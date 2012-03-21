Покажите язык!
№ 11(303) от 22.03.2012 [ «Аргументы Недели » ]
Что такое глоссит и почему он возникает? Как проявляется это заболевание? В чём заключается лечение?
Константин, Тюмень
Отвечает врач Владимир Яшин:
- Глоссит – это воспаление языка. Причины его возникновения различны. Одна из них – механическая травма, которая случается в результате прикусывания языка, повреждения его острым краем разрушенного зуба или протеза. К воспалению могут также привести увлечение острой пищей и употребление чрезмерно горячих напитков.
Однако зачастую глоссит является одним из признаков системных патологий, например, заболеваний желудочно-кишечного тракта или крови. Развитию недуга способствуют дефицит в организме витаминов, несоблюдение правил гигиены полости рта, курение, злоупотребление крепкими спиртными напитками, аллергические реакции на зубную пасту или освежители полости рта.
Различают поверхностную и глубокую формы заболевания. В первом случае глоссит обычно является одним из проявлений стоматита – воспаления слизистой оболочки полости рта. Глубокий глоссит характеризуется появлением в толще языка гнойников (абсцесса или флегмоны). В этой ситуации не обойтись без хирургического вмешательства, поскольку патологический процесс может распространиться на дно ротовой полости, вызвав воспаление в области подбородка и шеи.
Каковы признаки недуга? Первыми симптомами воспаления языка являются жжение и ощущение инородного тела во рту. Позже язык приобретает ярко-красный или бордовый цвет, он болит при прикосновении и слегка отекает. По мере увеличения отёчности усиливается слюноотделение. Человеку становится больно говорить и принимать пищу, у него притупляются вкусовые ощущения.
Острый глоссит чреват переходом в хроническую форму, поэтому важно своевременно обратиться к стоматологу. После осмотра пациента и получения результатов необходимых анализов врач назначит лечение, которое прежде всего направлено на устранение причины заболевания. К примеру, в случае механической травмы оно заключается в обтачивании острого края отколотого зуба или корректировки протеза.
Одна из важных лечебных процедур при глоссите – полоскания полости рта антисептическими растворами. Если недуг вызван патогенными микробами, применяются антибактериальные и противовоспалительные препараты. Чтобы уменьшить боль во время приёма пищи, рекомендуется щадящая диета, включающая, в частности, протёртые супы, слизистые каши, различные пюре.
Для лечения глоссита используются также фитотерапевтические рекомендации. Например, отвар цветков ромашки аптечной, обладающий противовоспалительным и болеутоляющим действиями. Готовится он так: одну столовую ложку измельчённого сырья залить 200 мл кипятка и варить на слабом огне в течение 10 минут. Затем отвар остудить, процедить и применять в тёплом виде для полосканий полости рта.
Особые виды
К сказанному следует добавить, что в клинической практике встречаются особые виды недуга, характеризующиеся развитием ограниченных специфических изменений на языке. Речь идёт, например, о десквамативном глоссите. Симптомом его является так называемый географический язык. При визуальном осмотре видно, что он изрезан линиями и бороздами, внешне напоминающими очертания материков. Десквамативный глоссит может появиться в качестве сопутствующего недуга при заболеваниях крови, желудочно-кишечного тракта, нарушениях обмена веществ, некоторых инфекционных болезнях. Терапия десквамативного глоссита заключается в лечении основных заболеваний.
Другой глоссит – ромбовидный – возникает на фоне гастрита с пониженной кислотностью. Клинически он проявляется утолщением эпителия (ткани, выстилающей поверхность) с формированием ромбовидного участка в прикорневой области языка. Ромбовидный глоссит обычно не нуждается в лечении. Оно необходимо лишь при появлении на поражённой поверхности языка разрастаний, которые удаляют с помощью лазера.
Ещё один вид глоссита – ворсинчатый – характеризуется образованием в задней части языка нитевидных сосочков, похожих на волоски разного цвета: от светло-жёлтого до чёрного. Лечение заключается в их механическом удалении с помощью пинцета и последующей обработке поверхности языка специальным раствором.
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