//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Простреленное ухо

№ 8(42) от 22.02.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Простреленное ухо

 

Виноват не мороз, а бактерии

Главные виновники развития воспалительного процесса в ухе - патогенные бактерии. А проникают они туда из носоглотки при насморке, аденоидах, ринитах или как осложнение после ОРЗ, гайморита, ангины и других заболеваний верхних дыхательных путей. Острый отит среднего уха развивается в барабанной полости, которая обычно заполняется инфицированной жидкостью.

Беды напряженной перепонки

В среднем ухе все гораздо сложнее. Острый воспалительный процесс при отите проходит в три стадии. Сначала появляется слабость, повышается температура, ухудшается общее самочувствие. Может ощущаться шум в ухе и наблюдаться снижение слуха. Но главное - возникает острая стреляющая боль в ухе, которая постепенно нарастает и особенно усиливается в вечернее время. Это результат того, что накопившиеся в полости среднего уха слизь или гной давят на барабанную перепонку и раздражают ее многочисленные нервные окончания. Боль бывает такой сильной, что человек буквально не находит себе места. Особенно страдают дети грудного возраста, потому что свойственные им сосательные движения усиливают боль. Если этот этап болезни упущен для лечения, отит переходит в следующую стадию.

Через 1-3 дня воспаление «расплавляет» перепонку. Когда из уха «потечет», состояние больного значительно улучшается, и слух не страдает. Но если болезнь стала хронической, на барабанной перепонке образуются рубцовые изменения, а в полости - соединительнотканные тяжи между косточками, что снижает остроту слуха. Когда гной исходит не наружу, а проникает вовнутрь, воспалительный процесс переходит в височную кость или в полость черепа, затрагивает головной мозг или лицевой нерв, что требует срочного врачебного вмешательства.

Поэтому если у кого-то в семье появилась нарастающая стреляющая боль в ухе, надежней обратиться к врачу-отоларингологу, который своевременно сделает под местным наркозом прокол барабанной перепонки - парацентез, что предотвратит тяжелые осложнения и улучшит состояние больного.

Осторожнее с прогреванием

Но, конечно, прокол - только часть комплексного лечения отита. В частности, для борьбы с бактериями-возбудителями используют антибиотики. Назначать их должен только врач, так как доказано, что гентамицин, стрептомицин, амикацин повреждают слуховой аппарат.

Что касается рецептов народной медицины, прогревать заболевшее ухо нагретым песком, солью и проч. можно только в первые часы заболевания. Если же ухо «потекло», тепловые процедуры противопоказаны, как и капли на спиртовой основе, поскольку ими можно сжечь слизистую оболочку. Для очищения уха от гноя и слизи применяют ватные жгутики, смоченные 3%-ным раствором перекиси водорода или 0,9%-ным раствором хлорида натрия. Наружный слуховой проход смазывают стерильным вазелиновым или другим жидким маслом. Но лучше, чтобы эту процедуру, особенно у детей, проводил медик.

Чтобы не допустить отита, нужно вовремя лечить насморк. А если уж заболели, то соблюдать постельный режим и принимать легкую калорийную витаминизированную пищу. Такие минеральные вещества, как магний, кальций и цинк, очень важны для сохранения органа слуха. А сахаров, наоборот, следует потреблять меньше

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Идеальное и материальное, свет и тьма, тело и душа, правое и левое, свой и чужой... Восток и Запад. Как часто мы ловим себя на мысли, что оцениваем происходящее с нами в крайних суждениях: черное или белое, не сразу замечая оттенки и яркие краски, простирающиеся в этом спектре?

//В мире

Украинский дипломат обозначил главное оружие киевской власти против России

Украинский дипломат обозначил главное оружие киевской власти против России

Внутреннее развитие Украины является ее главным оружием против Российской Федерации. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил киевский дипломат Сергей Корсунский.

//В мире

В армии ЛНР назвали признаки желания Киева развязать полноценную войну в Донбассе

В армии ЛНР назвали признаки желания Киева развязать полноценную войну в Донбассе

Украинские власти не оставили намерений возобновить полноценную войну на востоке страны. С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

//новости партнеров

//В мире

Американские военные совершат наблюдательный полет над Россией

Американские военные совершат наблюдательный полет над Россией

Американские военные совершат наблюдательный полет над территорией Российской Федерации с 19 по 24 августа, а специалисты из РФ – над территорией Соединенного Королевства в период с 19 по 23 августа.

//В мире

Киевский аналитик назвал необходимый первый шаг для «освобождения» Донбасса

Киевский аналитик назвал необходимый первый шаг для «освобождения» Донбасса

Украинский эксперт Вадим Хомаха рассказал, какие действия должен предпринять Киев, чтобы вернуть под свой контроль Донбасс. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной в интернете.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Видео ракетного удара ВСУ по позициям ополченцев Донбасса выложил депутат Рады

Видео ракетного удара ВСУ по позициям ополченцев Донбасса выложил депутат Рады

В интернете опубликовали видео ракетного удара Вооруженных сил Украины по двум позициям ополчения Донбасса. Ролик появился на YouTube-канале избранного в Верховную Раду волонтера Юрия Мысягина.

//Общество

Минпросвещения РФ рекомендует ограничить использование мобильных телефонов детям в школах

Минпросвещения РФ рекомендует ограничить использование мобильных телефонов детям в школах

Минпросвещения рекомендует региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Академия образования подготовили рекомендации.

//Происшествия

Психиатр оценила поведение подозреваемого в расправе над семьей под Ульяновском

Психиатр оценила поведение подозреваемого в расправе над семьей под Ульяновском

Главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова оценила агрессивное поведение подростка, который подозревается в расправе над собственной семьей под Ульяновском.

