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Чёрная рябина – кладезь витаминов

№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели », Татьяна РЫБАК, врач ]

Чёрная рябина – кладезь витаминов

Сегодня мы завершаем «прогулку» по ягодно-лекарственным местам, начатую «Аргументами неделi» несколько номеров назад. В заключительной публикации речь пойдёт о черноплодной рябине, лимоннике и черёмухе. Так что, уважаемые читатели, – аппетита вам не только приятного, но и полезного!

Черноплодка

Хотя о лечебных свойствах черноплодной рябины известно уже сотни лет, официальное разрешение на её лекарственное использование советский Минздрав дал лишь в 1961 году. Причём инициатором исследования полезных свойств растения был знаменитый селекционер Мичурин. Но между тем народная медицина без всяких высочайших дозволений давно и активно использовала целебные качества черноплодной рябины. А вот чего наверняка не знали наши бабушки и дедушки – так это того, что она способна омолаживать кожу. И – защищать в определённой степени от радиоактивного облучения.

Рябина снимает переутомление и головную боль, снижает в крови уровень вредного холестерина, нормализует артериальное давление, улучшает деятельность мозга, свертываемость крови, работу печени и эндокринной системы. Она полезна при простудах, малокровии, ревматизме, сахарном диабете, атеросклерозе, болезнях почек, нарушении сна, йододефиците (поскольку сама содержит значительное количество йода). Кроме того, в ней имеются молибден, марганец, фтор, медь, магний, бор, железо; витамины К, группы В, Р, С, Е. А также фруктоза, глюкоза, сахароза, пектины и дубильные вещества. Что касается уже упомянутого витамина Р (он, в частности, укрепляет сосуды, нормализует проницаемость капилляров, снижает проницаемость сосудистой стенки), то достаточно съесть 1 г черноплодной рябины – и суточная потребность в нём будет соблюдена. Если нет свежих ягод – их заменят 50 г сухих. Вообще, надо заметить, черноплодка весьма полезна в любом виде: сушёном, замороженном, переработанном.

Известны моче- и желчегонные, вяжущие, антивоспалительные свойства черноплодки. Соком рябины наши бабушки и дедушки смазывали ожоги, которые в итоге заживали быстрее.

Черноплодка укрепляет иммунную систему. Она полезна людям, страдающим гастритами с пониженной кислотностью и онкозаболеваниями; беременным женщинам (при токсикозе). Содержащиеся в рябине фитонциды угнетающе действуют на дизентерийные палочки.

Но есть случаи, когда от употребления плодов желательно воздержаться. Они противопоказаны при тромбофлебите, гастрите с повышенной кислотностью, повышенной свёртываемости крови, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гипотонии и частых запорах. Ну и, разумеется, при индивидуальной непереносимости.

Народный рецепт

Вот некоторые способы использования целебных свойств черноплодной рябины.

Профилактика атеросклероза. 1 ст. л. мёда смешать с 50 г свежевыжатого сока черноплодки. Принимать на протяжении 7 недель за полчаса до еды три раза в день.

Профилактика и лечение гриппа. 2 ст. л. сухих ягод, залитых кипятком, следует полчаса настоять на водяной бане. В течение двух недель пить трижды в день по полстакана.

Черёмуха

В старину это растение считали ни много ни мало противозачаточным средством! Точнее, водный настой и спиртовую настойку на его цветках. Однако нынешней науке подобные «доблести» черёмухи неизвестны, так что не стоит и рисковать. Зато преуспела она во многом другом. Например, обладает желче- и мочегонными способностями; отвары из коры облегчают боль при радикулите, из листьев – при болях в горле и кашле. Черёмуха рекомендуется при подагре и диабете, настой из неё снимает зубную боль (надо просто подержать во рту, предварительно пожевав, несколько ягод) и воспаление слизистой оболочки глаз. Для приготовления глазных примочек возьмите на 200 мл кипятка 5 г плодов. После того как 2 часа настоится, процедите. С этой же целью пригодятся цветки: нужна 1 ч. л. – правда, на 200 мл уже не горячей воды, а холодной кипячёной. Процедура та же: процедить, предварительно дав отстояться.

Поможет она избавиться и от головной боли. Вот рецепт несложного отвара. Для его приготовления понадобится 10 г сухой коры черёмухи. Её следует измельчить и полчаса прокипятить в стакане воды на водяной бане. После чего, предварительно тщательно процедив и отжав, довести кипячёной водой до изначального объёма. Режим приёма – трижды в день до еды по трети стакана.

Косметологи на основе черёмухи делают специальные маски, хорошо укрепляющие волосы и ногти. В народной медицине растение считали средством, повышающим потенцию. С этой целью необходимо дать отстояться в тепле (в течение получаса) отвару из 25 ягод, залитых стаканом кипятка. Четырежды в день пить по 2 ст. ложки. Кстати, этот же отвар хорошо помогает в том случае, если расстроились кишечник либо желудок.

Что касается витаминов и микроэлементов, то растение содержит их в достаточном количестве. Это магний, медь, железо, цинк, марганец; витамины С, Е, Р; лимонная и яблочная кислоты. Причём полезные вещества есть и в коре, и в листьях, и в цветах, и в плодах. В общем, уникальное создание природы. И ещё один рецепт «от черёмухи». Он пригодится тем, кому необходимо нормализовать обмен веществ. Сухим цветкам, залитым стаканом кипятка, дайте настояться полчаса. Потом, хорошенько процедив, пейте трижды в день перед едой по 1 ст. ложке.

Лимонник

Это чудо-растение иногда сравнивают – с женьшенем – за его умение великолепно лечить и тонизировать иммунную систему, восстанавливать физическую и умственную работоспособность и даже… потенцию.

Лимонник – не только природный антидепрессант. Он ускоряет акклиматизацию, повышает сахар в крови и остроту зрения, увеличивает мышечную силу. Рекомендуется при гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока и пониженном артериальном давлении, астении и сосудистой недостаточности, малокровии, болезнях лёгких и почек, головных болях. Вместе с тем, от него лучше воздерживаться детям и тем, у кого повышено давление, имеются нарушения сердечной деятельности и выраженный атеросклероз.

Всего лишь горсти ягод достаточно, чтобы на целый день зарядить организм жизненно важной энергией. На основе лимонника изготавливаются медицинские препараты, рекомендуемые людям, у которых нарушена дыхательная деятельность.

При простуде и для профилактики острых респираторных заболеваний можно приготовить эффективный настой. Для этого измельчённые годичные побеги заливают на три недели водкой. Получившуюся в итоге киселеобразную жидкость кладут утром (в количестве 1 ч. л.) в стакан чая. От вечернего употребления лимонника лучше воздержаться. В противном случае бессонная ночь гарантирована.

Кроме витамина С в растении содержатся винная, янтарная и яблочная кислоты; хинин, сахар и пектины.

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