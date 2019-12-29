//Здоровье : Правильное питание 13+

29 декабря 2019, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

стейк,pixabay.com

Гурманство в обиходе предполагает эксперименты. Потому стейки сегодня делают из рыбы, птицы, свинины, овощей.

По причине доступности вышеперечисленных продуктов и популярности рецептов из них, технология правильного приготовления классического стейка из говядины остается в тени.

Из чего делается стейк

Стейк—блюдо из древности. В исторических материалах есть факты жертвоприношения мяса жертвенного животного жрецами Древнего Рима. Перед тем, как возложить их на алтарь, большие куски мяса держали на раскаленных каменных плитах.

В средние века Европа употребляла мясо старых коров и бычков. Удои и регулярное потомство делало мясо животных низким по качеству и вкусовым свойствам.

Стейк как венец гастрономии возродился в конце 19 века в Англии. Технология усиленного откорма молодых бычков путем кастрации позволила получить мясо высоких вкусовых характеристик. При этом работа в селекции по выведению все новых пород животных не прекращалась.

Английские фермеры выяснили влияние на рацион различных видов зерновых культур. Самое вкусное мясо с тонкой жировой прослойкой давали животные, откормленные кукурузой и пшеницей.

Какую часть говядины выбрать на стейк

Стейк—это отруб участка туши животного, которое не было задействовано в движении мышц.

Классические стейки из говядины делятся на виды:

Рибай. Отрезается толстый край с 5 по 12 ребро. В этой части туши самое большое скопление жира

Миньон. Тонкий срез центральной части вырезки. Отрезается поперек мышечных волокон. Почти не имеет жировой прослойки.

Стриплойн. Мясо тонкого края. Отрезается в поясничном отделе после 13 ребра.

Тибоун.Отрез из участка туши между спинной и поясничной частью. Всегда имеет косточку в виде буквы Т с одной стороны куска.

Шатобриан. Толстый край вырезки. Отличается от миньона способом подачи: не стоя, а в длину на

Какой толщины должны быть стейки

Такой, какой комфортно будет есть именно вам! Строгих требований к толщине отруба нет. Но рекомендована стандартная толщина куска от 3 -5 см.

Как сделать стейк мягким и сочным

Если хотите насладиться сочным и нежным стейком, с вытекающим ароматным соком, соблюдайте правила приготовления стейка из говядины.

Правильный разрез куска поперек мышечных волокон острым большим ножом. Кусок нужно довести до комнатной температуры от получаса до двух. Высокая температура жарки позволит белку на поверхности быстро свернуться и не утратить сок внутри куска.

Те части говяжьей туши, предназначенные для фарша, тушения, запекания, бульона, можно использовать для приготовления стейков. Альтернативны части не сильно уступают по вкусовым качествам дорогим стейкам, а по цене достигают разницы в три раза.

Если в кошельке денег мало, а в тебя вселился бес гурманства, стоит присмотреться к альтернативным стейкам.

Альтернативные стейки

Скерт – стейк. Используется мясо из мышцы, разделяющей грудную и брюшную полость. Мясо жестче, чем из премиального отруба, но из–за щедрой жировой прослойки, и при использовании маринада получается вкусный сочный стейк. Лучше выбрать кусок пожирней, перед приготовлением подержать в легком маринаде, например из лука.

Фланк. Из мышцы, расположенной в паховой области животного, стейки получаются жесткими. Мягкость стейку дадут дубильные вещества маринада. Мариновать рекомендуется ночь. Фланк–стейк покорит ярким, насыщенным вкусом.

Хангер–стейк. Мясо мышцы между брюшной полостью и легкими животного. Отличает яркий кровяной привкус. Мышца при жизни мало работает. Стейк получается сочным и мягким без дополнительного маринада.

Чак–ролл. Шейная часть животного идеально подходит для приготовления шашлыков. Удалите центральную жилу вдоль мышцы. Это придаст мягкость стейку и уменьшит время жарки до пары минут с каждой стороны.

Топ–блейд. Мясо из лопатки. Малоактивная мышца с толстой жировой прослойкой достойная альтернатива дорогим частям туши. Дешевле в два раза премиум отрубов. Получается мягкий и сочный стейк без использования маринада.

Денвер. Из части шейного отруба между шеей и лопаткой получаются мягкие стейки без использования маринада. Время жарки рекомендуется увеличить до 7 минут для каждой из сторон.

Вегас. Часть мяса лопатки, которую пускают на фарш. Для получения мягкого стейка необходимо удалить всю соединительную ткань. Средняя степень жесткости мяса не требует долгого маринования.

Сирлойн. Отруб мяса из крестцовой части. Стейк получается не самым жестким, но очень ярким по вкусу. В сирлойне мало мраморности, потому стейк легко пересушить.

Рамп–стейк. Мышцы задка у животного при жизни очень активны. Потому минусом рамп–стейка является жесткость мяса. Преимущество в низкой стоимости отруба и в интересном, незабываемом вкусе.

Современная мясная индустрия успешно вычленяет и приспосабливает различные части туши животного к производству стейков. Теперь рынок мясной продукции удовлетворит любую потребность в различной ценовой категории.

Стейк из свинины

Свинину для приготовления стейков не используют в Америке и Англии, но очень популярны на территории нашей страны.

Не все части свиной туши пригодны для стейков. Задняя часть предпочтительней для жарки стейков, чем сухая передняя и филей.

Какой толщины стейки из свинины

Несмотря на скудную мраморность свинины, шея, лопатка и бедро хорошо подойдут для стейков. Толщина кусков не должна превышать 4-ех см.

Волокна свинины не такие эластичные, как говяжьи. Потому перед жаркой стейки необходимо слегка отбить.

Правила жарки стейка из свинины

Технология приготовления свиных и говяжьих стейков одинакова. Основные правила применимы для всех видов мяса и отрубов.

Свиной стейк перед жаркой необходимо довести до комнатной температуры. Для создания нужной корочки, которая запечатывает сок внутри куска, стейк жарят на большом огне в течении минуты для каждой из сторон. Затем уменьшение огня позволяет соку довести до готовности мясо внутри. После приготовления стейк надо переложить на деревянную доску и дать ему “отдохнуть”. Кипящий сок, остынет и равномерно распределится внутри куска и не вытечет. Очередность приправ и соли не имеет существенного значения. Солить по вкусу можно до или после жарки.

Правила приготовления сочных стейков едины и неизменны для всех видов мяса. Технологии выверены до сантиметра и градуса.

Различия остаются во вкусах, предпочтениях, возможностях. Рост индустрии мясного производства подталкивает творческий подход и креативность.

Адаптация мясных частей туши, которые не являются премиальными, под производство стейков, увеличивают предложения и потребности. Появляются новые рецептуры, раскрываются вкусы. Традиции, проникающие в быт, остаются там на крепких позициях.