//Здоровье

Пять правил предотвращения инсульта головного мозга посоветовали специалисты

Пять правил предотвращения инсульта головного мозга посоветовали специалисты

Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие действия надо предпринять, чтобы избежать инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в посте, выложенном в отечественной блогосфере.

//Новости партнеров

//Происшествия

Брошенный матерью в кафе на Кубани ребенок передан бабушке

Брошенный матерью в кафе на Кубани ребенок передан бабушке

Девочку, которую неделю назад жительница Адыгеи бросила в игровой комнате кафе в Белореченском районе Краснодарского края, передали бабушке. Об этом в понедельник сообщили в СУСК по региону.

//Общество

Почему растет число аварий с участием автобусов

Почему растет число аварий с участием автобусов

17 августа одновременно в двух российских субъектах произошли крупные аварии с участием пассажирских автобусов — в Тульской области и в Перми. Журналисты попытались выяснить, сколько людей пострадало за последние пять лет в ДТП с участием автобуса.

//Новости СМИ2

//Спорт

Хусаинов: Арбитр Матюнин в матче «Зенит» - «Ахмат» совершил двойную ошибку

Хусаинов: Арбитр Матюнин в матче «Зенит» - «Ахмат» совершил двойную ошибку

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал судейство Алексея Матюнина в матче «Зенит» - «Ахмат» (0:0). 7-я минута матча. Александр Ерохин («Зенит») бежит к воротам «Ахмата». Сзади - защитник Ризван Уциев (№40).

//Здоровье

Медики предложили полезный перекус на работе

Медики предложили полезный перекус на работе

Медики предложили полезный перекус на работе. Диетологи рекомендуют устраивать перекусы: первый между завтраком и обедом и второй между обедом и ужином. Полезный - несладкие йогурты и фрукты.

//В мире

Меркель вышла в свет в блузе 23-летней давности

Меркель вышла в свет в блузе 23-летней давности

Канцлер Германии Ангела Меркель появилась на публике в ярком наряде, который она приобрела еще 23 года назад. Согласно последним данным, немецкий политик несколько раз выходила в свет в этой кофте.

//В мире

Россиянка погибла в Дубае после ДТП с автобусом, в котором находились паломники

Россиянка погибла в Дубае после ДТП с автобусом, в котором находились паломники

Россиянка погибла, а еще две были госпитализированы после аварии с автобусом, в котором ехали паломники, возвращавшиеся с хаджа. Согласно последней информации, ДТП произошло по пути в Дубай.

//В мире

Адмирал Комоедов прокомментировал сравнение американского эксперта флотов России и США

Адмирал Комоедов прокомментировал сравнение американского эксперта флотов России и США

Экс-командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов прокомментировал сравнение американского эксперта Военно-морского флота России и США. Комоедов отметил исторические и географические особенности России.

//Шоу-бизнес

Кто говорит, что томат это не клубничка? Минусинских помидор - настоящая горячая штучка, у которого есть свой Instagram

Кто говорит, что томат это не клубничка? Минусинских помидор - настоящая горячая штучка, у которого есть свой Instagram

Вот уже много лет подряд в городе Минусинске проходит великий фестиваль — День помидора. Скучно, банально и не интересно. Но если в историю добавит немного романтики и секса- получится нечто особенное.

//Новости партнеров

//Общество

"Уральские авиалинии" приступили к выплате компенсаций пассажирам самолета А321

"Уральские авиалинии" приступили к выплате компенсаций пассажирам самолета А321

Утром в понедельник, 19 августа, авиакомпания "Уральские авиалинии" начала выплату компенсаций пассажирам самолета А321, который в минувший четверг совершил аварийную посадку в Подмосковье.

//В мире

Предполагаемый район начала Третьей мировой войны вычислили в немецкой прессе

Предполагаемый район начала Третьей мировой войны вычислили в немецкой прессе

Конфликт между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией на территории Европы способен перерасти в Третью мировую войну. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах немецких СМИ.

//Общество

В московском аэропорту задержаны 20 млн живых насекомых из Великобритании

В московском аэропорту задержаны 20 млн живых насекомых из Великобритании

В московском аэропорту задержаны 20 млн живых насекомых из Великобритании. Россельхознадзор в московском аэропорту Внуково не пропустил в Россию насекомых из Великобритании.

//Происшествия

Туристку из Индии обокрали на Красной площади в Москве

Туристку из Индии обокрали на Красной площади в Москве

На Красной площади в Москве обокрали туристку из Индии. Соответствующую информацию днем в понедельник, 19 августа, предоставил журналистам осведомленный источник в правоохранительных органах столицы.

//Шоу-бизнес

СМИ: бывшая солистка группы t.A.t.U Лена Катина разводится с мужем

СМИ: бывшая солистка группы t.A.t.U Лена Катина разводится с мужем

В понедельник, 19 августа, в СМИ появилась информация о том, что бывшая солистка популярной группы t.A.t.U Лена Катина разводится с супругом – словенским музыкантом Александром Кузмановичем.

//В мире

Крах банка вызывает чувство удовольствия у латвийской элиты

Крах банка вызывает чувство удовольствия у латвийской элиты

В Латвии закрыли очередной банк. Им стал PNB banka! В народе этот банк называли «банком пенсионеров». Основные клиенты – пенсионеры. Сегодня большинство из них должны были получить свои пенсии. Их нет.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе
2

Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала "Саша + Маша"
3

Медики считают, что активные интимные отношения и любимая работа могут продлить жизнь
4

Пилот Дамир Юсупов, посадивший А321 в кукурузное поле, ответил Дмитрию Рогозину на приглашение
5

Ученые сообщили о вреде от употребления в пищу семян льна

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры