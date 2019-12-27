Мечтая об идеальном весе, неплохо бы знать точные цифры идела. В килограммах. Иначе мы рискуем оторваться от реальности и вместо идеального веса получить лишь расстройство чувств.
Часто ставите задачу «похудеть»?
Если часто, наша статья для вас.
Нормальный вес - относительное понятие. Для каждого он совершенно разный.
Самое важное: идеальный вес - в котором вам удобно, комфортно находиться. Когда все системы органов правильно работают, функционируют без сбоев. Вы ощущаете легкость, не урезав питание. Обобщая: просто живите в удовольствие, поддерживая норму дневной активности и сбалансированного потребления калорий.
В данной статье мы рассмотрим вопросы, волнующие многих:
- Идеальный вес при различном росте?
- Оптимальный вес для женщин и мужчин?
- Как рассчитать вес женщины?
- Идеальный рост и вес для мужчин?
- Как вычислить свой вес по росту?
Отложите гантели, давайте прокачаем, не только мышцы, но и знания диетологии, здорового образа жизни. Готовы? – стартуем!
От массы зависит:
- правильная, синхронная работа органов;
- иммунитет, здоровое состояние;
- работоспособность.
Безупречной стрелки на приборе –НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Она разная для человека 170 см и человека 165 см. Более того, девушка поменьше может выглядеть подтянутее за счет того, что основное составляющие – мышцы. А девушка 165 см –имеет небольшие жировые складочки, из-за чего ее основную массу составит жир.
Идеальный вес на рост можно легко высчитать без помощи специалистов.
Процедура проводится у вас дома, сидя за простой формулой (высота-100).
Но, как показывает практика, эта формула даёт лишь приблизительное значение.
Какой нормальный вес?
Кто-то привык носить с собой пару лишних килограммов, а кто-то, наоборот, выглядит худым. Для одного человека окажется такой показатель идеальным, а для кого-то он не подойдет. Но, если встала задача похудеть или набрать мышцы, стоит более основательно подойти к вопросу.
Первым делом:
- Высчитываем индекс массы тела (ИМТ - далее)
- Исходя из ИМТ, просчитываем дневное потребление калорий на все параметры организма.
- Создаем условия дефицита, чтобы похудеть; наоборот – профицита, чтобы набрать.
Поскольку мы уже заговорили об ИМТ, делимся первой и самой актуальной формулой подсчета:
Индекс/(на ростовой параметр в квадратных метрах).
Как определить вес женщины? Девушка имеет 170 сантиметров, 58 кг.
Взяв ее личные показатели, выходит:
58/ (1.7х 1.7)= 20.06.
Показатели в норме, как мы узнали?
С помощью таблицы:
- ИМТ менее 16 % - Ярко выраженный дефицит массы тела
- 16 – 18.5 % - Дефицит массы тела
- 18.5 – 25 % - Норма
- 25 – 30 % - Пред ожирение
- 30 – 35 % - Ожирение первой степени
- 35 – 40 % - Ожирение второй степени
- более 40 % - Ожирение третий степени.
Интересный факт: формулу ИМТ так же называют просчет КЕТЛЕ. Он является основателем вида расчета. Данный метод признали в 1869 году. На сегодня является самым точным тестированием массы тела.
Как узнать свой вес по росту?
Индекс массы тела всего лишь показатель, выражающий отношение массы тела к росту в процентах. А мы хотим найти способ, как узнать свой ВЕС по росту. Не требуется особых усилий.
Формула: ( РОСТ – 100)х 1.5 = ...
Метод разработал Брокк, правда раньше делалось проще: Рост – 100 =...
Американские специалисты доработали методику подсчета, за счет чего приблизили стандартные показатели соответствия веса и роста.
Как высчитывать вес по росту у мужчин:
Парень ростом 186 см – (186 – 100)х 1.15= 98 кг.
Как рассчитать вес по росту у женщин:
Девушка 170 см – ( 170 – 110)х 1.15= 69 кг.
Но большинство людей, которые поддерживают свою физическую форму, весят намного меньше 98 кг при 186. Поэтому расчет Брокка – не всегда является актуальным.
Формула только для женского пола
Лоренц -нидерландский физик, сумевший разработать очередную формулу подсчета идеального весового параметра. Сделав ее сугубо для дам, поэтому мужчины - извините. Называется она мечтой Лоренца.
(высоту человека – 100) – (рост в сантиметрах – 150)/ 2
Таким образом посчитаем идеальный вес для женщин: (165– 100) – (165 – 150)/ 2= 57.5
Формула «Лоренца» считается одной из самой приближенной, четкой для подсчета, именно ею пользуются дамы.
Таблица - метод высчитать вес по росту
Помните! Весовой показатель зависит от многих факторов. Его просчитывают, узнавая параметры: возраст, пол, результаты анализов. Это более углубленные механизм работы нескольких специалистов.
Нет времени на расчеты? -почему бы не обратиться к таблице и просто узнать приблизительную цифру?
|Сантиметры
|20-29 лет
|30-39 лет
|40-49 лет
|50-59 лет
|60-69 лет
|70-79лет
|160 сантиметров
| М: 62
Ж: 59
| М: 69
Ж: 65
| М: 72
Ж: 69
| М: 69
Ж: 68
| М: 68
Ж: 64
| М: 68
Ж: 64
|170 сантиметров
| М: 72
Ж: 69
| М: 76
Ж: 73
| М: 80
Ж: 76
| М: 79
Ж: 77
| М: 75
Ж: 72
| М: 75
Ж: 72
|180 сантиметров
| М: 85
Ж: 80
| М: 90
Ж: 84
| М: 94
Ж: 88
| М: 90
Ж: 86
| М: 84
Ж: 81
| М: 84
Ж: 81
|190 сантиметров
| М: 97
Ж: 93
| М: 99
Ж: 95
| М: 100
Ж: 97
| М: 102
Ж: 97
| М: 96
Ж: 93
| М: 96
Ж: 93
Какими бы мы ни были, главное - здоровье, бодрость духа. А нормальный вес у женщины, идеальный вес для мужчин –любой, дающий возможность чувствовать себя полноценно, позитивно. Поэтому здоровый вес важно иметь каждому человеку, он влияет не только на нашу самооценку, но и на важнейшие механизмы внутри организма.