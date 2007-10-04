//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Пух-перо? – Исключить!

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », врач-дерматолог, к.м.н. Людмила КИРИЛЛОВА ]

Пух-перо? – Исключить!

  Попросите кого-то из специалистов рассказать о том, как можно вылечить нейродермит.

Л. Строева, г. Брянск

Надоедливая хроника

 ПОД нейродермитом в настоящее время чаще всего понимают заболевание кожи аллергического происхождения, называемое атопическим дерматитом. Это системная наследственная патология. Она возникает, как правило, в раннем детском возрасте, имеет хронически-рецидивирующее течение и к 15 годам у половины пациентов полностью проходит. Однако у некоторых больных этот процесс может наблюдаться и в течение всей жизни.

 Больным обычно становится лучше летом (хотя прямых солнечных лучей они не переносят). Характерно также: наличие пигментации кожи вокруг глаз, хейлит (воспаление красной каймы губ) и заеды (воспаление в углах рта), склонность к кожным инфекциям (гнойничковым, грибковым). Под влиянием стресса или в результате контакта с аллергенами процесс может обостряться.

А еще – примкнувшие…

 У 90% больных имеются сопутствующие заболевания внутренних органов, чаще всего желудочно-кишечного тракта: гастрит, холецистит, дискинезия желчных путей, хронический панкреатит, колит, привычные запоры. Поэтому, чтобы успешно лечить атопический дерматит, сначала придется заняться основной патологией. Больным рекомендуют принимать иммуномодуляторы, антиаллергические и противозудные средства. Но обязательно по назначению врача.

 Наружно применяют смягчающие и питательные кремы, противозудные «болтушки», при гнойничковых осложнениях – антимикробные сред­ства. Очень хороши для этих больных общие или местные ванны с отварами лаврового листа, овсяных хлопьев, перловой крупы, льняного семени.

Чисто и влажно

 ЧРЕЗВЫЧАЙНО важно обеспечить больному соответ­ствующие условия. В по­мещении, где он живет и работает, должна быть хорошая вентиляция, не реже чем 1 раз в 5 дней и в отсутствие больного проводиться влажная уборка. Да и в целом следует поддерживать хорошую влажность (не менее 40%), для того чтобы бороться с главным врагом – пылью. Ковры, телевизор, компьютер, вокруг которых обычно концентрируется пыль, из комнаты больного нужно удалить, особенно во время обострения процесса. Одежду и книги хранить в закрытых шкафах, стены покрывать либо моющимися обоями, либо окрашивать так, чтобы они выдерживали влажную уборку. Драпировки, покрывала и занавеси должны быть изготовлены из легких тканей, хорошо переносящих стирку. Перьевой наполнитель в подушках следует заменить на синтепон или вату. Постельное белье должно быть из хлопка или льна. Белье и постельные принадлежности лучше стирать без применения синтетических моющих средств и качественно прополаскивать.

 Комнатные цветы – вон из жилой комнаты! Особенно опасны примула и герань. Также не следует заводить животных, аквариумы с рыбками, птиц. В гардеробе не должно быть вещей из меха, шерсти и перьев. Из рациона питания придется исключить цитрусы, орехи, птицу, рыбу и морепродукты. Все виды консервов, кофе, шоколад, копчености, уксус и иные приправы, грибы, баклажаны, томаты, клубнику, яйца, мед, пресное молоко, сдобное тесто.

 Возможно, многим эти ограничения покажутся жесткими. Но, к счастью, прогноз заболевания благоприятен, и их не придется соблюдать всю жизнь, поскольку течение атопического дерматита с возрастом становится мягче.

Если вы хотите избежать всех этих аллергических реакций, то вам нужно купить постельное белье на сайте worldtex.ru

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

"Можем "выдохнуть", - сенатор Косачев о процедуре обмена заключёнными

"Можем "выдохнуть", - сенатор Косачев о процедуре обмена заключёнными

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил сообщение о завершении процедуры обмена между Киевом и Москвой заключёнными. По его словам, это первый шаг к выстраиванию диалога между странами.

//Политика

Зеленский сказал, куда отправит освобожденных украинцев

Зеленский сказал, куда отправит освобожденных украинцев

Вернувшиеся домой украинцы пройдут реабилитацию. Они будут направлены в государственную клинику. Об этом заявили киевский омбудсмен Людмила Денисова и президент Украины Владимир Зеленский.

//Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в субботу сообщила о задержании подозреваемого в разбойном нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Великая от Черного моря до Эгейского

Великая от Черного моря до Эгейского

В 80-е годы у нас в Старом Осколе было очень много болгар. Они по программе социалистической братской помощи занимались строительством. Ну как "занимались", получали две зарплаты, в Болгарии одну и в России вторую, и строили скажем так себе. Не лучше наших строителей. Но надо же было "кормить" чем то страны соцлагеря.

//Общество

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин РФ разработало новый законопроект по пенсионному обеспечению россиян. Документ c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» направлен на согласование в Минтруд.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Американский эксперт назвал США "увядающей сверхдержавой"

Американский эксперт назвал США "увядающей сверхдержавой"

Американский профессор Азим Ибрагим заявил, что с приходом к власти Дональда Трампа Соединенные Штаты перестали использовать имперские амбиции и больше не являются надёжными партнёрами стран НАТО. По его мнению, США начинает терять статус сверхдержавы.

