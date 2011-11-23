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Разберём болезни «по косточкам»

№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », Тамара ИМАНКУЛОВА, врач ]

Разберём болезни «по косточкам»

Съедая ягоды или фрукты, мы, как правило, выбрасываем косточки. При этом большинство людей даже не догадываются о том, что зачастую они полезны. И хотя ничего вкусного в них, конечно же, нет – но вот помочь оздоровлению организма косточки весьма и весьма способны. Об этом – сегодняшний выпуск странички «Здоровье». Сразу же хотим предупредить: прежде чем начать активно налегать на косточки – обязательно посоветуйтесь с врачом.

Оливковые и кизиловые

Будет полезным съедать на протяжении месяца до полутора десятков оливковых косточек. Вреда это не нанесёт, зато послужит хорошей профилактикой появления камней в почках, мочевом и жёлчном пузырях. А кроме того, позволит избавиться от лишнего холестерина.

То же самое и с косточками кизила. Вдобавок ко всему благодаря им можно вылечить геморрой. Для этого в течение недели надо съедать по 15 плодов вместе с косточками – эффект будет положительным. Помогут они и при желудочно-кишечных расстройствах. Специальный настой готовится следующим образом. Ядра кизила берутся из расчёта 3 чайные ложки на стакан воды. Кипятятся 15 минут. Потом надо два часа настоять. Пить трижды в день по 1 ст. ложке.

Виноградные

Виноградные косточки гораздо полезнее самой мякоти. Для тех, кто хочет выглядеть молодо и красиво, они вообще просто незаменимы. В частности, благодаря присутствующему в них витамину Е поддерживается хорошее состояние кожи. Она меньше сохнет, становится упругой, на ней реже появляются морщины. В косточках имеются фитоэстрогены – они благотворно воздействуют на организм женщин, приближающихся к пятидесятилетнему рубежу.

А содержащиеся в них растительные антиоксиданты предохраняют организм от вредного воздействия неблагополучной экологической среды, служат профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, замедляют старение клеток. В старину виноградные косточки использовали как мочегонное. Рецепт такой. 40 минут держать в 600 мл кипящей воды 9 ч. л. семян. После того как настоится час, пить трижды в день по 200 мл.

Но лучше пользоваться приготовленными из виноградных косточек экстрактом и маслом. Последнее используется как ранозаживляющее, а также иммуностимулирующее, антивоспалительное, вяжущее и бактерицидное средство. Оно бывает полезным при желчекаменной болезни, язвах, колитах, гастритах, атеросклерозе, гипертонии.

Что касается экстракта из виноградных косточек, то оно также обладает очень многими полезными свойствами. В частности, положительно сказывается на работе глазной сетчатки, способствует профилактике возникновения тромбов, укрепляет стенки кровеносных сосудов и придаёт им эластичность (а значит, уменьшается риск отёков и кровоизлияний).

Калиновые

Это природные очистители организма. Они насыщают его множеством полезных микроэлементов, оздоровляют микрофлору кишечника, улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы. Калиновые косточки способны уменьшать количество отёков, способствовать общему укреплению организма, повышению его тонуса; избавлять от шлаков, камней и песка в почках, мочевом и желчном пузырях. Они улучшают всасываемость кишечника и укрепляют его мускулатуру, равно как и мышцы желудка. При регулярном употреблении косточек калины (примерно 10 штук в день – каждый раз по одной) снижается утомляемость, как правило, проходят головные боли.

Гранатовые

Гранатовые косточки оказывают положительное влияние на поддержание гормонального баланса. Они рекомендуются в климактерический период, помогают снизить давление, избавиться от раздражительности и головных болей. А если смешать гранатовые косточки с мёдом, то можно унять зубную боль. На основе того же мёда и истолчённых в порошок семян готовится специальная мазь, издавна применяемая в народной медицине. Её используют при гнойных язвах, болезнях носа и уха, воспалении ногтевого ложа. Китайская же народная медицина рекомендует гранатовые косточки с сахаром для повышения мужской потенции.

Народный рецепт

При герпесе. Смешать с 30 мл растительного масла 5 капель экстракта на основе грейпфрутовых косточек. Четырежды в день смазывать губы.

При экземе. В 100 мл комнатной кипячёной воды развести 10 капель того же экстракта. Предварительно взболтав, нанести на поражённую кожу. Через 5 минут смыть.

При псориазе и нейродермите. В 30 мл растительного масла развести 5 капель экстракта. Дважды в день наносить на проблемный участок кожи.

Абрикосовые

Оговоримся сразу: злоупотреблять ими ни в коем случае нельзя, поскольку в них содержится придающее горечь вещество под названием амигдалин. А оно способно при применении в больших количествах нанести вред. Как и в любом другом случае, связанном с использованием косточек, предварительно надо проконсультироваться у медика.

Абрикосовые ядра уничтожают больные клетки, тем самым оздоравливая организм. Содержащийся в них витамин В17 обладает антиопухолевыми свойствами.

Сладкие ядра используют при нефрите, воспалениях верхних дыхательных путей, астме, ларингите, бронхите. Но есть их надо не целиком, а специально приготовленными. Причём – не более 20 г за день. Вначале следует снять с них кожицу. Затем растереть в порошок, предварительно высушив. Пьют порошок дважды в день, с молоком – по неполной чайной ложке.

Грейпфрутовые

На их основе лучше приготовить экстракт, состоящий на 40% из косточек и мякоти, и на 60% – из глицерина. Он обладает мощным спектром возможностей и не случайно получил статус естественного антибиотика. Экстракт способен укреплять иммунитет, обладает антивирусными, антиаллергическими, антимикробными и антиоксидантными свойствами, хорошо борется с грибками. Может использоваться как сосудоукрепляющее и глистогонное средство. С его помощью лечат экземы, дерматиты, зуд; улучшают эластичность кожи и восстановление тканей.

В экстракте помимо витамина С присутствуют жирные кислоты, биофлавоноиды, полезные Р-витаминоподобные вещества. Но следует учесть важное обстоятельство: если вы одновременно применяете какие-либо медпрепараты, их действие способно значительно усилиться и вызвать интоксикацию.

…и прочие

Арбузные. Полезны при мочекаменной болезни.

Крыжовниковые. Полезны для кожи, сердца и сосудов. Содержат много жирных кислот.

Яблочные. В них достаточное количество йода. Положительно влияют на деятельность мозга и повышение жизненного тонуса.

Ядра косточек черешни и вишни. Используются при мочекаменной болезни и подагре по 1 ч. л. в качестве мочегонного средства.

Теми или иными полезными для человека свойствами обладают также косточки барбариса, облепихи, шиповника, черёмухи, боярышника.

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