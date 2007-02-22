Простреленное ухо

Виноват не мороз, а бактерии

Главные виновники развития воспалительного процесса в ухе - патогенные бактерии. А проникают они туда из носоглотки при насморке, аденоидах, ринитах или как осложнение после ОРЗ, гайморита, ангины и других заболеваний верхних дыхательных путей. Острый отит среднего уха развивается в барабанной полости, которая обычно заполняется инфицированной жидкостью.

Беды напряженной перепонки

В среднем ухе все гораздо сложнее. Острый воспалительный процесс при отите проходит в три стадии. Сначала появляется слабость, повышается температура, ухудшается общее самочувствие. Может ощущаться шум в ухе и наблюдаться снижение слуха. Но главное - возникает острая стреляющая боль в ухе, которая постепенно нарастает и особенно усиливается в вечернее время. Это результат того, что накопившиеся в полости среднего уха слизь или гной давят на барабанную перепонку и раздражают ее многочисленные нервные окончания. Боль бывает такой сильной, что человек буквально не находит себе места. Особенно страдают дети грудного возраста, потому что свойственные им сосательные движения усиливают боль. Если этот этап болезни упущен для лечения, отит переходит в следующую стадию.

Через 1-3 дня воспаление «расплавляет» перепонку. Когда из уха «потечет», состояние больного значительно улучшается, и слух не страдает. Но если болезнь стала хронической, на барабанной перепонке образуются рубцовые изменения, а в полости - соединительнотканные тяжи между косточками, что снижает остроту слуха. Когда гной исходит не наружу, а проникает вовнутрь, воспалительный процесс переходит в височную кость или в полость черепа, затрагивает головной мозг или лицевой нерв, что требует срочного врачебного вмешательства.

Поэтому если у кого-то в семье появилась нарастающая стреляющая боль в ухе, надежней обратиться к врачу-отоларингологу, который своевременно сделает под местным наркозом прокол барабанной перепонки - парацентез, что предотвратит тяжелые осложнения и улучшит состояние больного.

Осторожнее с прогреванием

Но, конечно, прокол - только часть комплексного лечения отита. В частности, для борьбы с бактериями-возбудителями используют антибиотики. Назначать их должен только врач, так как доказано, что гентамицин, стрептомицин, амикацин повреждают слуховой аппарат.

Что касается рецептов народной медицины, прогревать заболевшее ухо нагретым песком, солью и проч. можно только в первые часы заболевания. Если же ухо «потекло», тепловые процедуры противопоказаны, как и капли на спиртовой основе, поскольку ими можно сжечь слизистую оболочку. Для очищения уха от гноя и слизи применяют ватные жгутики, смоченные 3%-ным раствором перекиси водорода или 0,9%-ным раствором хлорида натрия. Наружный слуховой проход смазывают стерильным вазелиновым или другим жидким маслом. Но лучше, чтобы эту процедуру, особенно у детей, проводил медик.

Чтобы не допустить отита, нужно вовремя лечить насморк. А если уж заболели, то соблюдать постельный режим и принимать легкую калорийную витаминизированную пищу. Такие минеральные вещества, как магний, кальций и цинк, очень важны для сохранения органа слуха. А сахаров, наоборот, следует потреблять меньше