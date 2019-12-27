//Здоровье : Правильное питание 13+

27 декабря 2019, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

идеальный вес,pixabay.com

Мечтая об идеальном весе, неплохо бы знать точные цифры идела. В килограммах. Иначе мы рискуем оторваться от реальности и вместо идеального веса получить лишь расстройство чувств.

Часто ставите задачу «похудеть»?

Если часто, наша статья для вас.

Нормальный вес - относительное понятие. Для каждого он совершенно разный.

Самое важное: идеальный вес - в котором вам удобно, комфортно находиться. Когда все системы органов правильно работают, функционируют без сбоев. Вы ощущаете легкость, не урезав питание. Обобщая: просто живите в удовольствие, поддерживая норму дневной активности и сбалансированного потребления калорий.

В данной статье мы рассмотрим вопросы, волнующие многих:

Идеальный вес при различном росте?

Оптимальный вес для женщин и мужчин?

Как рассчитать вес женщины?

Идеальный рост и вес для мужчин?

Как вычислить свой вес по росту?

Отложите гантели, давайте прокачаем, не только мышцы, но и знания диетологии, здорового образа жизни. Готовы? – стартуем!

От массы зависит:

правильная, синхронная работа органов;

иммунитет, здоровое состояние;

работоспособность.

Безупречной стрелки на приборе –НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Она разная для человека 170 см и человека 165 см. Более того, девушка поменьше может выглядеть подтянутее за счет того, что основное составляющие – мышцы. А девушка 165 см –имеет небольшие жировые складочки, из-за чего ее основную массу составит жир.

Идеальный вес на рост можно легко высчитать без помощи специалистов.

Процедура проводится у вас дома, сидя за простой формулой (высота-100).

Но, как показывает практика, эта формула даёт лишь приблизительное значение.

Какой нормальный вес?

Кто-то привык носить с собой пару лишних килограммов, а кто-то, наоборот, выглядит худым. Для одного человека окажется такой показатель идеальным, а для кого-то он не подойдет. Но, если встала задача похудеть или набрать мышцы, стоит более основательно подойти к вопросу.

Первым делом:

Высчитываем индекс массы тела (ИМТ - далее) Исходя из ИМТ, просчитываем дневное потребление калорий на все параметры организма. Создаем условия дефицита, чтобы похудеть; наоборот – профицита, чтобы набрать.

Поскольку мы уже заговорили об ИМТ, делимся первой и самой актуальной формулой подсчета:

Индекс/(на ростовой параметр в квадратных метрах).

Как определить вес женщины? Девушка имеет 170 сантиметров, 58 кг.

Взяв ее личные показатели, выходит:

58/ (1.7х 1.7)= 20.06.

Показатели в норме, как мы узнали?

С помощью таблицы:

ИМТ менее 16 % - Ярко выраженный дефицит массы тела

16 – 18.5 % - Дефицит массы тела

18.5 – 25 % - Норма

25 – 30 % - Пред ожирение

30 – 35 % - Ожирение первой степени

35 – 40 % - Ожирение второй степени

более 40 % - Ожирение третий степени.

Интересный факт: формулу ИМТ так же называют просчет КЕТЛЕ. Он является основателем вида расчета. Данный метод признали в 1869 году. На сегодня является самым точным тестированием массы тела.

Как узнать свой вес по росту?

Индекс массы тела всего лишь показатель, выражающий отношение массы тела к росту в процентах. А мы хотим найти способ, как узнать свой ВЕС по росту. Не требуется особых усилий.

Формула: ( РОСТ – 100)х 1.5 = ...

Метод разработал Брокк, правда раньше делалось проще: Рост – 100 =...

Американские специалисты доработали методику подсчета, за счет чего приблизили стандартные показатели соответствия веса и роста.

Как высчитывать вес по росту у мужчин:

Парень ростом 186 см – (186 – 100)х 1.15= 98 кг.

Как рассчитать вес по росту у женщин:

Девушка 170 см – ( 170 – 110)х 1.15= 69 кг.

Но большинство людей, которые поддерживают свою физическую форму, весят намного меньше 98 кг при 186. Поэтому расчет Брокка – не всегда является актуальным.

Формула только для женского пола

Лоренц -нидерландский физик, сумевший разработать очередную формулу подсчета идеального весового параметра. Сделав ее сугубо для дам, поэтому мужчины - извините. Называется она мечтой Лоренца.

(высоту человека – 100) – (рост в сантиметрах – 150)/ 2

Таким образом посчитаем идеальный вес для женщин: (165– 100) – (165 – 150)/ 2= 57.5

Формула «Лоренца» считается одной из самой приближенной, четкой для подсчета, именно ею пользуются дамы.

Таблица - метод высчитать вес по росту

Помните! Весовой показатель зависит от многих факторов. Его просчитывают, узнавая параметры: возраст, пол, результаты анализов. Это более углубленные механизм работы нескольких специалистов.

Нет времени на расчеты? -почему бы не обратиться к таблице и просто узнать приблизительную цифру?

Сантиметры 20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 70-79лет 160 сантиметров М: 62

Ж: 59 М: 69

Ж: 65 М: 72

Ж: 69 М: 69

Ж: 68 М: 68

Ж: 64 М: 68

Ж: 64 170 сантиметров М: 72

Ж: 69 М: 76

Ж: 73 М: 80

Ж: 76 М: 79

Ж: 77 М: 75

Ж: 72 М: 75

Ж: 72 180 сантиметров М: 85

Ж: 80 М: 90

Ж: 84 М: 94

Ж: 88 М: 90

Ж: 86 М: 84

Ж: 81 М: 84

Ж: 81 190 сантиметров М: 97

Ж: 93 М: 99

Ж: 95 М: 100

Ж: 97 М: 102

Ж: 97 М: 96

Ж: 93 М: 96

Ж: 93

Какими бы мы ни были, главное - здоровье, бодрость духа. А нормальный вес у женщины, идеальный вес для мужчин –любой, дающий возможность чувствовать себя полноценно, позитивно. Поэтому здоровый вес важно иметь каждому человеку, он влияет не только на нашу самооценку, но и на важнейшие механизмы внутри организма.





