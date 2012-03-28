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Болят почки? Смените работу

№ 12(304) от 29.03.2012 [«Аргументы Недели », Дарья ЯНУВАРОВА, врач ]

Болят почки? Смените работу

Почки – один из самых важных человеческих органов. Они помогают избавляться от продуктов распада (их образование неизбежно при обмене веществ), продуцируют гормон эритропоэтин, который важен для производства эритроцитов, контролируют водный и химический балансы, регулируют давление крови. Если этот орган не в порядке – возникают серьёзные проблемы.

Почки начинают болеть, когда претерпевает изменения водно-солевой и химический состав крови, нарушается обмен веществ. По данным медицинской статистики, различными заболеваниями почек страдают в нашей стране миллионы человек – едва ли не пятая часть населения. Причём есть профессии, представители которых рискуют особенно.

Риск – дело неблагородное

Существует много видов работ, при занятии которыми случается переохлаждение поясницы. В частности, рискуют этим строители, водители, спортсмены. От переохлаждения – прямой путь к серьёзным почечным заболеваниям.

В неменьшей степени опасен ультрафиолет. При чём здесь он? Излишняя доза ультрафиолетового излучения чревата сбоями иммунитета. А это, в свою очередь, грозит различными болезнями. В том числе – пагубно сказывающимися на почках (среди них – системная красная волчанка). Поэтому люди, чья работа связана с длительным пребыванием на воздухе, находятся в зоне риска. Впрочем, нехватка ультрафиолета тоже сказывается на почках не лучшим образом.

Имеются и другие опасные факторы. Например, связанные с химическим производством. Весьма отрицательно действуют на почки различные виды органических веществ и металлов. Среди первых это метанол, гербициды и пестициды, бензол, силикон, перхлорэтилен, этиленгликоль, фенол, щавелевая кислота, толуол, хлороформ и многие другие. В числе неблагоприятных для организма металлов – золото, хром, свинец, серебро, ртуть, железо, висмут, медь.

Токсическое влияние на организм приводит к развитию острой почечной недостаточности. Она проходит несколько периодов. Поначалу всё похоже на отравление, появляются изменения в моче. Затем работа почек резко ухудшается. Снижается (в сутки – менее 500 мл) образование мочи. В иных случаях оно даже вообще прекращается на несколько недель. Но подчас при этом больному может показаться, что ему стало лучше – поскольку он больше не чувствует симптомов отравления. Однако это очень опасное состояние. Через время количество выделяемой мочи быстро увеличивается и доходит в сутки до двух с половиной литров. В этот период особо опасными для человека становятся различные инфекционные осложнения, чреватые даже смертельным исходом.

К тем, кто перенёс острую почечную недостаточность, трудоспособность возвращается уже приблизительно через один-два месяца. Но! Что касается полного восстановления работы почек, то занимает это весьма длительное время. В наиболее благоприятном случае – от года и до пары лет. Поэтому людям, связанным с вредным производством, лучше просто вовремя поменять работу. Особенно это касается молодых женщин, которые хотят стать мамами.

Народный рецепт

Стручки фасоли. При болезнях почек это антивоспалительное и мочегонное средство. Заготавливать стручки надо, пока они ещё не засохли. Необходимо извлечь из них бобы. Затем стручки порезать и высушить. В двух стаканах кипятка заварить 4 ст. л. стручков. После процеживания пить четырежды в день по половине стакана.

Укроп, валериана и мёд. Этот настой очищает почки, сосуды и мочеполовую систему. Измельчите 2 ст. л. корня валерианы. В литровой банке залейте корень крутым кипятком вместе с двумя стаканами семян укропа. Хорошенько укутав, настаивайте сутки в тёплом месте. Затем добавьте два стакана мёда. Употреблять трижды в день за 20 минут до еды по 1 ст. ложке.

Тыква. При нефрите, когда поражены почечные клубочки, полезна тыква. Необходимо регулярно есть её в течение полутора месяцев.

Спорыш. Его отвар обладает антивоспалительным действием. Две столовые ложки этой травы (сухой и измельчённой) берутся на 200 мл воды. Прокипятить. Смешать с 1 ст. л. мёда, желательно майского. Пить по 1 ст. л. трижды в день.

Защитишь почки – спасёшь сердце

Почки поддерживают оптимальное состояние внутренней среды организма. Они регулируют объём воды, кислотно-щелочное равновесие, концентрацию в крови тех или иных веществ. Ну а отработанные вещества удаляют из организма.

Среди симптомов нездоровья почек – боль в пояснице, повышенное давление, помутнение мочи или присутствие в ней крови. Кроме того, это могут быть пониженный аппетит, отекающее по утрам лицо, анемия.

Чем раньше окажутся выявленными проблемы с почками – тем больше шансов на успешное лечение. На определённой стадии человек может даже не подозревать, что у него не всё в порядке. Поэтому очень важны профилактические осмотры. Для людей, занятых на вредных производствах, они вообще должны быть регулярными. Это азбучная истина – но только многие ли ей следуют? Работающие на вредных производствах обязательно должны получить у врача ответы на три вопроса – о своём кровяном давлении, наличии белка в моче и работе непосредственно почек.

Кстати, мало кто знает: зачастую аномальные почки становятся ещё и причиной… инфарктов, а также других сердечно-сосудистых заболеваний! Всё дело в том, что почки, сердце и сосуды работают в очень тесной взаимосвязи. Если человек страдает гипертонией – существует значительный риск для почек. Точно так же, когда болят почки, обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Круг замыкается.

Проблемы с почками усугубляются, если нарушена работа околощитовидных желёз, не хватает витаминов, имеется плохая наследственность. Известно также, что мужчины страдают болезнями почек чаще, чем женщины, а люди старше пятидесяти лет – чаще, нежели молодёжь. И это надо обязательно принимать во внимание.

Двойной удар

Люди, занятые на вредных производствах, рискуют вдвойне, если предрасположены к гипертонии и диабету, страдают ожирением, ведут малоподвижный образ жизни, курят, злоупотребляют алкоголем или белковой пищей, пьют энергетические коктейли либо используют средства для похудения. Имеющиеся в этих средствах и табаке компоненты истощают почки.

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