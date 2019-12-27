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Как найти свой идеальный вес. Способы и формулы расчёта

, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Как найти свой идеальный вес. Способы и формулы расчёта
идеальный вес,pixabay.com

Мечтая об идеальном весе, неплохо бы знать точные цифры идела. В килограммах. Иначе мы рискуем оторваться от реальности и вместо идеального веса получить лишь расстройство чувств.

 

Часто ставите задачу «похудеть»?

Если часто, наша статья для вас.

Нормальный вес - относительное понятие. Для каждого он совершенно разный.

Самое важное: идеальный вес - в котором вам удобно, комфортно находиться. Когда все системы органов правильно работают, функционируют без сбоев. Вы ощущаете легкость, не урезав питание. Обобщая: просто живите в удовольствие, поддерживая норму дневной активности и сбалансированного потребления калорий.

В данной статье мы рассмотрим вопросы, волнующие многих:

  • Идеальный вес при различном росте?
  • Оптимальный вес для женщин и мужчин?
  • Как рассчитать вес женщины?
  • Идеальный рост и вес для мужчин?
  • Как вычислить свой вес по росту?

Отложите гантели, давайте прокачаем, не только мышцы, но и знания диетологии, здорового образа жизни. Готовы? – стартуем!

От массы зависит:

  • правильная, синхронная работа органов;
  • иммунитет, здоровое состояние;
  • работоспособность.

Безупречной стрелки на приборе –НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Она разная для человека 170 см и человека 165 см. Более того, девушка поменьше может выглядеть подтянутее за счет того, что основное составляющие – мышцы. А девушка 165 см –имеет небольшие жировые складочки, из-за чего ее основную массу составит жир.

Идеальный вес на рост можно легко высчитать без помощи специалистов.

Процедура проводится у вас дома, сидя за простой формулой (высота-100).

Но, как показывает практика, эта формула даёт лишь приблизительное значение.

 

Какой нормальный вес?

Кто-то привык носить с собой пару лишних килограммов, а кто-то, наоборот, выглядит худым. Для одного человека окажется такой показатель идеальным, а для кого-то он не подойдет. Но, если встала задача похудеть или набрать мышцы, стоит более основательно подойти к вопросу.

  Первым делом:

  1. Высчитываем индекс массы тела (ИМТ - далее)
  2. Исходя из ИМТ, просчитываем дневное потребление калорий на все параметры организма.
  3. Создаем условия дефицита, чтобы похудеть; наоборот – профицита, чтобы набрать.

Поскольку мы уже заговорили об ИМТ, делимся первой и самой актуальной формулой подсчета:

Индекс/(на ростовой параметр в квадратных метрах).

Как определить вес женщины? Девушка имеет 170 сантиметров, 58 кг.

Взяв ее личные показатели, выходит:

58/ (1.7х 1.7)= 20.06.

Показатели в норме, как мы узнали?

С помощью таблицы:

  • ИМТ менее 16 % - Ярко выраженный дефицит массы тела
  • 16 – 18.5 % - Дефицит массы тела
  • 18.5 – 25 % - Норма
  • 25 – 30 % - Пред ожирение
  • 30 – 35 % - Ожирение первой степени
  • 35 – 40 % - Ожирение второй степени
  • более 40 % - Ожирение третий степени.

Интересный факт: формулу ИМТ так же называют просчет КЕТЛЕ. Он является основателем вида расчета. Данный метод признали в 1869 году. На сегодня является самым точным тестированием массы тела.

 

Как узнать свой вес по росту?

Индекс массы тела всего лишь показатель, выражающий отношение массы тела к росту в процентах. А мы хотим найти способ, как узнать свой ВЕС по росту. Не требуется особых усилий.

Формула: ( РОСТ – 100)х 1.5 = ...

Метод разработал Брокк, правда раньше делалось проще: Рост – 100 =...

Американские специалисты доработали методику подсчета, за счет чего приблизили стандартные показатели соответствия веса и роста.

 Как высчитывать вес по росту у мужчин:

Парень ростом 186 см – (186 – 100)х 1.15= 98 кг.

 Как рассчитать вес по росту у женщин:

Девушка 170 см – ( 170 – 110)х 1.15= 69 кг.

 Но большинство людей, которые поддерживают свою физическую форму, весят намного меньше 98 кг при 186. Поэтому расчет Брокка – не всегда является актуальным.

Формула только для женского пола

Лоренц -нидерландский физик, сумевший разработать очередную формулу подсчета идеального весового параметра. Сделав ее сугубо для дам, поэтому мужчины - извините. Называется она мечтой Лоренца.

(высоту человека – 100) – (рост в сантиметрах – 150)/ 2

Таким образом посчитаем идеальный вес для женщин: (165– 100) – (165 – 150)/ 2= 57.5

Формула «Лоренца» считается одной из самой приближенной, четкой для подсчета, именно ею пользуются дамы.

 

Таблица - метод высчитать вес по росту

Помните! Весовой показатель зависит от многих факторов. Его просчитывают, узнавая параметры: возраст, пол, результаты анализов. Это более углубленные механизм работы нескольких специалистов.

Нет времени на расчеты? -почему бы не обратиться к таблице и просто узнать приблизительную цифру?

 

 Сантиметры  20-29 лет  30-39 лет  40-49 лет  50-59 лет  60-69 лет  70-79лет
 160 сантиметров     М: 62
    Ж: 59		     М: 69
    Ж: 65		     М: 72
    Ж: 69		     М: 69
    Ж: 68		     М: 68
    Ж: 64		    М: 68
   Ж: 64
 170 сантиметров     М: 72
    Ж: 69		     М: 76
    Ж: 73		     М: 80
    Ж: 76		     М: 79
    Ж: 77		     М: 75
    Ж: 72		     М: 75
    Ж: 72
 180 сантиметров     М: 85
    Ж: 80		     М: 90
    Ж: 84		     М: 94
    Ж: 88		     М: 90
    Ж: 86		     М: 84
    Ж: 81		     М: 84
    Ж: 81
 190 сантиметров     М: 97
    Ж: 93		     М: 99
    Ж: 95		     М: 100
    Ж: 97		     М: 102
    Ж: 97		     М: 96
    Ж: 93		     М: 96
    Ж: 93

 

Какими бы мы ни были, главное - здоровье, бодрость духа. А нормальный вес у женщины, идеальный вес для мужчин –любой, дающий возможность чувствовать себя полноценно, позитивно. Поэтому здоровый вес важно иметь каждому человеку, он влияет не только на нашу самооценку, но и на важнейшие механизмы внутри организма.



АОл

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