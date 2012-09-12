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Если удалён желчный пузырь

В этом случае отдайте приоритет диете!

№ 35(327) от 13.09.2012 [«Аргументы Недели », Владимир ЯШИН, врач ]

Если удалён желчный пузырь

Моей маме месяц назад удалили желчный пузырь. Посоветуйте, как ей теперь питаться?            Людмила, Вологда

После удаления желчного пузыря организм постепенно приспосабливается к новым условиям пищеварения. В чём они заключаются? Известно, что желчь вырабатывается клетками печени и поступает в желчный пузырь. Здесь в результате химических изменений повышается её концентрация. Она густеет, становится более вязкой. После приёма пищи желчь из пузыря направляется по протокам в двенадцатиперстную кишку и способствует перевариванию и всасыванию жиров. Ну а если пузырь удалён? В данном случае желчь сразу поступает в кишку. А это чревато осложнениями.

Дело в том, что при отсутствии пузыря концентрация желчи понижена, она становится химически менее агрессивной. В результате создаются благоприятные условия для активизации патогенных микроорганизмов. На этом фоне у прооперированного человека могут, например, возникнуть дуоденит (воспаление двенадцатиперстной кишки), дуодено-гастральный рефлюкс (забрасывание пищи из двенадцатиперстной кишки обратно в желудок), гастрит (воспаление слизистой желудка) или другие заболевания органов пищеварения.

К счастью, компенсаторные возможности организма велики, и подобные осложнения после удаления желчного пузыря встречаются не так уж часто. Кроме того, важнейшую роль в их предупреждении играет диета, которая является ведущим лечебным фактором, способствующим выздоровлению. Одно из основных её требований заключается в том, что пищу надо принимать небольшими порциями, 5–6 раз в день. Это необходимо для того, чтобы желчь, которая выбрасывается в кишечник только после приёма пищи, не застаивалась в желчных путях.

Каким должен быть пищевой рацион у людей, перенёсших операцию? В первую очередь из него нужно исключить острую, жареную, копчёную, консервированную пищу и различные специи. Противопоказаны блюда из жирных сортов мяса и рыбы, хлеб грубого помола, кондитерские изделия с кремом, спиртные и газированные напитки, кофе, крепкий чай. В список запрещённых к употреблению продуктов включены также кислые ягоды и фрукты, горох, фасоль, лук, чеснок. Холодная пища способствует возникновению спазмов в желудочно-кишечном тракте, поэтому ещё одно требование заключается в том, что еда должна быть тёплой.

Особенно следует подчеркнуть, что предпочтение должно отдаваться продуктам, приготовленным на пару, а также варёной и тушёной пище. Это позволит избежать нежелательного раздражения слизистых оболочек органов пищеварения и поможет им легче и быстрее приспособиться к новым условиям. Что же касается меню, то, скажем, на завтрак хорошо приготовить омлет, рисовую или овсяную кашу. В утреннем меню могут быть также представлены сыры нежирных сортов, обезжиренные творог и сметана, овощное пюре, отварные овощи, а из напитков – некрепкий чай.

На обед из первых блюд рекомендуются овощные, крупяные или молочные супы, а из вторых – паровые котлеты, рулет или фрикадельки, приготовленные из нежирных сортов говядины, рыбы или курицы. В качестве гарнира ко вторым блюдам разрешаются овощное пюре, гречневая каша, макаронные изделия. Что касается хлеба, то он должен быть только белым и вчерашней выпечки. А на десерт можно предложить компот, кисель или свежие фрукты, но обязательно сладкие. В меню полдника желательно включить кефир с булочкой либо с нежирным печеньем. А на ужин приготовить гречневую кашу, творожную запеканку или тушёные овощи.

В течение года после хирургического вмешательства противопоказана тяжёлая физическая нагрузка, особенно связанная с напряжением мышц живота. Это может привести к образованию послеоперационной грыжи. А вот утренняя гимнастика, лёгкие физические упражнения полезны, поскольку активизируют работу органов пищеварения и облегчают отхождение желчи. Приступать к ним можно через 1,5–2 месяца после операции. Разумеется, если позволит самочувствие. Рекомендуются также пешеходные прогулки, которые помогают бороться с застоем желчи.

Народный рецепт

Травяной сбор. После удаления желчного пузыря для поддержания организма в тонусе полезен следующий травяной сбор. Необходимо в равных долях взять аптечную ромашку, мяту, цветы календулы, тысячелистник. А от получившегося объёма сбора – одну десятую часть цветков пижмы. Залейте 2 ст. л. смеси стаканом кипятка. Потом четверть часа пусть томится на водяной бане. Затем ещё час настаивается. В полученную смесь долейте кипячёную воду, чтобы довести объём до 200 мл. Пить следует за полчаса до еды – по трети стакана, трижды в день.

Бессмертник песчаный. Позволяет избавляться от застойных явлений в желчных протоках, очищает печень от вредных солей и шлаков, помогает равномерному отделению желчи. Чтобы приготовить настой, возьмите 3 ст. л. цветков бессмертника песчаного и залейте их 200 мл кипятка. Нагрев полчаса на водяной бане, процедите. Кипячёной водой доведите до первоначального объёма. Пейте настой непременно тёплым, за четверть часа до еды – три раза в день по полстакана.

Листья и почки берёзы. Оказывают мягкое желчегонное действие. Потребуются 1 ст. л. почек берёзы и 2 ст. л. листьев. Залив их стаканом кипятка, дайте час настояться при комнатной температуре. Предварительно процедив, пейте трижды в день до еды, по половине стакана.

Цикорий. Полезен, когда нарушены функции желчевыводящих путей. Берётся 1 ст. л. на стакан кипятка. Настаивается час. Пить перед едой три раза в день.

Кукурузные рыльца. Очищают желчные протоки (а кроме того, снижают в крови уровень холестерина). Залейте стаканом кипятка столовую ложку рыльцев. Два часа настаивайте. Пейте четырежды в день по 1 ст. л.

Расторопша пятнистая. Её семена улучшают работу печени, оказывают мягкое желчегонное действие. Разотрите в порошок 2 ст. л. семян. Залейте половиной литра воды. На медленном огне кипятите до тех пор, пока жидкость наполовину не испарится. Процедите. Пейте в течение дня каждый час – по 1 ст. ложке.

Только обязательно помните, что в силу индивидуальных особенностей организма могут быть противопоказания. Поэтому, прежде чем использовать какой-либо народный рецепт, непременно посоветуйтесь с врачом.

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