Покажите язык!

Что такое глоссит и почему он возникает? Как проявляется это заболевание? В чём заключается лечение?

Константин, Тюмень

Отвечает врач Владимир Яшин:

- Глоссит – это воспаление языка. Причины его возникновения различны. Одна из них – механическая травма, которая случается в результате прикусывания языка, повреждения его острым краем разрушенного зуба или протеза. К воспалению могут также привести увлечение острой пищей и употребление чрезмерно горячих напитков.

Однако зачастую глоссит является одним из признаков системных патологий, например, заболеваний желудочно-кишечного тракта или крови. Развитию недуга способствуют дефицит в организме витаминов, несоблюдение правил гигиены полости рта, курение, злоупотребление крепкими спиртными напитками, аллергические реакции на зубную пасту или освежители полости рта.

Различают поверхностную и глубокую формы заболевания. В первом случае глоссит обычно является одним из проявлений стоматита – воспаления слизистой оболочки полости рта. Глубокий глоссит характеризуется появлением в толще языка гнойников (абсцесса или флегмоны). В этой ситуации не обойтись без хирургического вмешательства, поскольку патологический процесс может распространиться на дно ротовой полости, вызвав воспаление в области подбородка и шеи.

Каковы признаки недуга? Первыми симптомами воспаления языка являются жжение и ощущение инородного тела во рту. Позже язык приобретает ярко-красный или бордовый цвет, он болит при прикосновении и слегка отекает. По мере увеличения отёчности усиливается слюноотделение. Человеку становится больно говорить и принимать пищу, у него притупляются вкусовые ощущения.

Острый глоссит чреват переходом в хроническую форму, поэтому важно своевременно обратиться к стоматологу. После осмотра пациента и получения результатов необходимых анализов врач назначит лечение, которое прежде всего направлено на устранение причины заболевания. К примеру, в случае механической травмы оно заключается в обтачивании острого края отколотого зуба или корректировки протеза.

Одна из важных лечебных процедур при глоссите – полоскания полости рта антисептическими растворами. Если недуг вызван патогенными микробами, применяются антибактериальные и противовоспалительные препараты. Чтобы уменьшить боль во время приёма пищи, рекомендуется щадящая диета, включающая, в частности, протёртые супы, слизистые каши, различные пюре.

Для лечения глоссита используются также фитотерапевтические рекомендации. Например, отвар цветков ромашки аптечной, обладающий противовоспалительным и болеутоляющим действиями. Готовится он так: одну столовую ложку измельчённого сырья залить 200 мл кипятка и варить на слабом огне в течение 10 минут. Затем отвар остудить, процедить и применять в тёплом виде для полосканий полости рта.