бывают белыми. Данный вид любит плодородную и влажную землю. Является морозоустойчивым. Ее часто хранят в замороженном виде. Имеет очень пикантный вкус, но приходится не всем. Особенно полезная, поскольку не вызывает газоскоплений. 5 Капуста Кольраби Сочный и сладкий плод с проросшими стеблями из основания. Она быстро спеет. Дает много урожая, и совсем не любит холод. При температуре -1 градус и ниже - урожай Кольраби может погибнуть. Ее вкусно готовить в панировке, добавлять в салаты в обжаренном, тушенном виде. 6 Цветная капуста Капуста похожая на брокколи только белая. На ее верхушке формируются желтые или белые бутоны, именно их мы и употребляем в пищу. Она не переносит засуху, выдерживает температуру до - 10 градусов. Хранить долго не удастся - покроется плесенью или сгниет. Отлично по вкусу, если приготовить ее в панировке, кляре, замариновать. 7 Пекинская капуста Занимает второе место, после белокочанной, в категории часто покупаемых. Не любит слишком сильной жары, поскольку пересыхает. Высаживают ее в местах, где тень преобладает на протяжении суток. Хоть она и сочная, но не имеет яркого вкуса. При этом отлично подходит для салатов с курицей, различными овощами. 8 Савойская капуста Имеет рыхлые кочаны. Листья плода, похожи на пузырьки. Именно за счет такой структуры, овощ устойчив к засухе и низким температурам. Ее часто используют, как приправу, сушат и добавляют в салаты.

Капуста соцветиями зеленая - является самой полезной

Как вы поняли, практически все виды капуст имеют зеленый цвет. Поэтому каждая из них полезна для человеческого организма. Если вы любите кушать капусту, варите, тушите, закручиваете ее, то ваш организм очень поблагодарит вас. Почему? - все просто:

В вас поступает большое количество витамин. Капуста способствует защите организма от диабета. Воздействует на профилактику раковых заболеваний. Содержит жирные кислоты, которые необходимы женщинам. Помогает лечить болезни сердечно-сосудистой системы. Влияет на ускоренный процесс похудения. Способствует выделению желудочно-кишечного сока, а значит, пища будет усваиваться быстрее. Помогает при ушибах, и больных суставах. Метод народный, но действующий. Стоит лишь положить капустныйлист под пресс, а после приложить на больное место. Выводит лишнюю жидкость и отеки. Часто используется в домашней косметологии, как омолаживающая маска.

Блюда из маленькой зеленой капусты

Капусту можно перетирать и делать драники.

можно перетирать и делать драники. Готовить вкусное говяжье рагу с добавлением капусты.

Делать овощные супы и борщи. Суп с овощами - очень полезен в период болезни.

Запекать или тушить голубцы с добавлением говяжьего, свиного фарша.

Тушить капусту вместе с кусочками курицы.

вместе с кусочками курицы. Делать закрутки, а зимой открывать кислую капустку и наслаждаться вкусом.

и наслаждаться вкусом. Применять, как различные начинки в пирожках, бутербродах, омлетах.

Поэтому, если у вас есть сомнения в надобности этого овоща - избавьтесь от них! Капуста очень полезный и необходимый продукт для человека. Самое главное выбирать свежий, не обработанный химией, и только что сорванный кочан. Тогда польза для вашего организма будет огромной, а вкус порадует своей сочностью.