Если удалён желчный пузырь

Моей маме месяц назад удалили желчный пузырь. Посоветуйте, как ей теперь питаться? Людмила, Вологда

После удаления желчного пузыря организм постепенно приспосабливается к новым условиям пищеварения. В чём они заключаются? Известно, что желчь вырабатывается клетками печени и поступает в желчный пузырь. Здесь в результате химических изменений повышается её концентрация. Она густеет, становится более вязкой. После приёма пищи желчь из пузыря направляется по протокам в двенадцатиперстную кишку и способствует перевариванию и всасыванию жиров. Ну а если пузырь удалён? В данном случае желчь сразу поступает в кишку. А это чревато осложнениями.

Дело в том, что при отсутствии пузыря концентрация желчи понижена, она становится химически менее агрессивной. В результате создаются благоприятные условия для активизации патогенных микроорганизмов. На этом фоне у прооперированного человека могут, например, возникнуть дуоденит (воспаление двенадцатиперстной кишки), дуодено-гастральный рефлюкс (забрасывание пищи из двенадцатиперстной кишки обратно в желудок), гастрит (воспаление слизистой желудка) или другие заболевания органов пищеварения.

К счастью, компенсаторные возможности организма велики, и подобные осложнения после удаления желчного пузыря встречаются не так уж часто. Кроме того, важнейшую роль в их предупреждении играет диета, которая является ведущим лечебным фактором, способствующим выздоровлению. Одно из основных её требований заключается в том, что пищу надо принимать небольшими порциями, 5–6 раз в день. Это необходимо для того, чтобы желчь, которая выбрасывается в кишечник только после приёма пищи, не застаивалась в желчных путях.

Каким должен быть пищевой рацион у людей, перенёсших операцию? В первую очередь из него нужно исключить острую, жареную, копчёную, консервированную пищу и различные специи. Противопоказаны блюда из жирных сортов мяса и рыбы, хлеб грубого помола, кондитерские изделия с кремом, спиртные и газированные напитки, кофе, крепкий чай. В список запрещённых к употреблению продуктов включены также кислые ягоды и фрукты, горох, фасоль, лук, чеснок. Холодная пища способствует возникновению спазмов в желудочно-кишечном тракте, поэтому ещё одно требование заключается в том, что еда должна быть тёплой.

Особенно следует подчеркнуть, что предпочтение должно отдаваться продуктам, приготовленным на пару, а также варёной и тушёной пище. Это позволит избежать нежелательного раздражения слизистых оболочек органов пищеварения и поможет им легче и быстрее приспособиться к новым условиям. Что же касается меню, то, скажем, на завтрак хорошо приготовить омлет, рисовую или овсяную кашу. В утреннем меню могут быть также представлены сыры нежирных сортов, обезжиренные творог и сметана, овощное пюре, отварные овощи, а из напитков – некрепкий чай.

На обед из первых блюд рекомендуются овощные, крупяные или молочные супы, а из вторых – паровые котлеты, рулет или фрикадельки, приготовленные из нежирных сортов говядины, рыбы или курицы. В качестве гарнира ко вторым блюдам разрешаются овощное пюре, гречневая каша, макаронные изделия. Что касается хлеба, то он должен быть только белым и вчерашней выпечки. А на десерт можно предложить компот, кисель или свежие фрукты, но обязательно сладкие. В меню полдника желательно включить кефир с булочкой либо с нежирным печеньем. А на ужин приготовить гречневую кашу, творожную запеканку или тушёные овощи.

В течение года после хирургического вмешательства противопоказана тяжёлая физическая нагрузка, особенно связанная с напряжением мышц живота. Это может привести к образованию послеоперационной грыжи. А вот утренняя гимнастика, лёгкие физические упражнения полезны, поскольку активизируют работу органов пищеварения и облегчают отхождение желчи. Приступать к ним можно через 1,5–2 месяца после операции. Разумеется, если позволит самочувствие. Рекомендуются также пешеходные прогулки, которые помогают бороться с застоем желчи.