//Здоровье

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи. Незаживающая ранка на языке или расцарапанная родинка - повод обратиться к онкологу. Среди симптомов - нарастающая осиплость голоса.

//Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов, сообщил, что актриса готовится дать интервью в эфире одного из телеканалов. По словам Христова, о своем здоровье Заворотнюк расскажет в ближайшее время.

//Происшествия

СМИ: на Кипре трехлетняя россиянка утонула в бассейне

СМИ: на Кипре трехлетняя россиянка утонула в бассейне

Вечером в субботу, 7 сентября, в бассейне одного из домов в западной части Кипра утонула трёхлетняя гражданка России. Уточняется, что инцидент произошёл в деревне Аргака в округе Пафос.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Меган Маркл борется со стрессом в Нью-Йорке

Меган Маркл борется со стрессом в Нью-Йорке

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отправилась в Соединённые Штаты, чтобы отдохнуть от посторонних глаз и критики, которая последнее время всё чаще сыпется в её сторону. Отмечается, что принц Гарри и маленький Арчи остались в Великобритании.

//Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого оценили передачу освобожденных заключенных и обсудили прочие актуальные вопросы.

//Новости СМИ2

//Спорт

Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

В Абу-Даби вечером в субботу, 7 сентября, состоялся турнир UFC 242, в главном бою которого российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона в легком весе.

//Мнение

Хватит России оправдываться

Хватит России оправдываться

В Евангелии сказано, что если тебя ударят по правой щеке, то надо подставить левую. Может, именно на это представление православных о добре и зле рассчитано отношение современного Запада к России.

//Происшествия

Машина каршеринга сбила ребенка на юге Петербурга

Машина каршеринга сбила ребенка на юге Петербурга

В Красносельском районе Санкт-Петербурга автомобиль каршеринга сбил пятилетнего ребенка. Согласно последней информации, аккаунт, через который была арендована машина, не совпадал с данными водителя.

//Шоу-бизнес

СМИ: Ольга Бузова высмеяла молодую супругу Дмитрия Тарасова

СМИ: Ольга Бузова высмеяла молодую супругу Дмитрия Тарасова

В СМИ появилась информация о том, что телеведущая и певица Ольга Бузова высмеяла жену своего экс-супруга Дмитрия Тарасова. Артистка около трех лет назад очень тяжело переживала развод с мужем.

//Происшествия

Возвращавшийся во Владивосток из-за тайфуна самолет приземлился в Хабаровске

Возвращавшийся во Владивосток из-за тайфуна самолет приземлился в Хабаровске

Самолет, который ранее в субботу, 7 сентября, вылетел из Владивостока в Пекин и первоначально вернулся к аэропорту вылета, а затем был перенаправлен в Хабаровск, благополучно совершил посадку.

//Общество

На Сочи обрушился первый снегопад

На Сочи обрушился первый снегопад

В субботу, 7 сентября, стало известно, что первый снег выпал на одном из сочинских курортов. Согласно последним данным, речь идет о месте, которое расположено на высоте 2050 метров над уровнем моря.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская продемонстрировала "негламурный" наряд для сбора грибов

Яна Рудковская продемонстрировала "негламурный" наряд для сбора грибов

Бизнес-вумен и продюсер Яна Рудковская удивила своих поклонников необычным образом. Женщина, которая ведет гламурный образ жизни, позирует в костюме, подобранном специально для сбора грибов.

//В мире

Нидерланды пытались помешать Украине передать РФ "свидетеля" крушения МН17

Нидерланды пытались помешать Украине передать РФ "свидетеля" крушения МН17

В субботу, 7 сентября, стало известно, что Нидерланды вели переговоры на высшем уровне с Украиной с целью не допустить передачи России экс-командира одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимира Цемаха.

//В мире

Глава Пентагона посоветовал России вести себя "как нормальная страна"

Глава Пентагона посоветовал России вести себя "как нормальная страна"

Глава Пентагона Марк Эспер в рамках пресс-конференции в Париже посоветовал России вести себя "как нормальная страна". По мнению американского политика, только так РФ сможет добиться прогресса.

//В мире

СМИ: Борис Джонсон может оказаться за решеткой

СМИ: Борис Джонсон может оказаться за решеткой

В СМИ появились данные о том, что премьер-министр Британии Борис Джонсон готов, скорее, нарушить закон и не выполнить предписание парламента, чем допустить еще одно продление срока переговоров по Brexit.

//Интервью

Латвия: почему Россию вернули в ПАСЕ?

Латвия: почему Россию вернули в ПАСЕ?

На юбилейной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы девять стран, среди которых – и Латвия – потребуют объяснений у руководства председательствующей страны в ПАСЕ – Франции.

//В мире

На Украине наградили военнослужащих, которых освободили в России

На Украине наградили военнослужащих, которых освободили в России

Вечером в субботу, 7 сентября, стало известно, что на Украине состоялось награждение военнослужащих, которые были ранее задержаны российской стороной за незаконное пересечение морской границы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Жители Казани объявляют массовый импичмент депутатам
2

Хватит России оправдываться
3

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время
4

На втором этапе Зеленский требует от России освободить рекетиров и террористов?
5

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры